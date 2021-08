“Il mio cuore è in gola”: come una donna è scappata da Kabul

Il telefono è arrivato molto dopo il tramonto. Alle 23 di giovedì, Shaqaiq Birashk ha ricevuto un messaggio che le diceva di essere preparata. Venti minuti dopo, un autista afghano è arrivato a casa sua nel centro di Kabul e lei è salita in macchina. La missione di salvataggio in borghese è iniziata.

da La caduta di Kabul Per i talebani, il 37enne cittadino americano un tempo era un rifugiato afghano, è stato consigliere del progetto del governo afghano finanziato dagli Stati Uniti e ha cercato di trovare una via d’uscita.

Ha guardato con orrore mentre i talebani entravano nel palazzo presidenziale domenica 15 agosto. L’enorme bandiera nazionale che di solito galleggia sulla cima della montagna il giorno successivo è stata rimossa.

“Quel momento ha davvero dimostrato tutto”, ha ricordato come ha pianto. “Il mio cuore è in gola. Il duro lavoro degli ultimi 20 anni è andato: le vite perse dalle feste, i sacrifici delle madri e delle mogli delle feste, e i sogni… sono semplicemente arrossiti”.

Dopo 20 anni, agli afgani è stato detto di sognare, gli è stato insegnato come sognare e la loro promessa che non sarebbero mai stati lasciati indietro: tutto questo è stato rotto

La vittoria dei talebani è stata ottenuta dopo che l’amministrazione Biden ha seguito l’accordo del 2020, e poi il presidente Donald Trump si è scontrato con i talebani e ha chiesto il ritiro di tutte le truppe americane. Afghanistan E porre fine alla guerra più lunga negli Stati Uniti. Gli Stati Uniti hanno rovesciato i talebani per la prima volta nel 2001. Ora questa organizzazione islamica è tornata al potere.

La loro vittoria si è accesa Caos aeroportuale Quando migliaia di persone hanno cercato di andarsene. Includono americani e persone delle nazioni alleate, così come gli afgani che hanno lavorato con loro e temevano rappresaglie.

Con i talebani che controllavano la strada chiave per l’aeroporto internazionale Hamid Karzai controllato dagli Stati Uniti, Bilashk ha guardato con orrore mentre fuori si svolgeva un’enorme lite. Un gruppo di amici di Birashk si è precipitato all’aeroporto ma è tornato indietro dopo essere stato derubato.

Martedì, Bilashk ha ricevuto un’e-mail dall’ambasciata degli Stati Uniti che le diceva di andare all’aeroporto. Ma la scena caotica le ha fatto cambiare idea. Giovedì mattina aveva ricevuto tre e-mail di evacuazione dal governo degli Stati Uniti. Ma ha scritto in un’e-mail al Financial Times che andare all’aeroporto “equivale ad attraversare la Valle della Morte”.

“Voglio partire con rispetto”, ha detto in seguito in un messaggio ad amici e familiari. Per evitare che la morte venisse calpestata, iniziò a prepararsi psicologicamente alla vita sotto i talebani.

Shaqaiq Birashk, a sinistra, con la cantante afghana Aryana Sayeed dopo l’Eid al-Fitr © Shaqaiq Birashk

Il sito di uno dei Buddha di Bamiyan fotografato da Shaqaiq Birashk, distrutto dai talebani prima dell’invasione americana nel 2001 © Shaqaiq Bishrak



Ma giovedì, una sua amica afghana con legami con gli Stati Uniti stava cercando di convincere lei e altri ad andarsene. Ha ricevuto un messaggio di testo e poi una telefonata da un uomo che diceva di essere un amico della sua amica e un rappresentante del governo degli Stati Uniti.

Ma era scossa, sconvolta al pensiero che altre persone fossero lasciate indietro e ha rifiutato un’offerta di aiuto. L’amica ha richiamato e ha insistito che non c’era tempo per aspettare: la situazione della sicurezza stava cambiando rapidamente e lei doveva andarsene.

Quel giovedì sera salì in macchina. Una coppia internazionale afgana (ciascuna in possesso di passaporto e visto europei) sta aspettando in macchina.Queste due donne hanno spazzato via la loro polvere che scorreva Abayas Per assicurarti che indossino talebani costume.

Hanno superato diversi posti di blocco talebani mentre si dirigevano verso un luogo segreto. Birashk ha notato quanto siano giovani alcuni talebani, alcuni sono già adolescenti e non si sono nemmeno fatti crescere la barba. Secondo lei, non tutti sono come gli afgani. Alla fine sono arrivati ​​sul posto. Birashk è stata accolta dalle forze di sicurezza afghane, che l’hanno consegnata al personale delle operazioni speciali americane.

Lì incontrò il comandante americano che la chiamò. Ha ricordato che l’operatore speciale era “molto disponibile e cordiale”.

Venerdì, il presidente Joe Biden ha riconosciuto l’operazione di salvataggio in un discorso pubblico poco dopo che i suoi assistenti hanno affermato di aver ascoltato un briefing sull’operazione di salvataggio. Gli Stati Uniti hanno trasportato in aereo 169 cittadini americani dal Barron Hotel all’aeroporto. Il portavoce del Pentagono John Kirby ha poi detto ai giornalisti che in quella situazione, il comandante “ha fatto una telefonata sul posto”.

di lunedi, Kirby Ha detto che da allora, gli Stati Uniti hanno “almeno” effettuato un ponte aereo aggiuntivo e “escono secondo necessità per aiutare gli americani a entrare [air]posto”.

Ha detto che i comandanti di terra hanno il diritto di svolgere compiti locali in base a condizioni specifiche.Biden ha detto martedì che gli Stati Uniti hanno evacuato e hanno assistito all’evacuazione Circa 70.700 persone Dal 14 agosto.

Bilashk ha detto: “I militari stanno davvero cercando di trovare modi creativi per coprire il caos della partenza del governo”.

Bilashk si allineò e salì a bordo di uno dei tre elicotteri Chinook. Era seduta sul pavimento, accanto all’attrezzatura medica. I due elicotteri erano molto vicini e presto arrivarono all’aeroporto di Kabul.

Rispettata

Un’altra cittadina americana ha volato sullo stesso elicottero dopo due precedenti tentativi falliti di raggiungere l’aeroporto di Bilashk, confermando la sua descrizione del volo. Su richiesta dell’amministrazione Biden, il Financial Times ha posticipato la pubblicazione di questo articolo.

“Questo è un viaggio molto difficile. Non so se questa sarà la mia ultima osservazione di questo paese”, ha detto Bilashk in lacrime. “Dopo 20 anni, agli afgani è stato detto di sognare, è stato insegnato loro come sognare e la loro promessa che non sarebbero mai stati lasciati indietro: tutto questo è stato infranto”.

Bilashk e altri sono stati controllati dall’esercito americano, consegnati all’esercito ungherese e portati in Uzbekistan, dove i funzionari si sono presi cura della folla scossa. Lì ha incontrato un afghano-americano e il suo bambino di due anni, che erano stati evacuati e le loro facce erano rimaste ferite dalla fuga precipitosa dell’aeroporto.

Da lì, Bilashk è volata a Budapest, dove i funzionari del Dipartimento di Stato si sono occupati di lei e di altri, e mercoledì volerà negli Stati Uniti.

Bilashk ha espresso profonda gratitudine ai suoi soccorritori americani, definendo il ritiro di Biden “irresponsabile e disumano”.

Ha aggiunto: “Giuro che non voterò mai più per questo governo…”.