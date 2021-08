Il ministro della Pubblica Istruzione ha promesso di ridurre il caos del Covid al ritorno delle scuole in Inghilterra

Il ministro dell’Istruzione Gavin Williamson ha promesso che a causa della vaccinazione contro il Covid-19, dei test di massa e delle nuove linee guida per ridurre il numero di studenti rimandati a casa, quest’anno in Inghilterra saranno meno i bambini che si preparano a tornare a scuola a dover affrontare le interferenze.

Williamson ha dichiarato al Financial Times che il governo spera anche di espandere l’ambito della vaccinazione ai bambini di età compresa tra 16 e 17 anni per sopprimere ulteriormente il coronavirus.

“Vogliamo vedere i bambini tornare in classe; non vogliamo vedere lo stesso livello di distruzione”, ha detto, cercando di tracciare il confine entro un anno quando il suo dipartimento è stato ampiamente criticato per una svolta importante nella scuola politica di blocco. “Spero che, in combinazione con i test su larga scala che stiamo conducendo, i bambini non si trovino in una situazione in cui devono autoisolarsi”.

Tuttavia, la prospettiva ottimistica di Williamson è stata influenzata dagli avvertimenti degli educatori e dei sindacati degli insegnanti che i bambini dovranno inevitabilmente affrontare qualche disturbo quando si riprenderanno da un’istruzione scolastica gravemente interrotta per un anno.

La preoccupazione principale è che l’attesa impennata dei casi di Covid avrà un impatto sulla disponibilità degli insegnanti, la mancanza di tutor per aiutare i bambini a recuperare la scuola e la continua incertezza su come verrà somministrato l’esame la prossima estate.

I bambini che torneranno alla scuola secondaria a settembre di quest’anno saranno sottoposti a due test di mobilità laterale Covid intrascolastica nella prima settimana, e poi saranno tenuti a condurre gli autotest a casa due volte a settimana.

Secondo le nuove linee guida del governo, solo i bambini che risultano positivi verranno mandati a casa © Anthony Devlin/Getty Images



La nuova guida alle scuole elimina anche la necessità delle “bolle” degli studenti InterrompereQuesto ha raggiunto il picco alla fine dell’ultimo anno scolastico, quando 750.000 bambini sono stati mandati a casa A causa di 40.000 casi positivi.

Ora giù Nuove linee guida del governo La situazione è simile a quella degli adulti: solo i bambini che risultano positivi verranno rimandati a casa e i contatti stretti possono rimanere a scuola a meno che non risultino positivi anche loro.

Williamson ha affermato che le regole sono cambiate a causa dell’impatto del programma di vaccinazione. Ha detto: “Non c’è motivo per cui le scuole dovrebbero mandare a casa i bambini in questo importo”.

Ma James Bowen, il direttore politico del NAHT, il sindacato dei presidi, ha avvertito che le interruzioni sono ancora possibili, soprattutto se un gran numero di insegnanti risulta positivo alla malattia.

Ha detto: “Sappiamo che anche coloro che sono stati doppiamente accoltellati possono ancora contrarre il virus”.

Mary Bousted, segretario generale congiunto della National Education League, ha chiesto perché la scuola ha annullato misure come indossare maschere © Luke MacGregor/Alamy



Anche Mary Bousted, segretario generale congiunto della National Education League, ha accolto con favore il nuovo piano, ma si è chiesto perché il governo abbia abbandonato misure come indossare maschere. Ha anche messo in dubbio il valore dell’autotest dei bambini a casa.

“Hanno rinunciato alle principali misure di sicurezza e si affidano ai test e all’autotest dei bambini, e sappiamo che non ha funzionato davvero. Vogliamo che le scuole siano sicure, ma il governo deve raggiungere questo obiettivo, non solo sperarlo”, ha detto.

Il governo sta lavorando duramente per aumentare la consapevolezza sulla necessità che i bambini continuino i test dopo l’inizio del semestre e ha lanciato una campagna per invitare il nuotatore Matt Richards, che ha vinto una medaglia d’oro alle Olimpiadi di Tokyo 2020.

Le scuole che registrano un’impennata di casi, misurata da cinque casi positivi che possono essere strettamente mescolati entro 10 giorni, dovranno implementare un “quadro di emergenza” che includa la ripresa delle maschere, ulteriori test e l’apertura di più finestre.

Jeff Barton, segretario generale dell’Association of School and College Leaders, ha affermato che i suoi membri sostengono ampiamente le nuove linee guida, ma la situazione generale rimane altamente incerta.

