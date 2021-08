Il ministro degli Esteri britannico è sotto crescente pressione per affrontare la crisi in Afghanistan

Venerdì, dopo che il ministro degli Esteri britannico Dominic Raab non è riuscito a parlare con il ministro degli Esteri di Kabul sull’aiuto agli interpreti prima che i talebani prendessero il sopravvento, il suo approccio alla crisi afghana sta affrontando sempre più domande.

All’inizio di questa settimana, il “Daily Mail” ha riferito che il 13 agosto Raab ha affidato una chiamata di emergenza con il ministro degli Esteri afghano Hanif Atmar al ministro degli Esteri junior Lord Zach Goldsmith.

“Daily Mail” ha affermato che i funzionari afghani hanno deciso di non chiamare Goldsmith, ma hanno cercato di riprogrammare la chiamata al giorno successivo.

Venerdì, i funzionari dell’Ufficio degli esteri, federale e per lo sviluppo hanno ammesso che la chiamata alla fine non è avvenuta durante il fine settimana chiave della marcia dei talebani in Afghanistan.

“Data la situazione in rapido cambiamento, è impossibile organizzare una chiamata prima che il governo afghano crolli”, ha affermato un portavoce della FCDO.

Il segretario alla Difesa James Heappey ha dichiarato venerdì che il personale di vari dipartimenti governativi sta “facendo del proprio meglio” per garantire l’evacuazione sicura degli afghani che possono venire nel Regno Unito, aggiungendo che nelle ultime 24 ore il Regno Unito ha evacuato circa 963 persone dal Regno Unito. Kabul.

“La realtà è che nessuna telefonata cambierà la traiettoria della velocità di caduta del governo afghano, né cambierà la velocità con cui possiamo effettuare operazioni di trasporto aereo”, ha aggiunto in un’intervista a BBC Radio 4. oggi programma.

Il partito di opposizione ha esortato Raab a dimettersi nei giorni scorsi, accusandolo di essere stato compiacente durante la crisi.

Lisa Nandi, il ministro degli esteri ombra del Partito laburista, ha dichiarato: “Durante la più grande crisi di politica estera in una generazione, il congedo del primo ministro e del ministro degli Esteri è un imperdonabile errore di leadership”.

“Quando le truppe britanniche sono volate in Afghanistan per salvare vite umane, Dominique Raab ha rifiutato di abbreviare le sue vacanze estive. La negligenza del governo pagherà il prezzo della vita”.

Il partito laburista ha invitato il governo a rispondere con urgenza a 18 domande per chiarire i dettagli chiave delle date delle vacanze di Rab, le chiamate all’estero del ministro degli esteri e i preparativi per l’evacuazione dei cittadini britannici e degli afgani ammissibili.

Raab ha respinto la sua richiesta di dimettersi e giovedì ha ospitato una teleconferenza tra i ministri degli esteri del G7 e i ministri dello sviluppo per discutere il modo migliore per evacuare gli afghani vulnerabili dall’aeroporto di Kabul. Il gruppo ha ribadito l’importanza di garantire che l’Afghanistan non diventi un rifugio sicuro per il terrorismo.