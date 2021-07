Il miliardario Fertitta amplia l’accordo SPAC per aumentare il gruppo di ristoranti e hotel Reuters

La società ha dichiarato in una nota: “Secondo l’emendamento, la società ha accettato di finanziare alcune operazioni che non erano originariamente incluse nell’aggregazione aziendale FAST senza aumentare il debito”.

La società ha affermato che la catena di bistecche Vic and Anthony’s, la catena di ristoranti Catch and Mastro’s, il gruppo alberghiero Pleasure Pier e alcuni concetti di ristoranti più piccoli verranno aggiunti alla transazione di fusione.

(Reuters) – La Fertitta Entertainment Inc (Fertitta Entertainment Inc) del miliardario Tilman Fertitta ha dichiarato mercoledì di aver ampliato il suo accordo di quotazione con la società di assegni in bianco FAST Acquisition Corp., comprese alcune entità alberghiere e di ristorazione.

© Reuters. Il 1 aprile 2016, durante l’NBCUniversal Summer Press Day a Westlake Village, in California, Tilman J. Fertitta in una tavola rotonda sulla serie TV “Billion Dollar Buyers” tiene un discorso. REUTERS/Mario Anzuoni/Files

