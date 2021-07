Il ministro delle finanze russo ha affermato che le misure di stimolo a lungo termine stanno portando rischi per l’economia globale Reuters

È ampiamente previsto che la Banca centrale russa alzerà i tassi di interesse per la quarta volta quest’anno alla riunione del 23 luglio.Il governatore Elvira Nabiullina ha dichiarato all’inizio di questo mese che il consiglio di amministrazione potrebbe prendere in considerazione l’aumento dei tassi di interesse perché il tasso di inflazione è molto più alto di il target del 4% -100 punti base.

Mosca (Reuters)-Il ministro delle finanze russo Anton Siluanov ha dichiarato lunedì in un commento che i paesi che mantengono misure di stimolo economico nel contesto di un’elevata inflazione rappresentano un rischio per l’economia globale, avvertendo delle fluttuazioni del mercato e della crescita economica lenta.

