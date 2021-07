Il miliardario Bezos è riuscito nel suo primo viaggio spaziale Reuters

Share it

2/2 © Reuters. Immagine del file: Jeff Bezos, fondatore di Blue Origin e CEO di Amazon, ha parlato con i partecipanti alla conferenza Access Intelligence SATELLITE 2017 a Washington, USA, il 7 marzo 2017 e ha parlato dei piani futuri di Blue Origin. REUTERS/Joshua Roberts



2/2

Eric M Johnson

Van Horn, Texas (Reuters)-Jeff Bezos, l’uomo più ricco del mondo, prende il New Shepard della sua azienda Blue Origin https://graphics.reuters.com/SPACE-EXPLORATION/BLUEORIGIN in Texas Soaring a circa 66,5 miglia (107 chilometri) sopra il deserto /jbyprzzympe/blue-origin.jpg Il veicolo di lancio è tornato sano e salvo sulla Terra martedì, uno storico volo suborbitale che aiuterà a inaugurare una nuova era del turismo spaziale commerciale privato.

“Il miglior giorno di sempre”, ha detto Bezos dopo che la capsula è atterrata, sollevando una nuvola di polvere sul pavimento del deserto.

Indossando una tuta da volo blu e un cappello da cowboy, il miliardario americano di 57 anni è andato ai confini dello spazio con tre membri dell’equipaggio, che è durato ufficialmente 10 minuti e 10 secondi. Dopo l’atterraggio e l’uscita dalla capsula, Bezos e l’altro equipaggio si sono abbracciati, hanno versato champagne e si sono spruzzati a vicenda.

“L’astronauta Bezos è seduto al mio posto, felice, felice, felice”, ha detto Bezos durante un controllo dello stato di controllo della missione. Dopo alcuni minuti di assenza di gravità nello spazio, l’equipaggio è tornato alla capsula spaziale di New Shepard.

Bezos, fondatore della società di e-commerce Amazon (NASDAQ:), e suo fratello, il dirigente di private equity Mark Bezos, e altre due persone si sono unite. Pilota Pilota donna Wally Fink https://www.reuters.com/lifestyle/science/trailblazing-female-pilot-will-go-space-age-82-with-jeff-bezos-2021-07-01, 82 e Oliver Daemen che si è recentemente diplomato al liceo https://www.reuters.com/article/us-space-exploration-blueorigin/teenager-to-fly-with-bezos-in-inaugural-space-tourism-flight-idUSKBN2EL1ZJ ? feedType= RSS&feedName=technologyNews, 18 anni, è diventata la persona più anziana e più giovane a raggiungere lo spazio.

L’astronave bianca scintillante di 18,3 metri di altezza completamente autonoma con piume blu sul lato ha acceso il motore BE-3 ed è stata lanciata dal sito di lancio n. 1 di Blue Origin per circa 20 miglia (32 miglia) . Km)) fuori dalla cittadina rurale di Van Horn. Il lancio è avvenuto in una mattina fresca e il cielo era generalmente sereno con qualche nuvola screziata.

Il volo è avvenuto nove giorni dopo che il britannico Richard Branson si è imbarcato sul suo primo volo suborbitale di successo della Virgin Galactic, una compagnia di viaggi spaziali concorrente. https://www.reuters.com/lifestyle/science/virgin-galactics-branson-ready-space-launch-aboard- Rocket-plane-2021-07-11 dal New Mexico. Questi due voli hanno iniettato credibilità ed entusiasmo nel nascente settore del turismo spaziale, che secondo le stime di UBS, la banca svizzera, raggiungerà i 3 miliardi di dollari all’anno entro dieci anni.

“Ottimo lavoro”, ha scritto Branson su Twitter, congratulandosi con Bezos e i suoi compagni di squadra.

Bezos ha fondato Blue Origin vent’anni fa. Questo è il suo primo volo spaziale con equipaggio.

Dopo essere atterrato nel deserto, ha alzato il pollice in cabina, è uscito tra gli applausi della sua famiglia e dei dipendenti dell’azienda, e poi si è scambiato il cinque con alcune delle due dozzine di persone a portata di mano.

Il New Shepard ha viaggiato a una velocità di 2.233 miglia (3.595 chilometri) all’ora, superando la cosiddetta Carmen Line-62 miglia (100 chilometri) stabilita dalle agenzie aeronautiche internazionali per definire il confine tra l’atmosfera terrestre e lo spazio.

Dopo che la capsula spaziale è stata separata dal booster, l’equipaggio ha slacciato la fibbia e ha sperimentato l’assenza di gravità. La capsula ritorna sulla Terra sotto un paracadute e utilizza un sistema di spinta inversa per espellere il “cuscino d’aria” per ottenere un atterraggio morbido.

Suona la campana

Prima del volo, Bezos e altri passeggeri sono saliti su un SUV, hanno fatto un breve tragitto in auto fino alla piattaforma di lancio e poi sono saliti sulla torre per salire a bordo della navicella. Prima di salire a bordo dell’astronave dell’astronave, ogni passeggero suonerà una campana splendente.

Branson è entrato per primo nello spazio, ma Bezos ha volato più in alto – Virgin Galactic è riuscito a raggiungere un’altitudine di 53 miglia (86 chilometri) – ciò che gli esperti chiamano il primo al mondo https://www.blueorigin.com/news-archive/first-human-flight-Updated il volo spaziale senza equipaggio con un equipaggio civile.

Questo volo avvenne il 20 luglio 1969, l’anniversario degli americani Neil Armstrong e Edwin “Buzz” Aldrin che divennero i primi esseri umani a camminare sulla luna. New Shepard prende il nome da Alan Shepard, che divenne il primo americano ad entrare nello spazio nel 1961.

Fink è un membro del cosiddetto gruppo Mercury 13 donne che sono state addestrate come astronaute della NASA nei primi anni ’60, ma sono state ignorate a causa del suo genere. Daemen è il primo cliente pagante di Blue Origin e studierà fisica e gestione dell’innovazione in un’università nei Paesi Bassi. Suo padre era il capo della società di gestione degli investimenti Somerset Capital Partners e ha visto suo figlio volare sul posto.

New Shepard è una combinazione di razzo e capsula che non può essere pilotata dall’interno della navicella. È completamente controllato da computer e non ha un astronauta di origine blu https://www.reuters.com/business/aerospace-defense/bezos-blue-origin-make-history-with-unpiloted-civilian-space-flight- 2021 -07 -14 o l’imbarco di una persona addestrata. Virgin Galactic utilizza un aereo spaziale con due piloti a bordo.

Il booster riutilizzabile Blue Origin è già volato nello spazio due volte.

Questo lancio segna un altro passo nella feroce competizione per stabilire un dipartimento del turismo spaziale. Elon Musk, un altro magnate della tecnologia miliardario, ha in programma di inviare un equipaggio composto esclusivamente da civili nella sua capsula Crew Dragon per una missione orbitale di diversi giorni a settembre.

Su Twitter, Musk ha augurato “buona fortuna” allo staff di https://Blue Origins prima del lancio.

L’obiettivo di Blue Origin è quello di realizzare il primo di altri due voli passeggeri quest’anno a settembre o ottobre di quest’anno.

Secondo il Bloomberg Billionaires Index https://www.bloomberg.com/billionaires, il patrimonio netto di Bezos è di 206 miliardi di dollari. Si è dimesso da CEO di Amazon questo mese, ma rimane il suo presidente esecutivo.