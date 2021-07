Il Nordic Fund KLP esclude 16 società con legami con la Cisgiordania occupata Reuters

Altre società escluse includono: Bank Hapoalim, Israel Discount Bank, Mizrahi Tefahot Bank, Delek Group, Energix Renewable Energies, First International Bank of Israel e Partner Communications.

KLP ha dichiarato di aver venduto azioni della società per un valore di 275 milioni di corone norvegesi (31,81 milioni di dollari) e di aver completato il processo a giugno. In Motorola e Alstom, ha anche venduto le sue obbligazioni.

Oslo (Reuters)-Il più grande fondo pensione norvegese, KLP, ha dichiarato lunedì che non investirà più in 16 società, tra cui Alstom (PA:) e Motorola, perché sono collegati agli insediamenti israeliani in Cisgiordania.