Ha detto: “Se il numero di casi aumenta in modo significativo, il governo dovrà essere pronto a rispondere”.

Scienziati ed esperti di salute pubblica sono ben consapevoli che 8,9 milioni di bambini in Inghilterra che tornano a scuola accelereranno la diffusione del virus.Una specie di Imparare I ricercatori della London School of Hygiene and Tropical Medicine hanno scoperto che il numero di contatti stretti dei bambini a scuola è tre volte superiore a quello delle vacanze.

Williamson ha detto che sta promuovendo le vaccinazioni per i bambini sotto i 16 anni per ridurre il rischio di infezione. “Stiamo assistendo al lancio di un vaccino per i bambini di età compresa tra 16 e 17 anni e spero vivamente e spero di vedere questo vaccino più ampiamente disponibile”, ha affermato.

Il dipartimento della salute ha dichiarato sabato di aver chiesto al SSN di fare i preparativi necessari per garantire la preparazione Fornire vaccinazioni a tutti i bambini tra i 12 e i 15 anni di età Dall’inizio di settembre, se il consigliere scientifico del governo raccomanda una mossa del genere.

Come segno di potenziale stress, dal momento che la maggior parte delle scuole è tornata a scuola il 18 agosto, il tasso di casi per gli adolescenti sotto i 19 anni in Scozia è raddoppiato, salendo a 721 per 100.000 nella settimana terminata il 23 agosto, ad esempio. Il numero totale giornaliero di casi in Scozia è salito a 6.000 per la prima volta durante l’epidemia venerdì.

Rispettata

Ma anche se non è ancora chiaro fino a che punto aumenterà il numero di nuovi casi in Inghilterra Superiore alla tariffa giornaliera in agosto Tra 20.000 e 30.000, gli esperti ritengono in gran parte che il virus possa essere adeguatamente controllato per mantenere aperte le scuole.

Chris Jarvis, biostatistico della London School of Hygiene and Tropical Medicine, ha affermato che con l’aiuto dei livelli di immunità esistenti dei bambini e degli insegnanti, i test di flusso laterale su larga scala possono “impedire che l’infezione sfugga al controllo”.

Sunil Bhopal, docente di pediatria della salute della popolazione presso l’Università di Newcastle, ha dichiarato: “Potremmo vedere alcune singole scuole chiudere, ma questo potrebbe accadere negli anni normali del norovirus”. “Penso che il governo l’abbia davvero accettato. Se qualsiasi grande – vengono reintrodotte le restrizioni di scala, l’istruzione scolastica faccia a faccia deve essere l’ultimo domino a cadere.”

Qualsiasi aumento delle infezioni può anche influenzare la misura in cui i bambini possono recuperare l’apprendimento perduto.

Kevin Collins, che si è dimesso da capo del governo per il recupero dell’istruzione, chiede un maggiore sostegno per gli insegnanti © TC/Alamy



Kevin Collins, che Dare le dimissioni A giugno, dopo che i ministri non avevano promesso i 15 miliardi di sterline da lui suggeriti, in qualità di capofila del rilancio dell’istruzione del governo, ha affermato che oltre a mantenere la promessa di fornire 100 milioni di ore di tutoraggio per aiutare i bambini, gli insegnanti hanno bisogno di più sostegno per gestire Grandi differenze nei progressi in classe riprendere l’apprendimento.

“Dobbiamo davvero adattarci, non l’ho ancora visto davvero”, ha detto. “Possiamo avere buone intenzioni, ma l’attuazione avverrà?”

Ma tra tutte le “incognite note” del prossimo anno scolastico, tutti i leader dell’istruzione concordano sul fatto che il governo dovrebbe eliminare almeno un’incertezza: la forma del sistema di esami di livello A e GCSE l’anno prossimo.

Steve Chalke, il fondatore dell’Oasis Community Trust, che gestisce 52 scuole, è uno dei tanti leader e ha affermato che i bambini devono sapere quanto saranno abbreviati i corsi, nonché gli esami pubblici e gli insegnanti. Quale sarà la combinazione valutata.

“Il governo sta lavorando a porte chiuse, ma per ogni bambino che sostiene gli esami di livello A e GCSE, i loro esami non si svolgeranno l’anno prossimo, ma inizieranno la prossima settimana. Per la loro salute mentale, ogni bambino dovrebbe È giusto sapere cosa l’obiettivo è all’inizio dell’anno”, ha detto.