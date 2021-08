Il mio IRA può essere citato in giudizio?

Qualunque sia il tuo Conto pensionistico individuale (IRA) La possibilità di intentare una causa dipende in gran parte dallo stato di residenza e dalle sentenze pertinenti. Non ci sono protezioni federali in grado di proteggere la tua IRA dai sequestri in contenzioso.

Punti chiave Se vieni citato in giudizio, i creditori potrebbero essere in grado di utilizzare i tuoi risparmi pensionistici se devi pagare un accordo.

La protezione nazionale dei fondi dell’IRA nei contenziosi varia notevolmente tra i 50 stati.

Le esenzioni per l’IRA tradizionale e l’IRA Roth sono generalmente diverse.

Nel caso di cause legate alle relazioni familiari, i fondi dell’IRA non sono quasi mai protetti.

Quando la tua IRA è in pericolo?

Se sei in causa, i tuoi risparmi per la pensione dell’IRA potrebbero essere a rischioSe qualcuno cade e si ferisce sulla tua proprietà, o sei coinvolto in un incidente automobilistico, potresti trovarti in un periodo di perdita ordinato dal tribunale. In alcuni casi, se non puoi utilizzare altri beni per pagare, la legge potrebbe richiedere di utilizzare i risparmi pensionistici per estinguere i debiti. Altri problemi che possono mettere in pericolo le azioni legali dell’IRA includono inadempienze su carte di credito o prestiti, divorzio e controversie sui diritti dei genitori.

Esenzione federale o mancanza di esenzione federale

Non come 401 (k) Piani pensionistici e altri piani di risparmio coperti dall’Employee Retirement Income Protection Act del 1974, Secondo la legge federale, gli IRA detenuti da individui non sono completamente protetti dai creditoriIn effetti, l’unica protezione federale garantita fornita alla tua IRA è una rinuncia parziale in caso di fallimento.

Se dichiari bancarotta, un gran numero di beni dell’IRA è protetto Legge sulla prevenzione degli abusi fallimentari e sulla protezione dei consumatori Nel 2005. Ad aprile 2019, l’importo protetto adeguato all’inflazione ogni tre anni è stato ricalcolato a 1.362.800 USD.

L’unica protezione federale per i fondi dell’esercito repubblicano irlandese nei procedimenti legali è un’esenzione parziale nei casi di fallimento.

Oltre a questa protezione, il governo federale non proteggerà i fondi dell’IRA dalla confisca.Nel caso del debito federale, per esempio Imposte non pagate dovute all’Agenzia delle Entrate, La tua IRA può essere sequestrata o sequestrata per estinguere i debiti, proprio come qualsiasi altra risorsa. Tutte le altre potenziali esenzioni sono a discrezione del governo statale, quindi leggi specifiche possono variare notevolmente.

Immunità statale

Le esenzioni variano notevolmente tra gli statiMolte persone forniscono all’IRA una protezione completa dai creditori, indipendentemente dal debito. Tuttavia, alcuni forniscono protezione solo per i fondi dell’IRA ritenuti necessari per sostenere te e la tua famiglia.

Inoltre, molti stati impongono restrizioni sull’importo dei fondi dell’IRA ammissibili per questa esenzione. Altri forniscono una protezione completa per i fondi dell’IRA depositati un certo numero di giorni prima della sentenza. Alle Hawaii, i fondi forniti non verranno sequestrati per almeno tre anni prima che venga emessa la sentenza contro di te. Nello Utah, tutti i contributi versati almeno un anno fa sono protetti.

Non c’è mai una risposta diretta

Anche negli statuti di uno stato, le esenzioni specifiche per gli IRA tradizionali possono differire da Rosa account. I fondi che rimangono inalterati nella tua IRA possono essere più protetti dei fondi assegnati come fondi.

La linea di fondo è: se sei in pericolo di essere citato in giudizio, controlla le leggi specifiche che si applicano al tuo stato e tipo di conto per evitare di perdere i tuoi risparmi per la pensione.

Contenzioso in materia di relazioni familiari

Anche negli stati con generose esenzioni, le protezioni dell’IRA verranno annullate nei giudizi che riguardano il mantenimento dei figli, gli alimenti o altri rapporti familiari. Ad esempio, se vieni citato in giudizio per non aver pagato il mantenimento dei figli, è improbabile che la tua IRA sia protetta, indipendentemente da dove vivi.