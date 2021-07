Il monsone ritardato minaccia la ripresa economica dell’India

Le piogge monsoniche ritardate stanno minacciando l’enorme settore agricolo indiano e mettendo in pericolo la ripresa economica che è stata traballante a causa della pandemia di coronavirus.

L’aumento dei monsoni nel subcontinente indiano è in fase di stallo e gli agricoltori nei fertili stati settentrionali e centrali (come Punjab, Haryana e parti del Madhya Pradesh) stanno aspettando con ansia la pioggia.

“A causa della mancanza di monsone, i raccolti sono come su un ventilatore ospedaliero”, ha affermato Kedar Sirohi, leader dell’Aam Kisan Union of Madhya Pradesh o Common Farmers Union.

Ha detto che gli agricoltori nel suo stato con impianti di irrigazione limitati hanno piantato soia, cotone, sorgo e fagioli quasi tre settimane fa, ma le loro piantine stanno appassindo. “Dobbiamo piovere bene in quattro o cinque giorni, altrimenti perderemo dal 30% al 40% della nostra produzione”, ha aggiunto.

La metà degli 1,4 miliardi di indiani dipende dall’agricoltura, il che rende il monsone vitale non solo per i loro mezzi di sussistenza, ma anche per l’economia in generale. La previsione preliminare della stagione delle piogge da giugno a settembre è un raro punto luminoso. Seconda ondata disastrosa Epidemia.

Dopo che l’economia si è contratta del 7,3% nel 2020, il Fondo monetario internazionale ha previsto ad aprile una crescita del 12,5% quest’anno.Ma la previsione ha Calo drastico Dalla recente ondata di Covid.

Sebbene alcune aree del paese abbiano piogge abbondanti o addirittura abbondanti, vaste aree dell’India centrale e settentrionale sono ancora asciutte. Il Punjab è uno dei maggiori produttori di riso e altri alimenti di base del paese, con quasi nessuna pioggia.

Il Dipartimento meteorologico indiano prevede che le precipitazioni in queste aree diminuiranno presto. Ma Giriraj Amarnath, ricercatore presso l’International Water Management Institute, ha affermato che ulteriori ritardi porteranno a un calo dei raccolti.

“Questo avrà sicuramente un impatto sull’economia”, ha detto. “La produzione, il prezzo e l’esportazione di queste colture… da lì genereranno increspature lungo la catena del valore”.

Il monsone fornisce più di due terzi delle precipitazioni dell’India. Secondo gli ultimi dati della Banca Mondiale, nel 2015 meno del 40% dei terreni agricoli indiani era irrigato e il resto dipendeva completamente dall’acqua piovana.

“Per gli agricoltori, questo è un momento di ansia”, ha ammesso Bharat Krishak Samaj o Ajay Vir Jakhar, presidente dell’Indian Farmers Forum. Ha stimato che il monsone era in ritardo da una settimana a dieci giorni.

“L’acqua di irrigazione non può compensare completamente l’acqua piovana”, ha detto, aggiungendo che gli agricoltori possono ridurre i raccolti che piantano.

Rispettati

“Hai bisogno di umidità nel suolo e nell’aria. Questo è un ecosistema completo. Quando l’acqua cade dal cielo, aiuta le piante in modo diverso rispetto all’acqua prelevata dalla terra”.

Gli scienziati avvertono che il cambiamento climatico sta destabilizzando il monsone, con gravi conseguenze per centinaia di milioni di persone che dipendono dal monsone. Le ricerche del governo indiano mostrano che gli eventi estremi come piogge torrenziali, inondazioni e siccità sono in aumento.

Avantika Goswami del Centro no profit per la scienza e l’ambiente afferma che questo rende l’Asia meridionale “estremamente vulnerabile rispetto al resto del mondo”.

Una buona stagione dei monsoni l’anno scorso è cruciale per la sopravvivenza dell’India Storica contrazione economica Dopo un severo lockdown per diversi mesi.

Il raccolto eccezionale ha offerto opportunità di lavoro ai lavoratori migranti rurali che hanno perso il lavoro nelle città e ha stimolato tutti i consumi all motociclo Ai beni di consumo.