Il Messico estende la scadenza per votare sul contratto GM contestato Reuters

Tereso Medina, capo del sindacato Miguel Trujillo Lopez, ha affermato che la richiesta di posticipare la data derivava da un “problema di responsabilità” per garantire che tutti i lavoratori potessero votare perché General Motors stava lottando per far fronte alla carenza globale di chip semiconduttori, che li ha costretti sospendere una parte della produzione.

Il ministero ha dichiarato che la scadenza era stata posticipata su richiesta del sindacato per garantire che non vi fossero “ostacoli” logistici alla partecipazione della maggior parte dei lavoratori.

GM ha dichiarato in una dichiarazione che “farà tutto il possibile per sostenere questo processo”, compreso il lavoro con il governo messicano e consentendo agli osservatori indipendenti autorizzati di monitorare il voto. L’azienda ha ribadito la sua condanna delle violazioni dei diritti dei lavoratori.

Dopo la scadenza, l’AFL-CIO American Federation of Labor ha espresso la sua “profonda preoccupazione” per il ritardo e i legislatori statunitensi hanno esortato la General Motors a garantire la conformità ai requisiti USMCA.

La legge richiede un voto di approvazione del contratto a livello nazionale per garantire che i lavoratori non siano vincolati da contratti dietro le quinte tra l’azienda e il sindacato.

Le preoccupazioni per la possibile interferenza nel voto hanno spinto il rappresentante per il commercio degli Stati Uniti (USTR) a richiedere per la prima volta una revisione delle potenziali violazioni del lavoro ai sensi dell’accordo Stati Uniti-Messico-Canada (USMCA).

Città del Messico (Reuters)-Le autorità messicane lunedì hanno prorogato la scadenza per il sindacato di fabbrica della General Motors (NYSE:) per votare sul contratto controverso che ha causato la revisione degli Stati Uniti e hanno avvertito che se tale data scade, il contratto collettivo della fabbrica sarà terminato e perso.

