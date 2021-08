Il modo migliore per aiutare i genitori a comprare casa

Share it

Se hai raggiunto il punto di stabilità finanziaria, aiuta mamma e papà Prendi una nuova casa Sembra che i sogni si avverino. Ma questa è anche una decisione più complicata e rischiosa di quanto tu possa immaginare.

I figli adulti possono aiutare i loro genitori a comprare una nuova casa in vari modi, da Co-firma Prestito per fornire finanziamenti accontoPrima di procedere, è importante comprendere i vantaggi e gli svantaggi di ciascun metodo.

Punti chiave Se i tuoi genitori hanno un reddito limitato, il modo più semplice per aiutarti è firmare un mutuo insieme.

L’assistenza per l’acconto può essere uno strumento potente per gli anziani, perché i prestiti più piccoli sono più facili da rimborsare reddito stabile.

Dal momento che hai diritto a molte detrazioni fiscali, acquistare una casa e affittarla ai tuoi genitori potrebbe essere una buona scelta.

Co-firma mutuo

Se i tuoi genitori hanno un reddito limitato, il modo più semplice per aiutarti è firmare un mutuo insieme. La firma congiunta significa che tu e i tuoi genitori firmate insieme il documento del mutuo.

vantaggio Il cliente può facilitare la qualificazione dei genitori con reddito limitato.

Più alto è il tuo punteggio di credito, più basso può essere il tasso di interesse sul mutuo.

Il cosigning può semplificare il trasferimento di beni nella pianificazione successoria. discordanza Se i genitori hanno punteggi di credito scadenti, questo può diventare un ostacolo all’ottenimento di prestiti cofirmati.

Se i tuoi genitori non accettano il prestito, la firma congiunta potrebbe danneggiare il tuo punteggio di credito.

Se i tuoi genitori sono inadempienti, sei responsabile del rimborso del prestito.

Non molto tempo fa, era piuttosto raro che i mutuatari avessero bisogno del nome di qualcun altro per i prestiti.Ma dopo il crollo del mercato dei mutui, i creditori hanno stretto i loro prestiti Sottoscrizione politica. Per le persone con livelli di reddito bassi, diventa più difficile ottenere biglietti o ottenere condizioni preferenziali.

Tieni presente che la maggior parte dei finanziatori visualizzerà Punteggio di credito Tutti i mutuatari prima di fornire prestiti. Pertanto, se i tuoi genitori hanno scarso credito o sono recentemente falliti, il cliente potrebbe non avere un grande impatto.

Tuttavia, il creditore di solito combina il reddito di tutti i mutuatari quando determina l’importo del prestito. Rapporto prestito/valorePertanto, rispetto ai prestiti ottenuti dal mutuatario in altri modi, il cliente può ottenere più facilmente qualifiche di prestito maggiori.

Se i tuoi genitori sono anziani, anche i cognomi potrebbero avvantaggiarti.Motivo: quando il nome del bambino compare in titolo Viene designato come inquilino congiunto con diritto di vivere e la proprietà sarà trasferita ai genitori immediatamente dopo la loro morte.Questo può eliminare un lungo e complicato omologazione Processi.

Ma ecco un problema: che tu viva a casa o no, sei ugualmente responsabile per il mutuo.Se i tuoi genitori sono indietro di qualche anno, potrebbe finire per te Rapporto di credito.

Infatti, anche se il tuo collega continua a pagare in tempo, la co-firma può danneggiare il tuo credito. Anche se non vivi a casa, altri istituti di credito vedranno che hai già ricevuto un grosso prestito. Se vuoi trovare da solo una casa più grande, la decisione di firma congiunta potrebbe rendere più difficile ottenere l’approvazione per il mutuo.

Il risultato è che mentre la co-firma può sembrare una mossa relativamente banale, potrebbe avere alcune conseguenze molto reali in futuro.

Assistenza per l’acconto

Un altro modo per aiutare, e senza compromettere il tuo credito, è aiutare i tuoi genitori con l’acconto.Questo può essere uno strumento potente per gli anziani, poiché i prestiti più piccoli sono più facili da rimborsare reddito stabile.

vantaggio Puoi aiutare i tuoi genitori a comprare una casa senza intaccare il tuo credito.

Non devi firmare un mutuo per la casa o essere responsabile di un mutuo.

Il prestatore può accettare un regalo di acconto correttamente registrato. discordanza A seconda della casa, potrebbe essere necessario pagare una grossa somma di denaro per pagare l’acconto.

Il regalo di acconto deve essere correttamente registrato per il creditore ipotecario.

Donare fondi per acconti può far scattare l’imposta sulle donazioni.

Tuttavia, a meno che tu non disponga di risorse finanziarie eccezionalmente forti, vale anche la pena considerare l’impatto a lungo termine di questa strategia. Tutti i soldi che fornisci ai tuoi genitori ora sono soldi che non puoi avere dopo il tuo pensionamento o le tasse universitarie di tuo figlio.

Se fai un acconto per i tuoi genitori, il tempismo è la chiave. I finanziatori sono spesso arrabbiati per i grandi depositi che sono appena entrati nei conti bancari di mamme o papà. Come mai? Perché può rappresentare il denaro preso in prestito che devono restituire.

Per evitare questo problema, gli esperti dicono che è meglio dare soldi in anticipo. In questo modo, quando i tuoi genitori chiedono un mutuo e il creditore chiede l’ultimo estratto conto, il deposito non apparirà.

