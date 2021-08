Il modo migliore per inviare denaro all’estero

Milioni di famiglie americane inviano miliardi di dollari all’estero ogni anno.Se i fondi sono per la famiglia o gli amici, o per l’acquisto internazionale risorse, Di solito è difficile inviare facilmente grandi somme di denaro. Inoltre, con così tante opzioni, è necessario considerare la velocità, il supporto e il costo dei vari metodi. Istituzioni finanziarie Disposizioni per l’invio e la ricezione di fondi all’estero. Ecco i cinque modi migliori e più sicuri per svolgere questo compito.

1. Bonifico bancario

Alcuni Banca Consenti alle persone di prelevare denaro direttamente da un conto bancario e depositarlo sul conto bancario del destinatario. Questi tipi di transazioni possono essere organizzati online, per telefono o di persona presso la banca di consegna.Possono addebitare commissioni, a seconda dell’istituto, del conto e Numero di itinerario Sono richieste sia la banca mittente che quella ricevente.

Punti chiave Velocità, costi e supporto sono alcuni dei fattori che devono essere considerati quando si invia denaro all’estero.

Le banche possono trasferire fondi all’estero, ma tassi di cambio più deboli e commissioni più elevate li rendono più costosi rispetto ad altre alternative.

ACH, cash to cash e bonifico bancario forniscono altre opzioni.

I destinatari di carte di debito prepagate possono utilizzarle per prelevare contanti o effettuare acquisti.

Alcune banche possono prevedere procedure di rimessa speciali per il trasferimento di importi inferiori.Tuttavia, in questi casi, è importante controllare tasso di cambio Perché anche se non può addebitare commissioni, l’istituto può trarre profitto dalle commissioni di transazione propagazione.

2. Bonifico bancario

Inoltre, puoi usare bonifico bancarioQuesti tipi di bonifici vengono avviati dall’impiegato bancario della banca di consegna, che compila i moduli necessari. Nella maggior parte dei casi, il bonifico deve essere effettuato di persona. Anche questo tipo di servizio richiede una commissione, ma i bonifici forniscono protezione per le due banche coinvolte, quindi la commissione ne vale la pena. Per coloro che vivono negli Stati Uniti, il bonifico bancario deve essere eseguito prima delle 17:00 Eastern Standard Time negli Stati Uniti affinché il denaro arrivi lo stesso giorno.

3. Transazioni automatiche della stanza di compensazione

Simile a bonifici bancari e bonifici da banca a banca, Camera di compensazione automatizzata (ACH) Le transazioni sono elettroniche, ma utilizzano computer Casa di sgombero Agisce come intermediario per la gestione degli scambi di transazioni. Ad esempio, la Federal Reserve Bank è il più grande operatore ACH negli Stati Uniti, elaborando il 63% di tutte le transazioni commerciali ACH nel 2019. Questi tipi di transazioni non addebitano alcuna commissione, ma devono collegare le due banche insieme. Per questo, entrambe le parti devono seguire le istruzioni specifiche della banca.

4. Trasferimento da contanti a contanti

Se una persona ha una grande quantità di denaro e deve versarla all’estero, può utilizzare il centro di rimessa nazionale walk-in per trasferire il denaro al centro di rimessa internazionale.Istituzioni come Western Union, MoneyGram, e Rea, È un giocatore classico che fornisce tali servizi. Negli ultimi anni, molte società di tecnologia finanziaria hanno iniziato a fornire servizi di rimesse internazionali. Alcuni dei nomi noti nel settore sono Wise, Payoneer, PayPal e WorldRemit.

Il denaro fisico viene depositato in uno di questi centri di rimessa.questo valuta Convertito nella valuta del paese di destinazione, il destinatario può ritirarlo presso il centro di rimessa partecipante. In alcuni paesi/regioni, il denaro può essere consegnato a destinatari in località residenziali o commerciali.

5. Carta di debito prepagata

Ci sono alcuni servizi che possono inviare fondi tramite metodi prepagati carta di debitoSe scegli di inviare ingenti somme di denaro in questo modo, il mittente può caricare i fondi in contanti sulla carta di debito prepagata e il destinatario del fondo può utilizzare la carta di debito prepagata per prelevare i fondi. In alcuni casi, le carte prepagate possono essere utilizzate per gli acquisti come le normali carte di debito. Tuttavia, di solito è previsto un costo di attivazione o un canone mensile.

Linea di fondo

Esistono diversi modi per inviare denaro ad amici o familiari all’estero. Sebbene la velocità sia di solito l’obiettivo principale, è necessario considerare anche il costo e la sicurezza dell’invio di denaro all’estero. I bonifici bancari, ACH o cash-to-cash possono essere più economici rispetto all’utilizzo dei bonifici da banca a banca. Infine, il destinatario di una carta di debito prepagata può solitamente utilizzare la carta per prelevare fondi o effettuare acquisti dopo aver pagato la quota di attivazione.