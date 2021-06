Il miglior (e unico) ETF Vietnam nel terzo trimestre del 2021

Negli ultimi decenni, il Vietnam ha subito un’enorme trasformazione perché il paese è passato da un Economia pianificata Per Economia di mercatoMolti investitori hanno visto Mercati emergenti Ad esempio, il Vietnam è una potenziale area di investimento. L’economia del Vietnam è cresciuta del 2,9% nel 2020 ed è una delle poche economie che si è espansa durante la pandemia di COVID-19. La Banca Mondiale prevede che l’economia del Paese crescerà del 6,6% nel 2021. Un modo per gli investitori di ottenere un’esposizione all’economia del Vietnam è investire in un’area focalizzata sul Vietnam Fondo quotato in borsa (ETF), che può fornire una maggiore diversificazione e aiutare a prevenire i rischi. Alcune delle più grandi aziende in Vietnam includono Hoa Phat Group JSC (Alta tensione) E No Va Land Investment Group Corp. (NVL).

Punti chiave Nell’ultimo anno, il mercato azionario vietnamita ha sovraperformato il mercato.

Il migliore (e unico) ETF Vietnam è VNM.

Le sue prime tre partecipazioni sono No Va Land Investment Group Corp., Hoa Phat Group JSC e Vingroup Joint Stock Co..

Negli Stati Uniti esiste solo una diversa transazione ETF che si rivolge specificamente al mercato azionario vietnamita. Il mercato azionario vietnamita misurato dall’indice MSCI Vietnam ha sovraperformato il mercato più ampio, con un rendimento totale del 47,8% negli ultimi 12 mesi, mentre l’indice S&P 500 ha un rendimento totale del 39,7% al 2 giugno 2021. L’ETF Vietnam più performante (e unico) è l’ETF VanEck Vettori Vietnam (macchina virtuale). Diamo un’occhiata più da vicino a questo fondo di seguito. Tutte le cifre sottostanti provengono da ETFdb.com, al 1 giugno 2021, se non specificatamente citato.

Rendimento in un anno: 40,8%

Tasso di spesa: 0,66%

Rendimento da dividendo annuale: 0,36%

Volume giornaliero medio di 3 mesi: 269,820

Patrimonio in gestione: 536,6 milioni di dollari

Data di costituzione: 14 agosto 2009

Editore: VanEck

Sebbene alcuni ETF dei mercati emergenti abbiano azioni vietnamite, VNM è il più vicino Puro giocoIl fondo replica l’indice MVIS Vietnam, che riflette la performance delle società più grandi e liquide operanti in Vietnam. VNM è un ETF multi-share che investe in azioni di varie capitalizzazioni di mercato. Come il suo indice, include società registrate in Vietnam e altrove, ma almeno il 50% delle loro entrate proviene dal Vietnam. Circa i due terzi delle azioni del fondo sono società registrate in Vietnam. Sono rappresentate anche aziende in Corea del Sud, Taiwan, Giappone e Malesia. Il settore immobiliare ha il peso maggiore nel fondo, seguito dall’informatica e dai beni di prima necessità. VNM segue una strategia ibrida, investendo in crescita e Azioni di valoreDi seguito, esamineremo le prime 10 partecipazioni del fondo al 1° giugno 2021.