Si prega di notare che potrebbero esserci implicazioni fiscali a lungo termine a seconda di regaloL’Internal Revenue Service degli Stati Uniti consente alle persone di donare fino a $ 15.000 all’anno a ciascun destinatario. Qualsiasi importo al di fuori di questo intervallo violerebbe l’esenzione dall’imposta sulle donazioni a vita del donatore, il che potrebbe comportare la tassazione delle proprietà più grandi.

Se fai una donazione a entrambi i genitori, ciò significa che puoi dare a ogni persona $ 15.000 senza influire sul rifiuto permanente (il coniuge può anche dare a ciascun genitore un massimo di $ 15.000). Se l’importo è superiore a tale importo, puoi considerare di dividere il regalo in rate separate per mantenerlo al di sotto del limite annuale.

Affitto ai genitori

Un’altra opzione è comprare una casa e affittarla ai tuoi genitori.Questa potrebbe essere un’opzione allettante, in quanto potresti avere diritto a numerose detrazioni fiscali quando affitti una proprietà, tra cui Interessi ipotecari, imposta patrimoniale, tassa di mantenimento e ammortamento Spendere.

vantaggio L’acquisto di una casa come investimento immobiliare può generare incentivi fiscali.

Affittare la proprietà ai tuoi genitori può creare per te una fonte di reddito secondaria.

I tuoi genitori non devono passare attraverso la richiesta di prestito e il processo di approvazione. discordanza Sfogliare le regole fiscali per gli investimenti immobiliari può essere complicato.

Se i tuoi genitori non sono in grado di pagare l’affitto, devi essere in grado di pagare il mutuo.

Ottenere un prestito per un investimento immobiliare può essere più complicato che ottenere un prestito per la casa in cui prevedi di vivere.

Ma attenzione: gli istituti di credito solitamente classificano le seconde case come immobili di investimento, con tassi di interesse più elevati rispetto ad altri mutui. Queste aliquote fiscali più elevate possono compensare eventuali detrazioni fiscali che ricevi.

I finanziatori di solito classificano la seconda casa come un investimento immobiliare, che ha un tasso di interesse più elevato rispetto ad altri mutui.

Prima di impostare l’affitto, ti preghiamo di comprendere questo: per detrarre le spese del proprietario, devi addebitare un prezzo competitivo.Se il tuo requisito è inferiore a Valore di mercato Proprietà, l’IRS la considera una casa per uso personale. Pertanto, non è possibile detrarre l’ammortamento e altre spese basate sul leasing.

Potresti essere tentato di raggiungere un accordo per i tuoi genitori, ma assicurati di aver compreso le implicazioni finanziarie prima di farlo. Incontrare un consulente fiscale prima di acquistare una proprietà in affitto può essere un buon modo per risolvere questi problemi.

Il modo migliore per aiutare mamma e papà a comprare casa

Il modo migliore per aiutare i genitori a comprare una casa è in definitiva il modo che provoca la minor pressione finanziaria su tutto il personale interessato. Quando decidi come aiutare i tuoi genitori a comprare una casa, potresti dover tenere a mente le seguenti cose fondamentali:

Punteggio di credito. Un buon punteggio di credito è essenziale per ottenere il miglior tasso di interesse quando si prende in prestito. Se stai pensando di firmare insieme o acquistare un investimento immobiliare, considera quale tipo di tasso di interesse è più probabile che tu riceva. Inoltre, pensa a come la co-firma influirà sul tuo credito se i tuoi genitori non possono adempiere ai loro obblighi di prestito.

Un buon punteggio di credito è essenziale per ottenere il miglior tasso di interesse quando si prende in prestito. Se stai pensando di firmare insieme o acquistare un investimento immobiliare, considera quale tipo di tasso di interesse è più probabile che tu riceva. Inoltre, pensa a come la co-firma influirà sul tuo credito se i tuoi genitori non possono adempiere ai loro obblighi di prestito. costo. Quando aiutano i genitori a comprare una casa, potrebbero dover pagare in anticipo o continuare a pagare tasse diverse. Ad esempio, se utilizzi i tuoi soldi per un acconto di una commissione una tantum. Tuttavia, se stai investendo in una proprietà in affitto, devi considerare se le rate del mutuo, l’assicurazione, la manutenzione e le riparazioni rientrano nel tuo budget.

Quando aiutano i genitori a comprare una casa, potrebbero dover pagare in anticipo o continuare a pagare tasse diverse. Ad esempio, se utilizzi i tuoi soldi per un acconto di una commissione una tantum. Tuttavia, se stai investendo in una proprietà in affitto, devi considerare se le rate del mutuo, l’assicurazione, la manutenzione e le riparazioni rientrano nel tuo budget. piano a lungo termine. Aiutare mamma e papà a comprare una casa può fornire un sollievo finanziario a breve termine, ma per favore considera cosa potrebbe significare. Ad esempio, se co-firmi una casa o acquisti una proprietà in affitto per loro, cosa accadrà se si trasferiscono in una casa di cura o muoiono? Se consegni $ 50.000 come acconto, se scelgono di vendere la proprietà o di passartela a te, sarai in grado di riavere i soldi in futuro? Avere questo tipo di discussione può aiutarti a determinare se assistere i tuoi genitori nell’acquisto di una casa ha senso per tutte le persone coinvolte.

importante Potresti anche voler discutere se hai bisogno Assicurazione per l’assistenza a lungo termine Se pensi che i tuoi genitori possano aver bisogno di cure prima o poi.

Linea di fondo

Per coloro che possono permetterselo, aiutare i tuoi genitori a comprare una casa è uno dei modi migliori per sostenerli negli ultimi anni. Ma prima di procedere, è importante comprendere tutte le conseguenze delle varie scelte.