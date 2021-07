Il ministro della salute britannico esorta le persone a non “scuotere” il nuovo virus della corona scatena la rabbia Reuters

Ha twittato: “127.000 persone sono morte a causa di questo virus. Se non fosse per il catastrofico fallimento del tuo governo, decine di migliaia sarebbero ancora qui”.

Ci sono molti casi, ma anche l’uso del vaccino COVID-19 è elevato e i funzionari ritengono che questo cambiamento sia necessario per aiutare le aziende in settori come gli hotel e l’economia notturna.

Essendo uno dei paesi con il più alto numero di morti ufficiali per COVID, il Regno Unito ha trasformato la sua strategia per combattere il coronavirus da misure restrittive per limitarne la diffusione a una società aperta, sperando che i vaccini possano proteggere la maggior parte delle persone da malattie gravi.

Javid è succeduto a Matt Hancock come ministro della Salute il mese scorso dopo che il suo predecessore si è dimesso per aver violato le normative COVID baciando un assistente in ufficio.Il suo lavoro è iniziato esortando le persone a imparare a convivere con il virus.

