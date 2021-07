Il nord della Francia al centro della politica in vista dei sondaggi del 2022

Il mese scorso, Emmanuel Macron ha aperto una nuova fabbrica di batterie in un’ex miniera di carbone nel nord della Francia. Unico problema: il politico locale e candidato presidenziale Xavier Bertrand ha annunciato la notizia tre giorni fa.

Nel suo primo discorso della campagna di rielezione, Macron in seguito ha delineato la necessità della “reindustrializzazione” della Francia e ha espresso la speranza che il progetto delle batterie di Hauts-de-France annunciasse “investimenti su larga scala nella trasformazione dell’industria automobilistica”.

“L’importante non è il discorso. La vera domanda è cosa si fa effettivamente”, ha commentato Bertrand, l’ex ministro della Salute di centrodestra che è presidente del comitato regionale dal 2015.

A meno di un anno dalle elezioni presidenziali, la lotta politica negli Stati Uniti Alta Francia Riflette come la questione della reindustrializzazione abbia assunto un ruolo centrale nel movimento, poiché la regione è diventata un caso sperimentale di rinascita politica tradizionale.

Il partito di estrema destra di Marine Le Pen ha trovato terreno fertile in questa provincia un tempo orientata a sinistra, che ha il più alto tasso di disoccupazione in Francia, al 9,4%.Questo Raduno nazionale I sondaggi di opinione mostrano che otterrà abbastanza voti per accedere al secondo turno delle elezioni presidenziali la prossima primavera. La sua più grande vittoria elettorale lì.

Hauts-de-France è la scelta più ovvia per i progetti di batterie.L’industria automobilistica francese vi investe molto Dalla fine degli anni ’60Ciò ha in parte contribuito a compensare il calo delle miniere e dell’acciaio. Ma la produzione è sempre più esternalizzata a fabbriche a basso costo nei mercati emergenti e si perdono posti di lavoro. Ora, mentre le case automobilistiche devono affrontare la revisione dell’antitrust dell’UE e le normative sulle emissioni, le fabbriche sono di nuovo in pericolo.

Secondo i dati raccolti dalla società di consulenza Trendeo con sede a Parigi, la regione settentrionale intorno a Lille ha il secondo maggior numero di chiusure di stabilimenti al di fuori della Francia negli ultimi 12 anni. Insee, l’agenzia statistica francese, ha dichiarato che tra il 2006 e il 2016 il settore industriale della regione ha perso più di un quarto della sua forza lavoro, il più grande calo registrato in una metropoli francese.

Ma ci sono segnali preliminari di miglioramento: il tasso di chiusura degli stabilimenti è rallentato negli ultimi tre anni. Secondo i dati dell’agenzia governativa Business France, dal 2014 l’Hauts-de-France è anche una delle principali destinazioni per gli investimenti diretti esteri, con le più alte opportunità di lavoro pro capite create dagli investimenti diretti esteri.

Gli analisti hanno affermato che sebbene la presidenza di Macron e gli sforzi locali di Bertrand non abbiano invertito la tendenza del declino industriale nella regione, l’ascesa dell’estrema destra nelle province impoverite e Gilet giallo La protesta significa che è diventata oggetto di maggiore attenzione finanziaria e politica.

L’economista senior Elie Cohen ha affermato che sotto la guida di un governo altamente centralizzato, Macron sta iniettando capitali in nuove industrie come le batterie e l’energia a idrogeno, riducendo la burocrazia e “supplicando l’UE” di prendere più sul serio l’autonomia industriale. , merita la maggior parte dell’onore. Presso il Centro Nazionale di Ricerche Scientifiche.

Durante la pandemia, con problemi logistici e di approvvigionamento in settori come prodotti farmaceutici, attrezzature mediche e componenti di produzione (compresi i semiconduttori), i suoi sforzi per riportare la produzione in Francia hanno ricevuto un maggiore sostegno.

Questi sforzi sono stati integrati da finanziamenti e formazione forniti dal comitato regionale presieduto da Bertrand. Jean-Luis Guerin, economista e direttore di Finorpa, una società di private equity locale, ha affermato di avere “pratica” nel tentativo di attirare le aziende e dare loro autonomia quando arrivano.

Nella città settentrionale di Duvlin, la Automotive Battery Company (ACC), una joint venture tra la casa automobilistica Stellattis e il gruppo energetico francese Total, inizierà a produrre batterie alla fine del 2023 e creerà 1.400-2.000 posti di lavoro entro il 2030. Secondo Yann Vincent, amministratore delegato della joint venture, nella regione sono stati investiti 1,2 miliardi di euro e 120 milioni di euro.

Vincent ha affermato che le batterie per auto elettriche sono diventate una priorità nazionale perché l’Europa “non può essere nelle mani della Cina, che attualmente domina il mercato”.

Gli economisti affermano che, indipendentemente dai progressi compiuti, questa transizione è fragile. Hanno sottolineato che gli investimenti diretti esteri netti in Francia sono diminuiti durante la pandemia lo scorso anno. Alcune persone credono che questo dovrebbe spingere le persone a ripensare al processo decisionale centrale della Francia.

Daniela Ordonez di Oxford Economics afferma che la strategia “top-down” del paese di iniettare capitali in grandi aziende come Stellattis non ha fatto abbastanza per promuovere la crescita delle piccole imprese. La Francia è “troppo paternalista” nella scelta del sostegno dell’industria.

“Il commercio di prodotti industriali si sta deteriorando ogni mese e la nostra quota di mercato nelle esportazioni mondiali si sta deteriorando ogni trimestre”, ha affermato Patrick Artus, capo economista della Banca francese per il commercio estero. “Se continui a creare solo cattivi posti di lavoro, anche se abbassi il tasso di disoccupazione, ne avrai di più Gilet giallo. “

Allo stesso tempo, per il quarantenne Fabrice Jamart, membro del sindacato CGT presso lo stabilimento Stellatis, hanno evitato il rischio più diretto di scomparsa del lavoro quando si parla di politiche nazionali e industrie emergenti. Guardò la finestra dell’ufficio provvisorio fuori dalla fabbrica e disse: “Spero che sia meraviglioso, ma spero di non mettere cibo nel mio frigorifero”.