Il movimento delle scorte di meme sta scoppiando – non essere l’ultimo – shareandstocks.com

I trader reagiscono al forte calo dei prezzi (Foto di Scott Olson/Getty Images)

Getty Images



di Barron con ricchezza Pubblicato un articolo che lodava il metodo di investimento azionario di meme. Sono importanti indicatori contrarian. Tutti i loro esempi di ciò che sta accadendo ora stanno cadendo a pezzi.

ricchezza Pubblicare”Quale sarà il prossimo grande stock di meme? La chat su WallStreetBets di Reddit fornisce suggerimenti“28 giugno. di Barron Appena uscito (12 luglio),”Il trading di azioni meme è tutt’altro che finito“Questo è un indicatore contrarian particolarmente importante. Il titolo di copertina è un razzo con il simbolo del meme azionario, e sopra c’è “Il titolo meme ignora la gravità: mentre Wall Street fatica a rispondere, il boom del commercio al dettaglio continua a esistere. Passando alla storia, è emerso un titolo aggiuntivo: “La generazione MEME sul mercato metà anno dopo, il giovane boom del day trading al dettaglio ha mostrato segni di resistenza. Tranne quando si controlla il grafico azionario, la descrizione di 6 mesi è in realtà solo i giorni (o le ore) del lancio del razzo.

Meme bollettino meteorologico: prospettive tempestose e terribili

Ecco i dieci titoli di meme discussi ricchezza con di Barron articolo. È importante notare che ogni titolo è sceso bruscamente dal massimo di 52 settimane fissato dall’aumento indotto dagli investitori. (Ricorda, un calo del 50% significa che è necessario un aumento del 100% per tornare al punto più alto.)

La tabella mostra due problemi: nessun supporto fondamentale e un forte calo dall’alto

John Tobey (visualizzazione finanziaria-FinViz.com)



Grafico settimanale 1-4 per azioni meme

Visualizzazione finanziaria – FinViz.com



Grafico settimanale delle azioni meme 5-8

Visualizzazione finanziaria – FinViz.com



Grafico settimanale delle azioni meme 9-10

Visualizzazione finanziaria – FinViz.com



Perché “pericoloso” è un’etichetta adatta per la proprietà di azioni di meme?

Per i meme gli investitori in azioni continuano a detenere (e credono di Barron Falsa descrizione della realtà), questo è un momento pericoloso. Poiché le azioni sono lontane dai massimi, sembrano a buon mercato. Tuttavia, molti sono ancora ben al di sopra del punto in cui è iniziata l’operazione iniziale.

A peggiorare le cose, nessuno dei fondamentali fornisce supporto per il prezzo minimo. Il motivo è che il successo iniziale del movimento meme è venuto dall’acquisto di azioni frustrate con posizioni corte elevate. Tuttavia, nonostante le storie occasionali di hedge fund portati in lavanderia, Wall Street si è rapidamente adattata. Pertanto, il grafico azionario mostra che uno o due picchi vengono invertiti immediatamente, a volte nello stesso giorno. Questa azione è solo una trappola, non Wall Street, ma un investitore alle prime armi che crede nell’affermazione principale di Reddit: rimanere uniti (cioè comprare, non vendere e poi comprare di più). L’argomento è che, così facendo, il movimento memetico può controllare e rimodellare il mercato azionario, o almeno lo scambio di azioni sottoperformanti.

Al contrario, quello che è considerato un nuovo paradigma è solo una manipolazione azionaria del pensiero di gruppo, che si verifica in titoli economici e malconci. (Guarda”Manipolazione del mercato azionario“Spiegazione ed esempi.)

GameStop e AMC Entertainment danno il benvenuto agli investitori di meme? ovviamente. perchè no? L’acquisto e la detenzione aiutano a far uscire l’azienda dai problemi finanziari. Gli investitori in azioni meme sono persino disposti ad acquistare azioni di nuova emissione.

Allora, dove sono i possessori di meme rimasti oggi? Guardandosi l’un l’altro, spero che i venditori deboli scompaiano e possa iniziare una nuova ascesa. non lo farà.

Una buona analogia è avvenuta nella scena finale Lorenzo d’Arabia. Quando le tribù arabe di Lawrence si riunirono per vincere la battaglia, la coesione lasciò il posto agli interessi personali. Poi, mentre tutti si separavano e tornavano a casa, il “movimento” è crollato.

In conclusione: il movimento memetico sta bruciando, quindi non bruciarti

Come nelle mode precedenti, gli irriducibili perseverano, seguendo il loro leader sempre più inefficace mentre gli altri seguaci avanzano.Una buona descrizione della realtà è giornale di Wall Street (21 giugno) articolo, “ETF si unisce ai ranghi del titolo Meme. “(Il carattere di sottolineatura è mio.)

“Alcuni nuovissimi fondi negoziati in borsa sono coinvolti in azioni meme, a caccia di ritorni per estrarre risorse … Molti raccoglitori di titoli professionisti sono sostanzialmente rimasti lontani dalla frenesia, alcuni dei quali sono a Wall Street … È pericoloso.

“Tuttavia, alcuni ETF gestiti attivamente stanno cercando di navigare nella frenesia dei meme al dettaglio. Una volta che il rally fallisce, possono ritirarsi in tempo …”

Questa scommessa comporta un grave errore nell’investimento: cercare di vendere al prezzo più alto (che significa trovare un calo nell’acquisto e quindi battere tutti gli altri azionisti per vendere). Segui invece il saggio consiglio (attribuito a JPMorgan Chase e Bernard Baruch): “Guadagno vendendo prematuramente”.

