Il miglior (e unico) reverse VIX ETF nel quarto trimestre del 2021

Reverse VIX Exchange Traded Fund (ETF) Fornire agli investitori un modo diretto per scommettere sulla direzione futura della volatilità del mercato. Indice di volatilità del mercato CBOE (solo), noto anche come “indicatore di paura” del mercato, è il benchmark di volatilità più utilizzato. L’ETF VIX inverso utilizza strategie finanziarie complesse per invertire la direzione del VIX. L’aumento dell’incertezza economica farà sì che il sentimento degli investitori diventi negativo, il che a sua volta porterà a un aumento della volatilità. Quando la volatilità aumenta, il prezzo dell’ETF VIX inverso diminuisce. Ma quando l’incertezza si attenua e l’ottimismo ritorna, la volatilità diminuisce, il che può portare a un aumento del valore dell’ETF VIX inverso.

Punti chiave Il miglior (e unico) reverse VIX ETF è SVXY.

Il VIX è diminuito drasticamente nell’ultimo anno, ma è ancora superiore al livello dei mesi precedenti l’inizio della pandemia di COVID-19.

SVXY utilizza i futures per fornire un’esposizione corta a VIX.

L’ETF VIX inverso è utilizzato principalmente da trader esperti come parte di un portafoglio più ampio che coinvolge altre transazioni high-tech. Va notato che si tratta di strumenti altamente complessi con rischi unici.Sono adatti per investitori con orizzonti temporali molto brevi e non dovrebbero essere utilizzati come parte di un portafoglio Compra e tieni strategia.È meglio che gli investitori saggi considerino attentamente i propri Tolleranza al rischio e capacità di rischio Prima di considerare se scambiare tali titoli.

Rispetto agli ETF non invertiti, gli ETF invertiti possono essere investimenti più rischiosi perché mirano solo a ottenere l’inverso del rendimento giornaliero del benchmark. Non dovresti aspettarti che lo facciano in rendimenti a lungo termine. Ad esempio, un ETF inverso può restituire l’1% in un giorno in cui il suo benchmark scende del -1%, ma non dovresti aspettarti che restituisca il 10% in un anno quando il benchmark scende del -10%.Per maggiori dettagli, fare riferimento a questo Avviso Commissione Titoli e Cambio.

C’è solo un ETF a volatilità inversa scambiato negli Stati Uniti: ProShares Short VIX Short-Term Futures (SVXY). VIX è diminuito del 26,9% dall’alto livello raggiunto all’inizio dello scorso anno, ma a causa della continua incertezza dovuta alla pandemia di COVID-19 e alle relative interruzioni economiche, VIX è ancora a un livello elevato. SVXY non ha un benchmark perché si concentra sui risultati degli investimenti ogni giorno e non è destinato a essere mantenuto a lungo. Ma in termini di mercato azionario più ampio, a partire dal 16 agosto 2021, l’indice Standard & Poor’s 500 è aumentato del 34,9% nello stesso periodo. Diamo un’occhiata più da vicino a SVXY di seguito. Tutte le cifre seguenti sono aggiornate al 16 agosto 2021.

Gli ETF con leva possono essere più rischiosi degli ETF senza leva perché reagiscono alle variazioni giornaliere dei titoli sottostanti che rappresentano e le perdite possono essere amplificate durante variazioni di prezzo avverse. Inoltre, gli ETF con leva sono progettati per ottenere un moltiplicatore dei loro rendimenti giornalieri, ma non dovresti aspettarti che lo facciano in rendimenti a lungo termine. Ad esempio, un ETF 2x può restituire il 2% in un giorno in cui il suo benchmark sale dell’1%, ma non dovresti aspettarti che restituisca il 20% in un anno in cui il suo benchmark sale del 10%.Per maggiori dettagli, fare riferimento a questo Avviso Commissione Titoli e Cambio.

Rendimento in un anno: 60,4%

Tasso di spesa: 1,38%

Rendimento da dividendo annuale: Non applicabile

Volume medio giornaliero di 3 mesi: 4.003.771

Patrimonio in gestione: 462,4 milioni di dollari USA

Data di costituzione: 3 ottobre 2011

Editore: ProShares

La struttura di SVXY è Pool di materie prime, Un investimento privato che combina i contributi degli investitori al trading di futures su materie prime e opzioni. Parte della complessità dell’investimento a volatilità inversa è l’incapacità di acquistare o vendere direttamente VIX.Invece, l’ETF VIX inverso deve breve VIX indiretto.Nel caso di SVXY, questo viene fatto cortocircuitando VIX Contratto futuresIn tal modo, l’obiettivo del gestore del fondo è ottenere un rendimento giornaliero prima che vengano detratte commissioni e spese, che equivale a -0,5 volte la performance giornaliera dell’indice dei futures a breve termine S&P 500 VIX. Se l’indice aumenta di un determinato importo in un determinato giorno, SVXY dovrebbe diminuire della metà di tale importo e se l’indice scende in quel giorno, SVXY dovrebbe aumentare della metà del calo dell’indice. Il fondo mantiene una funzione di ripristino giornaliero, che produce rendimenti composti se detenuto in più periodi di detenzione. Pertanto, è uno strumento di trading a breve termine utilizzato da investitori sofisticati con un’elevata tolleranza al rischio, piuttosto che come parte di una strategia di acquisto e mantenimento a lungo termine.

