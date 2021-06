Il modello di business e la strategia della Major League Baseball (NKE, ERA)

La Major League Baseball è un grande business.Ma che sia il campionato o la squadra Società quotata, Il che significa che non hanno bisogno di rivelare il loro reddito al pubblico.La nostra comprensione delle entrate MLB si basa sui rapporti di altre società nel settore del baseball e sugli sforzi di tenaci analisti per estrarre e analizzare i dati relazione annuale.

ForbesAd esempio, secondo le stime, il valore medio di una squadra di baseball nel 2019 è stato di 1,8 miliardi di dollari, con un aumento dell’8% rispetto all’anno precedente.Circa la metà delle squadre della lega valeva più di 1,5 miliardi di dollari e la media il fatturato annuo della squadra è stato di 330 milioni di dollari. Le entrate sono diminuite drasticamente durante la pandemia di coronavirus, ma la squadra media ne vale ancora la pena $ 1,9 miliardi Nel 2021, secondo statisticoDiamo un’occhiata a come guadagnano i team MLB.

Punti chiave Il baseball è un grande business e metà delle squadre MLB vale $ 1,5 miliardi o più.

Nel novembre 2018, Fox ha firmato un accordo di 7 anni sul copyright dei media con la Major League Baseball, iniziato nel 2022 e più prezioso del 50% rispetto al precedente accordo di otto anni conclusosi nel 2021.

Gli accordi televisivi nazionali e locali pagano profumatamente per il baseball perché gli eventi sportivi sono uno dei pochi programmi TV in cui gli spettatori guardano ancora gli spot pubblicitari.

Anche la vendita dei biglietti, la sponsorizzazione e il franchising dello stadio hanno contribuito alle entrate della squadra MLB.

Le entrate del baseball sono diminuite di oltre la metà nel 2020, principalmente a causa della pandemia di coronavirus.

Riflettori sui ricavi della Major League Baseball

Gli Yankees potrebbero essere la squadra MLB più preziosa, ma in termini di entrate annuali, si posizionano vicino al fondo. I Los Angeles Dodgers hanno battuto il campo con $ 185 milioni nel 2020, seguiti dai Chicago Cubs con $ 163 milioni e dai Boston Red Sox con $ 152 milioni.

Si tratta di un forte calo rispetto agli anni precedenti, con una perdita media di entrate per squadra di 100 milioni di dollari. Nella maggior parte degli anni, la vendita dei biglietti ha rappresentato circa il 30% delle entrate della Major League Baseball e questo numero è sceso a zero quando gli stadi sono stati chiusi durante la pandemia. Poiché la spesa dei consumatori è diminuita allo stesso tempo, sono state colpite anche le vendite di merci e gli accordi di licenza.

Vendita TV

I contratti TV nazionali sono un’enorme fonte di reddito per gli sport professionistici. Il baseball ha accettato di firmare un contratto di otto anni con ESPN nel 2012. Anche il suo accordo televisivo con Fox (che copre la stagione dal 2014 al 2021) ha generato entrate, così come l’accordo con Turner Sports, una divisione del Turner Broadcasting System privato.

Nel novembre 2018, Fox ha firmato un nuovo contratto di sette anni sul copyright dei media, che inizierà nel 2022 ed è il 50% più prezioso del precedente contratto di otto anni. “Questo è di buon auspicio per i successivi accordi con altri media partner nazionali nel baseball, TBS di WarnerMedia e ESPN di Walt Disney. Anche questi due accordi scadranno dopo la stagione 2021”, secondo Forbes.

