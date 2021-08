Il mio punteggio di credito è sufficiente per un mutuo?

Il tuo Punteggio di credito, Il numero utilizzato dal prestatore per stimare il rischio di fornirti un credito o un prestito è un fattore chiave nel determinare se sarai approvato mutuoIl punteggio non è un numero fisso, ma oscillerà regolarmente al variare dell’attività di credito (ad esempio, se apri un nuovo conto con carta di credito).Quale numero è abbastanza buono e in che modo il punteggio influisce sul tasso di interesse che offri? Si prega di leggerlo attentamente per scoprire la risposta.

Punti chiave In generale, un punteggio di credito superiore a 670 consentirà ai potenziali mutuatari di mutui ipotecari di ottenere tassi di interesse sui prestiti preferenziali o preferenziali.

Un punteggio inferiore a 620 è considerato un prestito subprime e, a causa del maggior rischio per il creditore, il tasso di interesse è più alto e le restrizioni sono più restrittive.

Per ottenere un prestito con acconto basso supportato da FHA, è necessario almeno un punteggio di credito FICO 580.

Le persone con scarso credito possono ancora essere in grado di ottenere mutui da istituti di credito professionali, ma pagheranno tassi di interesse più elevati, richiederanno più acconti, potrebbero richiedere un garante o un co-mutuatario e richiedere la verifica del reddito.

Come viene determinato il punteggio FICO?

Il punteggio di credito più comune è punteggio FICO, Creato da Fair Isaac Corporation.Viene calcolato utilizzando i seguenti bit di dati diversi da te Rapporto di credito:

La tua cronologia dei pagamenti (35% del punteggio)

Importo dovuto (30%)

Lunghezza della tua storia creditizia (15%)

Il tipo di credito che utilizzi (10%)

Nuovo credito (10%)

Qual è il punteggio di credito minimo per beneficiare di un mutuo?

Non esiste un punteggio di credito minimo “ufficiale” perché i finanziatori possono (e fanno) prendere in considerazione altri fattori nel determinare se si ha diritto a un mutuo.Ad esempio, se hai un punteggio di credito affidabile, puoi ottenere un mutuo con un punteggio di credito inferiore acconto O il tuo onere del debito è molto basso. Poiché molti istituti di credito considerano il tuo punteggio di credito come parte del puzzle, un punteggio basso non ti impedirà necessariamente di ottenere un mutuo.

Cosa piace vedere ai finanziatori

Poiché il creditore può utilizzare vari punteggi di credito (ognuno basato su un diverso sistema di punteggio), assicurati di sapere quale punteggio utilizza il creditore in modo da poter confrontare le mele con le mele. 850 punti è il punteggio FICO più alto che puoi ottenere.Ogni prestatore ha anche la propria strategia, quindi mentre un prestatore può approvare il tuo mutuo, l’altro potrebbe non farlo, anche se entrambi utilizzano lo stesso punteggio di credito.

Sebbene non esista uno standard di punteggio del credito a livello di settore, la seguente scala del sito Web di educazione finanziaria personale www.credit.org può essere utilizzata come punto di partenza per il punteggio FICO e il significato di ogni ambito per ottenere un mutuo:

• 740–850: Buon credito – I mutuatari ottengono una facile approvazione del credito e il miglior tasso di interesse.

• 670-740: buon credito – I mutuatari sono generalmente approvati e offrono buoni tassi di interesse.

• 620-670: crediti accettabili – I mutuatari sono generalmente approvati a tassi di interesse più elevati.

• 580-620: credito subprime – Per il mutuatario è possibile ottenere un mutuo, ma non vi è alcuna garanzia. I termini possono essere sfavorevoli.

• 300–580: scarso credito – Non c’è quasi nessuna possibilità di ottenere un mutuo. Prima di ottenere l’approvazione, il mutuatario deve adottare misure per migliorare il punteggio di credito.

Prestito della Federal Housing Administration

Questo Amministrazione federale degli alloggi (AFI), Questo ne fa parte Dipartimento per l’edilizia abitativa e lo sviluppo urbano degli Stati Uniti, Fornire prestiti sostenuti dal governo.In generale, i requisiti di credito per i prestiti FHA tendono ad essere più rilassati rispetto ai prestiti tradizionali. Per ottenere un mutuo con acconto basso (attualmente 3,5%), il tuo punteggio FICO deve essere almeno 580. Se il tuo punteggio di credito è inferiore, puoi comunque ottenere un mutuo, ma devi abbassare almeno il 10%.

Tassi di interesse e punteggio di credito

Sebbene non esista una formula specifica, il tuo punteggio di credito influisce sul tasso di interesse che paghi per il tuo mutuo. In generale, maggiore è il tuo punteggio di credito, minore è il tasso di interesse e viceversa. Ciò avrà un enorme impatto sui pagamenti mensili e sull’importo degli interessi che pagherai durante la durata del prestito. Ad esempio: supponiamo di ottenere un mutuo a tasso fisso di 30 anni per $ 200.000. Se il tuo punteggio di credito FICO è alto (ad esempio, 760), potresti ottenere un tasso di interesse del 3,612%. A questo ritmo, il tuo pagamento mensile sarà di $ 910,64 e finirai per pagare $ 127.830 di interessi entro 30 anni.

Prendi lo stesso prestito, ma ora il tuo punteggio di credito è inferiore, diciamo 635. Il tuo tasso di interesse è salito al 5,201%, il che potrebbe non sembrare molto diverso finché non calcoli questi numeri. Ora, il tuo pagamento mensile è di $ 1.098,35 ($ 187,71 in più al mese) e il tuo interesse totale sul prestito è di $ 195.406 o $ 67.576 in più rispetto a un prestito con un punteggio di credito più elevato.

È sempre una buona idea aumentare il tuo punteggio di credito prima di richiedere un mutuo, in modo da poter ottenere le migliori condizioni. Certo, non è sempre così, ma se hai tempo per fare cose come controllare il tuo rapporto di credito (e correggere eventuali errori) e pagare i debiti prima di richiedere un mutuo, potrebbe essere un lungo periodo.Per ottenere maggiori informazioni, potresti voler ricercare il modo migliore per ricostruire rapidamente il tuo punteggio di credito, o semplicemente Il modo migliore per correggere un punteggio di credito negativoOppure, se non hai tempo per correggere il tuo punteggio di credito, potrebbe valere la pena indagare su uno di essi La migliore azienda di riparazione del credito Fallo per te stesso.

Linea di fondo

Anche senza un punteggio di credito minimo “ufficiale”, sarà più facile ottenere un mutuo se il tuo punteggio è più alto e le condizioni potrebbero essere migliori.Perché la maggior parte delle persone ha punteggi Big Three Istituto di credito— Equifax, Experian e TransUnion — I finanziatori di solito estraggono un rapporto di credito “triplo combinato” che include i punteggi di tutte e tre le istituzioni.Se sono disponibili tutti e tre i punteggi di credito, il punteggio medio è il cosiddetto punteggio “rappresentativo”, o il punteggio utilizzato. Se sono disponibili solo due punteggi, viene utilizzato quello inferiore.

Puoi ottenere informazioni preliminari sulla tua posizione gratuitamente. Ogni anno hai diritto a un rapporto di credito gratuito dalle tre principali agenzie di credito.È difficile ottenere un punteggio di credito gratuito, ma puoi Ottieni il tuo punteggio di credito dalla banca, alcuni dei quali li rendono sempre più disponibili, o da Siti web che forniscono punteggi di credito veramente gratuiti.