Il miglior ETF farmaceutico per il quarto trimestre del 2021

Fondo quotato in borsa farmaceutica (ETF) Fornire agli investitori l’opportunità di ottenere un pacchetto di azioni di produttori di farmaci statunitensi e stranieri e società collegate attraverso un unico investimento. Queste aziende scoprono, sviluppano e producono farmaci che vengono utilizzati per curare malattie, vaccinare o alleviare i sintomi delle malattie. Le scorte farmaceutiche includono Pfizer (PTFE) e Merck (MRK), due importanti aziende farmaceutiche, nonché aziende biotecnologiche e aziende più piccole e in rapida crescita. Molti di questi ETF sono dominati da società cinesi.Gli ETF farmaceutici consentono agli investitori di condividere i profitti dell’intero settore evitando Rischio speciale Investire in singole azioni. Poiché le aziende farmaceutiche competono a livello globale per sviluppare nuovi vaccini per il trattamento di COVID-19 o distribuire vaccini COVID-19 che sono stati approvati dalle agenzie di regolamentazione, l’industria è attualmente più attraente per molti investitori.

Punti chiave Nell’ultimo anno, l’industria farmaceutica ha sottoperformato il mercato.

Gli ETF con il miglior rendimento totale di monitoraggio a 1 anno sono PJP, IHE e PPH.

Le maggiori partecipazioni di questi ETF sono l’ADR sponsorizzato da Eli Lilly, Johnson & Johnson e AstraZeneca.

Il settore degli ETF farmaceutici è costituito da 6 ETF negoziati negli Stati Uniti, esclusi gli ETF reverse e con leva finanziaria, e gli ETF con asset in gestione inferiori a 50 milioni di dollari (Scala di gestione patrimoniale). Nell’ultimo anno, la performance dell’industria farmaceutica è rimasta indietro rispetto al mercato più ampio. Al 13 agosto, il rendimento totale monitorato a 1 anno dell’indice di riferimento S&P Pharmaceutical Industry era del 25,2%, mentre l’indice S&P 500 era del 34,5%. L’ETF farmaceutico più performante è l’ETF Invesco Dynamic Pharmaceuticals (PJP). Di seguito, esamineremo i primi 3 ETF farmaceutici misurati da un rendimento totale di monitoraggio di 1 anno. Tutte le cifre in questa storia risalgono al 13 agosto 2021.

1 anno di monitoraggio del rendimento totale: 25,1%

Tasso di spesa: 0,56%

Rendimento da dividendo annuale: 0,67%

Volume giornaliero medio di 3 mesi: 30,355

Patrimonio in gestione: 448,2 milioni di dollari USA

Data di costituzione: 23 giugno 2005

Società emittente: Invesco

PJP è un fondo multi-share che si rivolge all’indice Dynamic Pharmaceutical Intellidex. L’indice è composto da titoli farmaceutici con potenziale di apprezzamento del capitale selezionati in base a fattori quali l’andamento dei prezzi, l’andamento degli utili, la qualità, il comportamento del management e il valore. Più della metà del patrimonio del fondo è investito nelle prime 10 partecipazioni. Le partecipazioni più alte di PJP includono Eli Lilly & Co. (Eli Lilly & Co.).Giglio), Pfizer (PTFE) E Scienze di Galaad (Dorato), sono tutte aziende farmaceutiche.

1 anno di monitoraggio del rendimento totale: 21,6%

Tasso di spesa: 0,42%

Rendimento da dividendo annuo: 1,34%

Volume medio giornaliero di 3 mesi: 6.715

Patrimonio in gestione: 386,5 milioni di dollari

Data di costituzione: 1 maggio 2006

Società emittente: BlackRock Financial Management

IHE è un fondo di crescita multi-share per il Dow Jones US Select Pharmaceutical Index. L’indice è composto da società americane che producono farmaci o vaccini da prescrizione o da banco. IHE è altamente concentrato in partecipazioni di minoranza, con le prime 10 partecipazioni che rappresentano quasi l’80% delle attività di investimento. Le prime due holding da sole hanno acquisito circa il 44% delle attività. Queste partecipazioni sono Johnson & Johnson (Johnson), un produttore di dispositivi medici, farmaci e prodotti correlati, e Pfizer. La seconda holding più grande è Eli Lilly and Company.

1 anno di monitoraggio del rendimento totale: 20,4%

Tasso di spesa: 0,35%

Rendimento da dividendo annuale: 1,53%

Volume giornaliero medio di 3 mesi: 53,183

Patrimonio in gestione: 338,6 milioni di dollari

Data di costituzione: 20 dicembre 2011

Società emittente: VanEck

PPH è un fondo ibrido multi-azione mirato all’indice MVIS Pharmaceutical 25, quotato negli Stati Uniti. L’indice è composto da società coinvolte in prodotti farmaceutici, tra cui ricerca e sviluppo farmaceutici, produzione farmaceutica, marketing e vendite. Il fondo può includere società estere nazionali e quotate negli Stati Uniti e attualmente rappresenta circa un terzo del portafoglio di investimenti. Le partecipazioni più alte di PPH includono ADR . sponsorizzato Astrazeneca (AZN), un’azienda farmaceutica e biotecnologica britannico-svedese, Pfizer ed Eli Lilly.

I commenti, le opinioni e le analisi qui espresse sono solo di riferimento e non devono essere considerati consigli di investimento personali o consigli sull’investimento in titoli o sull’adozione di qualsiasi strategia di investimento. Sebbene riteniamo che le informazioni fornite qui siano affidabili, non ne garantiamo l’accuratezza o la completezza. Le opinioni e le strategie descritte nei nostri contenuti potrebbero non essere adatte a tutti gli investitori. A causa della rapida evoluzione del mercato e delle condizioni economiche, tutti i commenti, le opinioni e le analisi contenuti nei nostri contenuti sono presentati alla data di pubblicazione e possono cambiare senza preavviso. Questo materiale non ha lo scopo di fornire un’analisi completa di ogni fatto importante su qualsiasi paese, regione, mercato, settore, investimento o strategia.