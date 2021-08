Il ministro delle finanze sudafricano si dimette a causa della riorganizzazione di Ramaphosa

Il ministro delle finanze sudafricano Tito Mboweni si è dimesso nella riorganizzazione del gabinetto. Presidente Cyril Ramaphosa Ciò è segnato anche dalle conseguenze dei peggiori disordini nella storia democratica del paese il mese scorso.

Enoch Godongwana, il responsabile delle politiche economiche dell’African National Congress al potere, assumerà la carica di ministro delle finanze Ramaphosa ha detto in precedenza di aver accettato la “richiesta a lungo termine” di Mboveni di ritirarsi. Come parte della riorganizzazione annunciata giovedì.

Le azioni di Ramaphosa influiscono anche su come lo chiama il Paese “Tentata ribellione” Il mese scorso, due grandi province, Gauteng e KwaZulu-Natal, hanno causato più di 330 morti e danneggiato imprese e infrastrutture.

Il presidente ha affermato che durante le rivolte i servizi di sicurezza “erano insufficienti in diverse aree”. Ciò era dovuto a Jacob Zuma va in prigione, L’ex presidente, si è beffato della corte.

È opinione diffusa che la polizia e le agenzie di intelligence non siano state in grado di agire dopo aver avvertito che la lotta tra fazioni per il controllo dell’African National Congress sta per esplodere in un conflitto aperto.

Ramaphosa ha affermato che il ministero della sicurezza nazionale del Sudafrica sarà abolito e la supervisione dell’intelligence sarà affidata al presidente. Ha anche cambiato il suo segretario alla Difesa e ha annunciato la formazione di un team di esperti per indagare sulle carenze della sicurezza. Il capo di un’indagine sulla corruzione e la politicizzazione delle spie sudafricane sotto la guida di Zuma diventerà anche consigliere per la sicurezza nazionale.

Il cambio del ministro delle finanze arriva in un momento critico nel tentativo di Ramaphosa di rilanciare l’economia più industrializzata dell’Africa.

Mboweni, un ex governatore anziano della South African Reserve Bank, è diventato ministro delle finanze nel 2018, proprio quando è diventata chiara l’entità dei danni alle finanze governative causati dalla corruzione sistemica e dalla crescita stagnante sotto la guida di Zuma.

È stato il primo a cercare di frenare i salari gonfiati del settore pubblico e fornire costosi salvataggi alle imprese statali fortemente indebitate per evitare l’imminente crisi del debito sovrano di cui aveva avvertito. Di conseguenza, Mboveni fece arrabbiare gli alleati unionisti dell’ANC.

Le turbolenze della pandemia hanno esacerbato le pressioni fiscali lo scorso anno, con un debito superiore all’80% del PIL. Tuttavia, l’aumento dei prezzi delle materie prime ha aumentato la tassazione più del previsto.

Ramaphosa ha affermato che Mboveni “ha guidato efficacemente e abilmente il tesoro in tempi estremamente difficili, ha fornito instabilità e ha instillato fiducia”.

Rispettati

Per molti anni Godonwana è stato il responsabile della trasformazione economica dell’ANC ed è stato al centro della lotta politica del partito. Nel 2019 è diventato presidente della Southern African Development Bank, un istituto di credito di proprietà del governo regionale.

Razia Khan, capo economista per l’Africa e il Medio Oriente presso Standard Chartered Bank, ha affermato che Godongwana “è noto agli investitori da tempo” e “sarà attribuito agli attributi di un ruolo che potrebbe aumentare la possibilità di riforma in Sud Africa. “

“È particolarmente importante che abbia la capacità di lavorare con altri membri dell’ANC e ottenere il loro sostegno per sostenere la tanto necessaria promozione della crescita e delle riforme fiscali”, ha aggiunto Khan.

Ramaphosa ha detto di aver accettato anche le dimissioni del ministro della Sanità Zweli Mkhize, che era in congedo per presunto furto di risorse legate alla pandemia. Mkhize, che ha negato di aver commesso illeciti, è stato sostituito dal suo vice Joe Phaahla.