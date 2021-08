Il miglior ETF sulle infrastrutture per il quarto trimestre del 2021

Infrastruttura Exchange Traded Fund (ETF) Fornire opportunità alle aziende che costruiscono e gestiscono grandi progetti e sistemi, come strade, ponti, corsi d’acqua, ferrovie, reti di comunicazione e sistemi energetici.Azienda in infrastruttura I settori includono Dominion Energy Inc. (D), Fortis Corporation (Accordo di libero commercio) E United Edison (Dipartimento dell’istruzione). Gli investitori che cercano di possedere società di infrastrutture diversificate, piuttosto che scommettere su singoli titoli, possono prendere in considerazione gli ETF sulle infrastrutture.

Le società di infrastrutture possono beneficiare del disegno di legge sulle infrastrutture da 1 trilione di dollari approvato dal Senato degli Stati Uniti all’inizio di agosto 2021. Il disegno di legge mira a promuovere i trasporti e le infrastrutture comunitarie, tra cui: costruzione, riparazione e ammodernamento di autostrade, fornitura di alloggi a prezzi accessibili, costruzione di una nuova scuola e di più. Tuttavia, nonostante il sostegno bipartisan, il disegno di legge potrebbe ancora incontrare opposizione e potrebbe cambiare.

Punti chiave Nell’ultimo anno, il settore delle infrastrutture ha sottoperformato il mercato.

Gli ETF infrastrutturali che tracciano i migliori rendimenti totali in un anno sono GRID, PAVE e IFRA.

Le maggiori partecipazioni di questi ETF sono rispettivamente Eaton Corp. PLC, Nucor Corp. e Sunnova Energy International Inc..

Ci sono nove diversi ETF infrastrutturali scambiati negli Stati Uniti, esclusi gli ETF reverse e con leva finanziaria e i fondi in gestione inferiori a 50 milioni di USD (Scala di gestione patrimoniale). Il settore delle infrastrutture misurato dallo Standard & Poor’s Global Infrastructure Index è rimasto indietro rispetto al mercato azionario statunitense negli ultimi 12 mesi, con un rendimento totale del 20,2%, mentre l’S&P 500 ha un rendimento totale del 36,3% al 3 agosto. 2021. Sulla base della performance dell’anno passato, l’ETF sulle infrastrutture con le migliori prestazioni è il First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index Fund (griglia). Di seguito abbiamo controllato i tre migliori ETF infrastrutturali. Tutte le cifre sono al 3 agosto 2021.

Performance in un anno: 67,9%

Tasso di spesa: 0,70%

Rendimento da dividendo annuale: 0,76%

Volume giornaliero medio su tre mesi: 36.574

Patrimonio in gestione: $ 441,9 milioni

Data di costituzione: 17 novembre 2009

Emittente: First Trust

GRID è un fondo ibrido multi-azione che replica il Nasdaq OMX Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index. Include titoli nei settori della rete elettrica e delle infrastrutture energetiche. L’indice include società impegnate nello sviluppo di reti elettriche, contatori e apparecchiature elettriche, stoccaggio di energia e sviluppo di software per infrastrutture per reti intelligenti. Per essere inclusa, la società deve avere una capitalizzazione di mercato di almeno $ 100 milioni, un flottante di almeno il 20% e un volume di scambi giornaliero medio di tre mesi di almeno $ 500.000.

La più grande partecipazione di GRID è Eaton Corp. PLC (ETN), una società multinazionale americana di gestione dell’energia registrata in Irlanda; Schneider Electric (suo), un esperto globale di gestione energetica e automazione con sede in Francia e Anbofu PLC (Televisione Asia Pacifico), una società di componenti per auto con sede in Irlanda.

Rendimento in un anno: 67,3%

Tasso di spesa: 0,47%

Rendimento da dividendo annuale: 0,36%

Volume giornaliero medio su tre mesi: 1.909.425

Patrimonio in gestione: 4 miliardi di dollari USA

Data di costituzione: 6 marzo 2017

Emittente: Mirae Asset Global Investment Co., Ltd.

PAVE tiene traccia dell’indice di sviluppo delle infrastrutture degli Stati Uniti INDXX, che fornisce esposizione alle attività infrastrutturali degli Stati Uniti attraverso società che forniscono materie prime e attrezzature pesanti e società che si occupano di costruzione fisica e ingegneria. L’ETF è composto da società con attività diverse Valore di mercato, La maggior parte delle sue partecipazioni è nel settore industriale, seguito dal settore dei materiali.

PAVE segue una strategia ibrida, investendo nella crescita e Azioni di valoreLe sue prime tre partecipazioni sono Nucor Corp. (Nucor Corp.).spoglio), un produttore di acciaio e prodotti correlati; Trane Technology PLC (TT), una società di produzione industriale americana registrata in Irlanda e Eaton.

Rendimento in un anno: 50.0%

Tasso di spesa: 0,40%

Rendimento da dividendo annuale: 1,61%

Volume giornaliero medio su tre mesi: 212.422

Patrimonio in gestione: $ 644,8 milioni

Data di costituzione: 3 aprile 2018

Emittente: BlackRock Financial Management

L’IFRA replica il New York Stock Exchange FactSet US Infrastructure Index, che è composto da società statunitensi che hanno beneficiato di una maggiore attività infrastrutturale. L’ETF offre esposizione a una serie di società di infrastrutture, comprese società ferroviarie e di servizi pubblici, nonché società di materiali e costruzioni, e segue una strategia mista per investire in valore e Titoli in crescita L’intera gamma di valori di mercato. La principale area di investimento del fondo è il settore dei servizi di pubblica utilità, seguito dai settori industriale e dei materiali.

Le prime tre partecipazioni dell’IFRA sono Sunnova Energy International Inc. (Nuova stella), una società solare; Middlesex Water Company (Associated Press), una società idrica e NRG Energy Company (NRG), un’impresa energetica integrata.

