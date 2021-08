Il ministro britannico suggerisce che i dipendenti che tornano in ufficio hanno maggiori probabilità di essere promossi

Un alto ministro britannico ha insistito lunedì sul fatto che il lavoro flessibile “continuerà ad esistere”, ma ha affermato che i dipendenti che tornano in ufficio hanno maggiori probabilità di essere promossi.

I membri anonimi dell’amministrazione di Boris Johnson hanno esortato i dipendenti pubblici a tornare a Whitehall, sottintendendo che se continuano a lavorare da casa, il loro stipendio potrebbe essere ridotto e il segretario al commercio Kwasi Kwarteng è intervenuto.

I ministri anziani sono generalmente preoccupati che il dipartimento sia ancora vuoto e che i dipendenti pubblici non tornino ai loro banchi. Diversi ministeri, tra cui il Ministero della sanità e dell’assistenza sociale, hanno rivisto i piani per il rientro dei dipendenti alcuni giorni alla settimana a partire dall’autunno.

Un alto funzionario ha dichiarato al Financial Times che la colpa è della “tensione culturale” tra politici e funzionari. “I ministri vogliono che i funzionari tornino per partecipare agli incontri faccia a faccia. Si preoccupano della responsabilità. Ma molti dipendenti pubblici si sentono inutili e sono abituati a lavorare da casa”, hanno detto.

Kwarteng insiste sul fatto che “il lavoro flessibile continuerà ad esistere” e che i datori di lavoro possono decidere “il proprio modello di lavoro”. Il ministro del Commercio ha detto che vorrebbe vedere i funzionari del suo dipartimento tornare “due o tre giorni alla settimana”.

“Non credo che abbia senso che il governo dica chiaramente alla gente quante ore trascorreranno in ufficio e quante ore trascorreranno a casa”, ha detto alla BBC.

Ma Kwarteng ha anche affermato che coloro che tornano in ufficio possono vedere la loro carriera svilupparsi più velocemente. “Se guardi alle organizzazioni umane, le persone costruiscono relazioni e costruiscono reti attraverso il contatto faccia a faccia. Le persone che entrano in carica possono avere un vantaggio in questo senso”, ha affermato.

Un ministro del governo che ha chiesto di non essere nominato ha dichiarato al Daily Mail: “Le persone che lavorano da casa non pagano il pendolarismo, quindi in realtà ottengono un aumento di stipendio, il che è ingiusto per chi va a lavorare”. Se le persone non vanno a lavorare, non meritano i termini e le condizioni che ricevono quando vanno a lavorare”.

Il Cancelliere dello Scacchiere Rishi Sunak è un ministro che incoraggia i dipendenti a tornare in ufficio. La scorsa settimana, ha affermato che le relazioni interpersonali in ufficio sono state cruciali per la sua carriera iniziale.

“Mi chiedo se avrei queste relazioni forti se dovessi fare il mio stage estivo o iniziare la mia carriera su Teams e Zoom. Per questo penso che poter stare in ufficio di persona, soprattutto per i giovani, sia molto prezioso ,” Egli ha detto.

Dave Penman, il presidente del sindacato della FDA che rappresenta gli alti funzionari pubblici, ha affermato che le osservazioni dei ministri che esortano le persone a tornare in ufficio sono state “offensive” e “fuori dal contatto con le moderne pratiche di lavoro”.

“In tutta l’economia, sia nel settore pubblico che privato, i datori di lavoro stanno adottando metodi di lavoro misti, che forniscono ai dipendenti un migliore equilibrio tra lavoro e vita privata e riducono i costi d’ufficio dei datori di lavoro”, ha affermato.

“Come dimostrato negli ultimi 18 mesi, quando si lavora in remoto, molti compiti possono essere svolti con la stessa efficacia… I ministri dovrebbero preoccuparsi se i servizi pubblici sono effettivamente forniti, non dove i singoli dipendenti pubblici siedono in un determinato giorno.”