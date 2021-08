Il miglior ETF sui costruttori di case per il quarto trimestre del 2021

Il settore dell’edilizia residenziale è costituito da aziende coinvolte nella costruzione e nel miglioramento residenziale. Presenta azioni di costruttori di case, come DR Horton Inc. (capra), Lennar Corp. (luna) E società NVR (Videoregistratore di rete), e il noto rivenditore di articoli per la casa Home Depot Inc. (HD) e Lowe’s Companies Inc. (basso).Gli investitori prestano molta attenzione al settore dell’edilizia residenziale come barometro delle tendenze economiche Ciclo di affariFondi negoziati in borsa (ETF) Può essere un modo utile per acquisire un’ampia esposizione al settore senza assumersi i rischi associati all’investimento in singoli titoli.

A causa della forte domanda e delle scorte di abitazioni limitate, i prezzi delle case sono aumentati vertiginosamente e le scorte dei costruttori di case sono aumentate vertiginosamente nell’ultimo anno. Spinto dai bassi tassi di interesse e dalla rivalutazione dei consumatori delle loro attuali condizioni di vita durante la pandemia di COVID-19, il prezzo medio delle case negli Stati Uniti ha raggiunto un livello record all’inizio di quest’anno.

Punti chiave Il settore dell’edilizia residenziale supera il mercato Il mercato nell’ultimo anno.

Il mercato nell’ultimo anno. Gli ETF homebuilder che tracciano i migliori rendimenti totali in un anno sono XHB, HOMZ e PKB.

Le maggiori partecipazioni di questi ETF sono le azioni di Classe A di Floor & Decor Holdings, Inc., Home Depot Inc. e Johnson Controls International PLC.

Ci sono quattro ETF homebuilder scambiati negli Stati Uniti, esclusi gli ETF reverse e leveraged e i fondi in gestione inferiori a 50 milioni di dollari (Scala di gestione patrimoniale). Il settore dell’edilizia residenziale misurato dall’indice del sottosettore dell’edilizia residenziale S&P 1500 ha sovraperformato il mercato negli ultimi 12 mesi, con un rendimento totale del 39,9%, mentre il rendimento totale dell’S&P 500 al 3 agosto era del 36,3% nel 2021. Sulla base della performance dell’anno passato, l’ETF per costruttori di case con le migliori prestazioni nel quarto trimestre del 2021 è l’ETF SPDR S&P Homebuilders (Agenzia di stampa Xinhua). Di seguito abbiamo controllato i tre migliori ETF per costruttori di case. Tutte le cifre sono al 4 agosto 2021.

Performance in un anno: 52,1%

Tasso di spesa: 0,35%

Rendimento da dividendo annuale: 0,55%

Volume giornaliero medio su tre mesi: 2.314.940

Patrimonio in gestione: 1,9 miliardi di dollari USA

Data di costituzione: 31 gennaio 2006

Emittente: State Street

XHB offre agli investitori un’esposizione al settore dell’edilizia residenziale degli Stati Uniti seguendo l’indice S&P Home Builders Select Industry (che rappresenta la parte del sottosettore dell’edilizia residenziale dell’indice S&P Total Market). Gli ETF utilizzano un metodo di parità di peso, in cui le società con capitalizzazioni di mercato maggiori e minori ottengono esposizioni simili.Segue anche una strategia ibrida, investendo in crescita e Azioni di valoreLa più grande allocazione del fondo è la costruzione di società di prodotti, seguite da costruttori di case e rivenditori di articoli per la casa.

Le prime tre partecipazioni di XHB sono Floor & Decor Holdings, Inc. (Bundeswehr), rivenditore di pavimenti e accessori; Carrier Global Corporation (carlo), una società di elettrodomestici e le azioni di Classe A di Lennar Corp., un costruttore di abitazioni.

Performance in un anno: 51,7%

Tasso di spesa: 0,30%

Rendimento da dividendo annuale: 2,63%

Volume giornaliero medio su tre mesi: 12.852

Patrimonio in gestione: 76 milioni di dollari USA

Data di costituzione: 19 marzo 2019

Emittente: Pettee Investors

L’obiettivo di HOMZ è l’indice Hoya Capital Housing 100, composto da 100 società che si ritiene possano beneficiare dell’aumento degli affitti, dell’apprezzamento del valore delle case e della continua carenza di alloggi. Questi 100 componenti del portafoglio sono progettati per riflettere il più ampio settore immobiliare degli Stati Uniti e rappresentano fondi comuni di investimento immobiliare (Trust di investimento immobiliare) Focus sul mercato residenziale, costruttori di case, aziende di bricolage e società collegate.

Le maggiori partecipazioni del fondo sono Home Depot Inc., Lowe’s Corporation e Central American Apartment Community Corporation (nazione), un REIT incentrato sulla comunità degli appartamenti.

Performance in un anno: 47,7%

Tasso di spesa: 0,59%

Rendimento da dividendo annuale: 0,24%

Volume giornaliero medio su tre mesi: 49,526

Patrimonio in gestione: 290,4 milioni di dollari USA

Data di costituzione: 26 ottobre 2005

Emittente: Invesco

PKB offre esposizione al settore dell’edilizia residenziale statunitense, principalmente seguendo l’indice dinamico Intellidex dell’edilizia e delle costruzioni, che è composto dai titoli delle costruzioni e delle costruzioni statunitensi. Gli ETF utilizzano vari criteri di investimento (come prezzo e slancio degli utili) per determinare quali società costituiscono il loro portafoglio e seguono una strategia ibrida per investire in due valori

e Titoli in crescitaLe principali partecipazioni del fondo sono società che forniscono servizi di costruzione e relativi servizi di ingegneria per immobili residenziali e progetti infrastrutturali commerciali, industriali e su larga scala.

Le prime tre partecipazioni di PKB sono Johnson Controls International PLC.JCI), un produttore multinazionale di sistemi antincendio, HVAC e di sicurezza registrato in Irlanda; Trane Technology PLC (TT), una società americana di produzione HVAC registrata in Irlanda e Home Depot

I commenti, le opinioni e le analisi qui espresse sono solo di riferimento e non devono essere considerati consigli di investimento personali o consigli sull’investimento in titoli o sull’adozione di strategie di investimento. Sebbene riteniamo che le informazioni fornite qui siano affidabili, non ne garantiamo l’accuratezza o la completezza. Le opinioni e le strategie descritte nei nostri contenuti potrebbero non essere adatte a tutti gli investitori. A causa della rapida evoluzione del mercato e delle condizioni economiche, tutti i commenti, le opinioni e le analisi contenuti nei nostri contenuti sono presentati alla data di pubblicazione e possono cambiare senza preavviso. Questo materiale non ha lo scopo di fornire un’analisi completa di ogni fatto importante su qualsiasi paese, regione, mercato, settore, investimento o strategia.