Il modello di business di Coca-Cola e Pepsi: una panoramica

La Coca Cola Company (alto) e PepsiCo (Personaggio politico pubblico). Sono imprese molto simili in termini di industria, consumatori ideali e prodotti di punta. Coca-Cola e Pepsi sono entrambi leader globali nel settore delle bevande, fornendo ai consumatori centinaia di marchi di bevande.Inoltre, entrambe le società forniscono prodotti ausiliari come Beni di consumo confezionati.

In superficie, Coca-Cola e Pepsi hanno somiglianze modello di businessTuttavia, mentre i potenziali investitori scavano più a fondo, hanno scoperto le principali differenze e le principali somiglianze tra i due modelli di business che hanno reso l’azienda lo status quo nel 2020.Ecco alcuni confronti tra i due Coca Cola Il modello di business di Pepsi e Pepsi ha reso le due società concorrenti agguerrite e attività uniche.

Punti chiave PepsiCo, Inc. possiede circa 23 marchi indipendenti, inclusi famosi marchi alimentari come Quaker Oats e molti marchi di bevande.

Più della metà delle entrate globali di Pepsi proviene da snack e cibo.

D’altra parte, la Coca-Cola Company possiede principalmente diversi tipi di marchi di bevande, tra cui Honest Tea e latte ultrafiltrato Fairlife.

Pepsi

Pepsi è un’azienda nota per essere altamente diversificata Descrizione del prodotto, Sia nell’industria delle bevande che in altri settori, come l’industria dei beni di consumo. Al contrario, Coca-Cola si concentra solo su un portafoglio di prodotti diversificato all’interno dell’industria delle bevande, con pochi prodotti al di fuori di questo settore. Ciò significa che gli snack di PepsiCo rappresentano oltre il 50% delle sue entrate commerciali, mentre la maggior parte delle entrate di Coca-Cola proviene direttamente dai suoi oltre 100 prodotti di bevande.

Con il modello di business diversificato di PepsiCo, l’azienda è stata in grado di ottenere o creare prodotti complementari nell’industria alimentare e delle bevande. Secondo Information Resources Corporation, indagine di mercato L’azienda, il 54% dei consumatori americani intervistati, ha affermato che quando acquista snack salati, acquista anche bevande nello stesso carrello alla cassa.

Coca Cola

Sebbene Coca-Cola possa avere un vantaggio in un modello di business più mirato, Pepsi ha creato uno scenario in cui un prodotto di proprietà di un’azienda può indurre i consumatori ad acquistare un secondo prodotto che possiede anche l’azienda. Al contrario, Coca-Cola ha monopolizzato quasi completamente l’industria delle bevande ed ha evitato la promozione incrociata di più prodotti in più settori.

Secondo i dati della pubblicazione commerciale Beverage Digest, tra il 2012 e il 2017 Coca-Cola ha avuto una quota di mercato superiore a quella di Pepsi. Nello stesso periodo, la quota di mercato di Pepsi è diminuita.

Inoltre, Coca-Cola è più focalizzata sull’industria delle bevande, consentendole di effettuare investimenti chiave e comunicare informazioni chiave con i consumatori.

articoli di attenzione speciale

Coca-Cola e Pepsi sono entrambe così grandi, si affrontano entrambe Saturazione del mercatoNon sono molti i mercati nuovi o emergenti che le due società non abbiano ancora sviluppato. Tuttavia, entrambe le società stanno entrando nella categoria delle bevande energetiche perché gli americani stanno iniziando a prestare maggiore attenzione agli zuccheri e alle sostanze chimiche negli alimenti e nelle bevande.

È interessante notare che le bevande energetiche parte La crescita dell’industria delle bevande. Concentrandosi sul tema della diversificazione e della complementarietà dei prodotti, Coca-Cola ha acquisito una grande quota di Monster Energy nel 2014 e PepsiCo ha deciso di avviare la propria bevanda energetica: Mountain Dew Kickstart.

Linea di fondo

Con entrambe le società che stanno affrontando la saturazione del mercato, Coca-Cola e Pepsi hanno preso impegni fermi per operazioni più efficienti. Poiché l’industria delle bevande ha sfruttato appieno ogni grande mercato, i restanti mercati più piccoli necessitano di operazioni efficaci per realizzare profitti e investimenti redditizi, perché non esistono vendite in paesi come gli Stati Uniti.Queste operazioni più efficienti hanno aiutato le due società ad aumentare i prezzi delle azioni, poiché ciò dovrebbe portare a un aumento Utile per azioneO l’utile per azione, anche se le vendite sono piatte.