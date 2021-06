Il miglior ETF industriale per il terzo trimestre del 2021

Il settore industriale è costituito da aziende che producono forniture e attrezzature per l’edilizia e la produzione e da aziende che forniscono servizi correlati.Il settore è strettamente correlato all’economia in generale e Titoli industriali In tempi di turbolenze economiche, tende a diminuire bruscamente.Ce ne sono ancora vari industriale Sottosettori che possono comportarsi diversamente a causa delle loro caratteristiche specifiche. Alcune delle aziende più note del settore includono Honeywell International Inc. (Honeywell International Inc.).lei era), Lockheed Martin (LMT) e 3M Corporation (MMM). Il settore industriale comprende anche le società di servizi di trasporto aereo.Gli investitori che desiderano essere coinvolti nel settore industriale possono prendere in considerazione Fondo quotato in borsa (ETF) Fornisce l’accesso a un pacchetto più ampio di azioni, riducendo al contempo i rischi solitamente connessi all’investimento in nomi personali.

Punti chiave Il settore industriale ha sovraperformato il mercato nell’ultimo anno.

Gli ETF industriali con il miglior rendimento totale di monitoraggio a 1 anno sono HAIL, FTXR e AIRR.

Le maggiori partecipazioni di questi ETF sono Avis Budget Group Inc., Expeditors International di Washington Inc. e MYR Group Inc..

Ci sono 26 ETF industriali scambiati negli Stati Uniti, esclusi fondi con leva finanziaria o inversi e fondi con asset in gestione inferiori a 50 milioni di dollari (Scala di gestione patrimoniale). Il settore industriale rappresentato dal benchmark S&P 500 Industrial Index ha sovraperformato il mercato nell’ultimo anno. Al 1° giugno 2021, il tasso di rendimento totale monitorato a 1 anno dell’indice era del 58,3%, rispetto al 39,7% dell’S&P 500. Sulla base della performance dell’anno passato, l’ETF industriale con la migliore performance è SPDR S&P Smart Mobility ETF (salve). Di seguito, daremo un’occhiata ai migliori 3 ETF industriali misurati da un rendimento totale di monitoraggio di 1 anno. Tutte le cifre nella tabella seguente sono al 1° giugno.

1 anno di monitoraggio del rendimento totale: 128,4%

Tasso di spesa: 0,45%

Rendimento da dividendo annuale: 0,63%

Volume medio giornaliero di 3 mesi: 70.689

Patrimonio in gestione: $ 235,1 milioni

Data di costituzione: 26 dicembre 2017

Società emittente: State Street

HAIL è un fondo multi-share che punta all’indice S&P Kensho Intelligent Transportation. L’indice include società coinvolte nello sviluppo della guida autonoma e della tecnologia dei veicoli elettrici, nonché droni commerciali e altri sistemi di trasporto avanzati. HAIL detiene azioni che rappresentano mercati sviluppati ed emergenti. Le società di componenti e attrezzature per auto e i produttori di auto rappresentano la quota maggiore del portafoglio di investimenti, che insieme rappresentano oltre il 35% degli investimenti. Le maggiori partecipazioni del fondo includono Avis Budget Group Inc. (auto), che possiede diversi marchi di autonoleggio; Ford Motor Company (F), produttore di automobili e Textron Corporation (File di testo), un produttore di aerei, difesa e automobili.

1 anno di monitoraggio del rendimento totale: 88,4%

Tasso di spesa: 0,60%

Rendimento da dividendo annuale: 0,17%

Volume medio giornaliero di 3 mesi: 124.531

Patrimonio in gestione: 1,2 miliardi di dollari USA

Data di costituzione: 20 settembre 2016

Società emittente: First Trust

FTXR è un fondo multi-share che utilizza una strategia mista per investire in azioni value e growth. L’obiettivo del fondo è il Nasdaq US Intelligent Transportation Index, che comprende i 30 titoli di trasporto più liquidi dell’indice di riferimento Nasdaq US. Questi titoli vengono quindi classificati e ponderati in base a fattori quali volatilità, valore e crescita. I settori dei trasporti, delle ferrovie e dei servizi di trasporto rappresentano quasi la metà degli investimenti. Le maggiori partecipazioni di FTXR includono Expeditors International di Washington Corporation (ESPD), una società di logistica e trasporto merci; CH Robinson Worldwide Inc. (Comitato per i diritti umani), fornitore di servizi logistici di terze parti per servizi di trasporto multimodale e Pekka (PCAR), un produttore di camion.

1 anno di monitoraggio del rendimento totale: 82,6%

Tasso di spesa: 0,70%

Rendimento da dividendo annuale: 0,09%

Volume giornaliero medio di 3 mesi: 80.674

Patrimonio in gestione: $ 247,9 milioni

Data di costituzione: 10 marzo 2014

Società emittente: First Trust

AIRR è un fondo multi-share che unisce titoli value e titoli growth nel suo portafoglio di investimenti. L’obiettivo del fondo è il Richard Bernstein Advisors US Industrial Renaissance Index, che è un indice di piccole e medie imprese che rappresentano l’industria e le banche comunitarie. Per questo motivo AIRR non fornisce pura esposizione a titoli industriali, ma utilizza invece titoli bancari come una piccola parte del proprio portafoglio di investimenti. Le partecipazioni maggiori includono MYR Group Inc. (MYRG), una società di servizi per la costruzione di energia elettrica; Encore Wire Corp. (linea metallica), un produttore di prodotti in filo di rame e alluminio e MasTec Inc. (MTZ), una società di servizi e infrastrutture di comunicazione.

