Il miglior ETF sulle telecomunicazioni per il quarto trimestre del 2021

Telecomunicazioni Exchange Traded Fund (ETF) Offrire agli investitori l’opportunità di contattare società in grado di comunicare su scala globale.Questo Settore delle telecomunicazioni Comprese le aziende che creano infrastrutture di comunicazione e forniscono servizi di comunicazione (come telefono, Internet e cavo). Supportano l’invio e la ricezione di dati e informazioni in formati come audio, video o testo. Alcune aziende ben note in questo settore includono AT&T Inc. (tonnellata), Verizon Communications Inc. (VZ) E la Nippon Telegraph and Telephone Company con sede in Cina (NTTYY). Gli investitori che cercano di condividere i profitti nell’industria delle telecomunicazioni limitando i rischi particolari dell’investimento in una singola società dovrebbero prendere in considerazione l’investimento in ETF per le telecomunicazioni.

Punti chiave Il settore delle telecomunicazioni ha sovraperformato il mercato nell’ultimo anno.

Gli ETF con il miglior rendimento totale di monitoraggio a 1 anno sono VOX, FCOM e IXP.

Le partecipazioni più elevate di questi ETF sono le azioni di Classe A di Facebook Inc..

Alcuni ETF per le telecomunicazioni detengono azioni di società che tradizionalmente non fanno parte del settore delle telecomunicazioni, come Facebook Inc. (FB), Twitter Inc. (TWTR), e la società madre di Google Alphabet Inc. (Google). I servizi forniti da queste aziende sfumano il confine tra forme di comunicazione tradizionali e nuove. In parte per questo motivo, l’indice S&P 500 è stato ristrutturato nel 2018. Questa mossa ha portato all’eliminazione del tradizionale settore delle telecomunicazioni e alla creazione di un nuovo settore dei servizi di comunicazione, ampliando la categoria delle comunicazioni per includere servizi come le piattaforme di social media. Parte del motivo della riorganizzazione è la mancanza di rappresentanza nel settore delle telecomunicazioni.Ci sono solo tre titoli nel settore delle telecomunicazioni: AT&T, Verizon e CenturyLink Inc. (ora Lumen Technologies Inc. (lume))-A quel tempo.

Ci sono 7 diversi ETF di telecomunicazioni scambiati negli Stati Uniti, esclusi gli ETF inversi e con leva finanziaria e i fondi con meno di 50 milioni di dollari USA Patrimonio in gestione (AUM)Il settore delle telecomunicazioni misurato dall’indice S&P 500 Communications Services Industry Index ha sovraperformato il mercato, con un rendimento totale del 41,0% negli ultimi 12 mesi, mentre il rendimento totale dell’S&P 500 al 17 agosto 2021 era del 33,5%. Anche se questo Nuovo settore dei servizi di comunicazione S&P 500 Fornisce esposizione a settori diversi dalle telecomunicazioni, ma è ancora la corrispondenza più vicina per misurare le prestazioni del settore.

Sulla base delle prestazioni dell’anno passato, l’ETF per le telecomunicazioni con le migliori prestazioni è Vanguard Communication Services ETF (Controllo vocale). Di seguito abbiamo ricercato i 3 migliori ETF sulle telecomunicazioni. Tutte le cifre sottostanti si riferiscono al 17 agosto 2021.

Rendimento in un anno: 40,8%

Tasso di spesa: 0,10%

Rendimento annuale del dividendo: 0,62%

Volume medio giornaliero 3 mesi: 187.612

Patrimonio in gestione: 4,6 miliardi di dollari USA

Data di costituzione: 23 settembre 2004

Editore: Pioneer

VOX replica l’indice MSCI US IMI Communications Services 25/50, composto da società statunitensi con diverse capitalizzazioni di mercato nel settore dei servizi di comunicazione. Il fondo offre un modo a basso costo per ottenere un’ampia gamma di investimenti in azioni di servizi di comunicazione. Più della metà del portafoglio di investimenti dell’ETF è assegnata al settore dei media e dei servizi interattivi del settore dei servizi di comunicazione. Il fondo attribuisce grande importanza a pochi grande azienda, In modo che non sia così diversificato come alcuni dei suoi coetanei. Le sue prime tre partecipazioni rappresentano oltre il 40% delle attività di investimento, tra cui Facebook Inc. (FB), una piattaforma di social media e di rete; Alphabet Inc. (Google), una società tecnologica multinazionale che è anche la società madre di Google e le azioni Alphabet C (Google).

Rendimento in un anno: 40,8%

Tasso di spesa: 0,08%

Rendimento da dividendo annuale: 0,56%

Volume giornaliero medio di 3 mesi: 103.148

Patrimonio in gestione: 934,3 milioni di dollari USA

Data di costituzione: 21 ottobre 2013

Emittente: Fedeltà

Come VOX sopra, FCOM replica l’indice MSCI US IMI Communications Services 25/50, che rappresenta il settore dei servizi di comunicazione del mercato azionario statunitense. L’ETF utilizza una strategia di indicizzazione campionaria rappresentativa, che prevede l’investimento in Campione rappresentativo In generale, ha caratteristiche simili con l’indice di base. Il fondo si concentra sui grandi titoli dei servizi di comunicazione statunitensi e segue una strategia mista di crescita e investimento degli investimenti. Azioni di valoreSebbene sia molto simile a VOX, il rapporto spese di FCOM è leggermente inferiore. Le sue prime tre partecipazioni includono azioni Facebook A, azioni Alphabet A e azioni Alphabet C.

Rendimento in un anno: 30,6%

Tasso di spesa: 0,43%

Rendimento da dividendo annuale: 0,83%

Volume medio giornaliero di 3 mesi: 13.322

Patrimonio in gestione: 331,9 milioni di dollari

Data di costituzione: 12 novembre 2001

Emittente: BlackRock Financial Management

IXP segue lo Standard & Poor’s Global 1200 Communication Service 4.5/22.5/45 Cap Index, che è composto da società di servizi di comunicazione globali. Le società in portafoglio operano nei settori dei media, dell’intrattenimento, dei social media, dei motori di ricerca, dei video, dei giochi e dei servizi di telecomunicazioni. Le società americane hanno rappresentato quasi i tre quarti del portafoglio, con Cina e Giappone che hanno ricevuto la seconda maggiore allocazione. Come i due fondi di cui sopra, IXP attribuisce grande importanza alle partecipazioni di minoranza. Le tre principali partecipazioni rappresentano oltre il 40% delle attività di investimento, comprese le azioni Facebook A, le azioni Alphabet A e le azioni Alphabet C.

I commenti, le opinioni e le analisi qui espresse sono solo di riferimento e non devono essere considerati consigli di investimento personali o consigli sull’investimento in titoli o sull’adozione di qualsiasi strategia di investimento. Sebbene riteniamo che le informazioni fornite qui siano affidabili, non ne garantiamo l’accuratezza o la completezza. Le opinioni e le strategie descritte nei nostri contenuti potrebbero non essere adatte a tutti gli investitori. A causa della rapida evoluzione del mercato e delle condizioni economiche, tutti i commenti, le opinioni e le analisi contenuti nei nostri contenuti sono presentati alla data di pubblicazione e possono cambiare senza preavviso. Questo materiale non ha lo scopo di fornire un’analisi completa di ogni fatto importante su qualsiasi paese, regione, mercato, settore, investimento o strategia.