Impressionante anche la trasmissione televisiva locale. Alcune squadre hanno le proprie reti sportive: ad esempio, dalla stagione 2014, SportsNet LA è diventata la fonte esclusiva delle partite casalinghe dei Los Angeles Dodgers. L’affare televisivo sul baseball è così grande perché lo sport è uno dei pochi contenuti che le persone guardano ancora dal vivo. Ciò significa che gli spettatori vedono effettivamente gli annunci invece di farli avanzare rapidamente e l’azienda pagherà una grande quantità di costi pubblicitari durante il gioco.

biglietteria In un anno tipico, il 30% delle entrate della MLB proviene da “entrate dai biglietti”, che è un altro nome per la vendita dei biglietti.

biglietteria

Le squadre di baseball guadagnano vendendo abbonamenti e biglietti per singole partite, che possono rappresentare un terzo redditoIl prezzo medio del biglietto ha raggiunto un record di 32,99 dollari nel 2019, ma i fan possono pagare fino a 114,50 dollari per il biglietto premium medio di tutta la lega, secondo Rapporto di marketing del team 2019 Dalla stampa sportiva con lo stesso nome.alcunialcuni

Mentre alcune squadre, tra cui Boston, St. Louis e Chicago, sono quasi esaurite nelle partite casalinghe medie, altre hanno lottato con la partecipazione, in particolare Miami, Tampa Bay e Baltimora. Tuttavia, il numero di posti nello stadio varia.alcuniPiù posti può vendere una squadra, più tifosi entrano effettivamente nello stadio, di solito meno dei biglietti acquistati, più possibilità ha la squadra di convertire le vendite dei biglietti in altri tipi di vendita, come parcheggio, sconti e merchandising.

Sconto

Quando i fan spendono soldi per cibo e bevande durante una partita, il sedere sul sedile significa dollari in banca. Il franchising può portare milioni di dollari di entrate a squadre popolari ogni anno.

Secondo il Team Marketing Report, il prezzo medio della piccola birra alla spina allo stadio di baseball nel 2018 è stato di circa 5,98 dollari USA. I prezzi vanno da $ 3,00 a $ 10,50 e la dimensione delle birre piccole non è sempre direttamente correlata al prezzo, che va da 12 once (8 $ a Boston, $ 5,00 a Cleveland) a 20 once (9 $ a Chicago). Vuoi un hot dog da abbinare alla tua birra? Baltimora potrebbe perdere soldi sugli hot dog, solo $ 1,50, mentre i fan di New York, Miami e Chicago pagano circa $ 6,00.alcunialcuni

Come per i prezzi degli hot dog, le entrate del parcheggio variano da squadra a squadra. Per una squadra che non ha un proprio parcheggio, questo non esiste. Il resto addebita una media di $ 15,42 per posto auto. Parcheggi e concessioni combinati rappresentano meno del 10% delle entrate MLB.alcunialcuni

Contratto di licenza e sponsorizzazione

Reddito da licenza È una delle principali fonti di reddito per MLB. Il baseball ha firmato accordi con alcuni dei più grandi nomi dello sport, tra cui Nike (di) e New Era Cap Company, per fornire abbigliamento ufficialmente autorizzato per giocatori e tifosi. Sebbene la Major League Baseball non rilasci dati sulle vendite di merce, è stato riferito che le vendite di merce su licenza della Major League Baseball hanno stabilito un record negli ultimi anni.

Quando la squadra ha un record di vittorie, quando i grandi nomi vengono scambiati, quando la squadra cambia maglia, i tifosi compreranno più merce. Anche le squadre con scarsi record possono acquistare maglie da uomo autentiche nel negozio online MLB, a partire da $ 74,99 e fino a $ 289,99.

