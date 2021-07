Il modo migliore per prepararsi all’esame CFA Level 1

Preparazione per tutti e tre i livelli Analista finanziario certificato (CFA) Gli esami richiedono un serio impegno nel seguire un piano di studi strutturato.secondo Chartered Financial Analyst Association, Il tasso medio annuo di superamento dell’esame CFA di livello 1 negli ultimi 10 anni è del 42%. Le statistiche mostrano che sono possibili solo candidati dedicati Superare l’esame, Quindi preparatevi a fare i sacrifici necessari ea compiere gli sforzi necessari.

Punti chiave Il superamento dell’esame CFA Level 1 (tasso di superamento del 42% negli ultimi dieci anni) richiede un piano di studi affidabile.

I candidati che superano il livello 1 impiegano circa 300 ore a prepararsi per l’esame.

La strategia migliore è quella di consentire almeno 4 mesi (circa 17 settimane) per completare tutti i materiali di lettura.

Tuttavia, non ignorare le domande alla fine del capitolo, questo aiuterà a rivelare i punti deboli.

È consentito rivedere le domande e fare pratica 4 settimane prima della data del test e riservare almeno un giorno per simulare le condizioni del test a casa.

Il tuo più grande investimento in CFA è il tuo tempo, quindi usalo in modo efficace. Secondo i dati dell’Istituto CFA, i candidati prescelti hanno riferito di aver trascorso un totale di circa 323 ore a prepararsi per l’esame CFA.

Per chi ha un background accademico scarso, il tempo di preparazione richiesto potrebbe essere più lungo, mentre per chi ha un forte background nelle discipline coperte dal corso CFA, il tempo di preparazione richiesto potrebbe essere inferiore. Come guida al piano di studio, usiamo 323 ore di lettura e pratica come punto di riferimento.

Supera l’esame CFA per la prima volta

Materiale di lettura

Questo Esame CFA Livello 1 Copre 10 argomenti, 19 corsi di apprendimento e 57 materiali di lettura. Ogni materia ha un peso diverso nell’esame. Un buon modo per gestire il tempo di apprendimento consiste nell’allocare il tempo di apprendimento in base al peso di ciascun argomento. La tabella seguente riassume la distribuzione di 323 ore di lettura nelle diverse aree disciplinari dell’esame.

In media, è meglio mettere da parte almeno quattro mesi per la lettura e l’ultimo mese per la revisione e la pratica. Se leggi per due ore al giorno nei giorni feriali e otto ore nei fine settimana, ci vorranno circa 17 settimane (quattro mesi) per completare tutte le letture.

I fine settimana e i giorni non lavorativi sono il momento migliore per lo studio CFA. Durante questa settimana, potresti non avere tempo per fare domande di esercitazione eccetto per le domande alla fine del capitolo. Pertanto, pianifica di dedicare dalle due alle quattro ore in più alle domande di pratica del fine settimana.Non dimenticare: più ti eserciti, maggiori saranno le tue capacità Possibilità di successo durante l’esame.

Fine di questo capitolo

Non dimenticare la domanda alla fine di questo capitolo e annota sempre i risultati per tenere traccia dei tuoi progressi. Le domande alla fine del capitolo ti daranno un’idea generale delle aree testate nell’esame, in modo che tu possa concentrarti maggiormente su queste aree. Inoltre, queste domande riveleranno i punti deboli su cui devi concentrarti per migliorare.

La tabella seguente riassume come allocare il miglior tempo di studio per vari argomenti di esame CFA se vuoi concederti circa 323 ore e quattro mesi (120 giorni) di tempo di studio. Usa questa tabella come punto di riferimento e personalizza il tuo programma di apprendimento in base alla tua situazione.