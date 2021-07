Il ministro della Sanità britannico Javid è risultato positivo al COVID-19 Reuters

Alcuni scienziati avvertono che, dato il gran numero di persone non vaccinate e il fatto che il vaccino non è efficace al 100%, il piano del governo per riaprire l’Inghilterra è pericoloso.

“Sono risultato positivo al COVID questa mattina”, ha detto Javid in un tweet, aggiungendo di aver eseguito un test rapido del flusso laterale e di essere in attesa di conferma dal test PCR, che deve essere elaborato in laboratorio.

© Reuters. Immagine del file: il 5 luglio 2021, il nuovo ministro della Sanità britannico, Sajid Javid, è arrivato alla Cattedrale di St. Paul a Londra, in Inghilterra, per partecipare al servizio del Ringraziamento per celebrare il compleanno del SSN. Stefan Rousseau/Piscina via REUTERS