Anche la Major League Baseball ha dozzine di grandi nomi Sponsor: Banca d’America (BAC), MasterCard Corporation (Bene), Mela. (AAPL) E Amazon Web Services, per citarne alcuni. Nel 2017, la sponsorizzazione ha contribuito con quasi 900 milioni di dollari al caveau della MLB. Il principale contributore alle entrate della sponsorizzazione sono i diritti di denominazione dello stadio.alcuniIl nome Citi Field dei Mets porterà 400 milioni di dollari di entrate entro 20 anni.alcuniSebbene il nome degli Astros di Minute Maid Park valga 170 milioni di dollari in 28 anni,alcuniIl nome Target Field di Twins attirerà $ 125 milioni in 25 anni.alcunialcuni

Quota di fatturato

Con molti altri tipi franchising, le squadre della Major League Baseball partecipano alla condivisione del reddito.Questo è un sistema che ridistribuisce più reddito redditizio Squadre con profitti inferiori per migliorare l’equilibrio della concorrenza. L’idea è di mantenere le squadre meno ricche in competizione con le squadre più ricche nella loro capacità di attrarre i giocatori migliori e più costosi.

Secondo 2017-2021 Contrattazione collettiva Secondo l’accordo, ogni squadra contribuisce con una certa percentuale del proprio reddito netto locale a un pool equamente distribuito tra ciascuna squadra. I club ad alto reddito pagano più di quanto ripagano; i club a basso reddito ottengono più di quanto pagano.alcunialcuni

$ 2,3 miliardi Il costo della costruzione dello Yankee Stadium nel Bronx nel 2009.alcunialcuni

Ciò significa che, in un certo senso, le squadre di grandi mercati come i Dodgers, i Red Sox e gli Yankees sovvenzioneranno le squadre di mercato più piccole come Kansas City e Oakland. Ma se non c’è una piccola squadra di mercato, la grande squadra di mercato avrà meno avversari, meno giochi e meno opportunità di fare soldi. Il grande team di mercato non solo ricava maggiori entrate dalla vendita dei biglietti, ma genera anche transazioni TV più grandi. La compartecipazione alle entrate significa che ogni squadra guadagna più soldi possibile nell’interesse di tutte le squadre.

Domande frequenti sul reddito MLB

Qual è la percentuale del reddito guadagnato dai giocatori della Major League Baseball?

Questo non è chiaro, perché MLB non ha rilasciato al pubblico dati finanziari dettagliati. Nel 2018, il presidente della Major League Baseball Rob Manfred ha stimato che “circa il 50%” delle entrate va agli stipendi dei giocatori, anche se alcuni stimano che la cifra si avvicini al 40%.

Quanto guadagna la squadra della MLB dai playoff?

Entrate playoff basate su un po’ complicato La formula si basa sui biglietti per World Series, Divisional Series e League Championship. La quota maggiore appartiene alla squadra campione delle World Series, seguita dalla seconda classificata delle World Series, e così via in base ai loro progressi nei playoff. Secondo i dati della Major League Baseball, il parco giocatori nel 2019 vale 80,8 milioni di dollari.

Chi ha più entrate: NFL o MLB?

In un anno normale, il reddito della NFL può facilmente superare il reddito della MLB. La National Football League ha ricevuto 12 miliardi di dollari di entrate nel 2020. Reuters, Un calo di 4 miliardi di dollari USA rispetto al 2019. Il fatturato totale di MLB nel 2020 è di 3,66 miliardi di dollari, ovvero meno della metà dei 10,37 miliardi di dollari raccolti nell’anno precedente.

Linea di fondo

Sebbene la Major League Baseball guadagni molti soldi, ha anche spese enormi. Dagli stipendi dei giocatori (come il contratto di 13 anni da 330 milioni di dollari tra Bryce Harper e i Philadelphia Phillies) ai dipendenti della squadra, alle strutture per l’allenamento primaverile e all’assicurazione, la squadra ha bisogno di soldi.alcuniE la squadra della Major League Baseball Valutazione, Anche se possono sembrare impressionanti, più di $ 1 miliardo, ma rispetto ad aziende come Apple ed Exxon Mobil, sembrano Peanuts e Cookie Jack (XOM). In altre parole, poiché il valore delle squadre sportive, in particolare delle squadre di baseball, è cresciuto in modo significativo e rapido, è difficile non sostenere che possedere uno di questi franchise abbia un enorme potenziale di profitto.