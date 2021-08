Il miglior (e unico) ETF sul petrolio inverso nel quarto trimestre del 2021

Reverse Petroleum Exchange Traded Fund (ETF), sono soggetti a leva finanziaria e possono presentare rischi elevati, cercando di vendere allo scoperto un singolo bene energetico o una combinazione di più beni energetici. I tipi di materie prime che questi ETF vendono solitamente allo scoperto includono petrolio greggio, benzina e olio da riscaldamento.

Questi ETF aumenteranno quando il prezzo del petrolio di base scende, il che potrebbe essere dovuto a un calo della domanda globale o a un aumento dell’offerta globale. Dall’inizio del 2020, i prezzi del petrolio sono rimbalzati bruscamente, quando l’impatto della pandemia di coronavirus ha spinto i prezzi del petrolio in territorio negativo. A causa del rimbalzo dei prezzi del petrolio, non sorprende che l’ETF sul petrolio inverso sia sceso drasticamente.

Punti chiave Il miglior (e unico) ETF sul petrolio inverso è SCO.

Nell’ultimo anno, i prezzi del petrolio sono aumentati più rapidamente del mercato azionario statunitense.

SCO fornisce un’esposizione corta pari a 2 volte il prezzo giornaliero del greggio.

NOI inverso Il giacimento di ETF petroliferi è costituito da un unico fondo ad alta leva finanziaria. ETF con leva Di solito può essere identificato dall’etichetta “2X”, “UltraShort”, “3X” o “Double” nel nome del fondo.Questi fondi utilizzano finanziaria Derivati E il debito per espandere i rendimenti, quindi è considerato particolarmente rischioso. Sono utilizzati principalmente da investitori altamente sofisticati che hanno esperienza con l’elevata volatilità normalmente associata alle materie prime energetiche e agli ETF con leva. Combinando strategie inverse e con leva finanziaria, gli ETF con leva inversa sono strumenti particolarmente complessi e ad alto rischio e gli investitori meno sofisticati dovrebbero evitare di utilizzarli.

Gli ETF con leva possono essere più rischiosi degli ETF senza leva perché reagiscono alle variazioni giornaliere dei titoli sottostanti che rappresentano e le perdite possono essere amplificate durante variazioni di prezzo avverse. Inoltre, gli ETF con leva sono progettati per ottenere un moltiplicatore dei loro rendimenti giornalieri, ma non dovresti aspettarti che lo facciano in rendimenti a lungo termine. Ad esempio, un ETF 2x può restituire il 2% in un giorno in cui il suo benchmark sale dell’1%, ma non dovresti aspettarti che restituisca il 20% in un anno in cui il suo benchmark sale del 10%.Per maggiori dettagli, fare riferimento a questo Avviso Commissione Titoli e Cambio.

Di seguito, diamo un’occhiata a un ETF sul petrolio inverso, ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (Organizzazione per la cooperazione di Shanghai) ETF. A partire dal 13 agosto 2021, i prezzi del petrolio sono aumentati del 50,6% nell’ultimo anno, quasi tre volte il rendimento totale dell’S&P 500 di circa il 34,5%. Tuttavia, né l’indice Standard & Poor’s 500 né i prezzi del petrolio sono parametri di riferimento appropriati per SCO, che mira a raggiungere gli obiettivi di performance in un giorno, non per un periodo di tempo più lungo. SCO fornisce ogni giorno Breve esposizione Adeguare i prezzi del petrolio greggio attraverso l’uso di contratti futures. Non vende azioni di società petrolifere allo scoperto. Tutte le cifre sottostanti si riferiscono al 13 agosto 2021.

Rispetto agli ETF non invertiti, gli ETF invertiti possono essere investimenti più rischiosi perché mirano solo a ottenere l’inverso del rendimento giornaliero del benchmark. Non dovresti aspettarti che lo facciano in rendimenti a lungo termine. Ad esempio, un ETF inverso può restituire l’1% in un giorno in cui il suo benchmark scende del -1%, ma non dovresti aspettarti che restituisca il 10% in un anno quando il benchmark scende del -10%.Per maggiori dettagli, fare riferimento a questo Avviso Commissione Titoli e Cambio.

Performance su un anno: -69,1%

Tasso di spesa: 0,95%

Rendimento da dividendo annuale: Non applicabile

Volume medio giornaliero di 3 mesi: 1.308.247

Patrimonio in gestione: 77,6 milioni di dollari USA

Data di costituzione: 24 novembre 2008

Editore: ProShares

La struttura di SCO è Pool di materie prime, Uno strumento di investimento privato progettato per combinare i contributi degli investitori alle transazioni sui mercati dei futures e delle materie prime. L’ETF cerca un rendimento giornaliero dell’investimento (al lordo di commissioni e spese), che è il doppio del reciproco (-2x) della performance giornaliera del Bloomberg Commodity Balance WTI Crude Oil Index (indice dei contratti futures sul petrolio greggio).Il fondo detiene una posizione corta nel petrolio Contratto futures, Non prezzo spot Olio. Attualmente è lo short futures in scadenza a novembre 2021, dicembre 2021 e giugno 2022. Il fondo è disponibile per investitori con una vasta esperienza ribassista Le prospettive a breve termine per il petrolio greggio. La leva dell’ETF viene ripristinata ogni giorno, quindi produrrà rendimenti composti se detenuta per più periodi.Come accennato in precedenza, la tolleranza al rischio è bassa o Compra e tieni La strategia dovrebbe evitare questo fondo.

I commenti, le opinioni e le analisi qui espresse sono solo di riferimento e non devono essere considerati consigli di investimento personali o consigli sull’investimento in titoli o sull’adozione di qualsiasi strategia di investimento. Sebbene riteniamo che le informazioni fornite qui siano affidabili, non ne garantiamo l’accuratezza o la completezza. Le opinioni e le strategie descritte nei nostri contenuti potrebbero non essere adatte a tutti gli investitori. A causa della rapida evoluzione del mercato e delle condizioni economiche, tutti i commenti, le opinioni e le analisi contenuti nei nostri contenuti sono presentati alla data di pubblicazione e possono cambiare senza preavviso. Questo materiale non ha lo scopo di fornire un’analisi completa di ogni fatto importante su qualsiasi paese, regione, mercato, settore, investimento o strategia.