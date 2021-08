Il numero crescente di casi di Covid può aiutare questo stock a salire. Come giocare.

Il virus Covid-19, che ha reso le salviette e gli spray disinfettanti Clorox (codice stock: CLX) in gran parte non disponibili fino a poco tempo fa, si è evoluto in una forma più contagiosa.

Si dice che la variante Delta farà ammalare le persone più velocemente, ma questo fatto è spesso messo in ombra dalla guerra culturale americana e gli Stati Uniti sono in disaccordo su quasi ogni argomento immaginabile. Quando le persone discutono sul modo giusto per combattere il virus, si stanno attivando misure difensive in tutto il mondo.E gli investitori stanno prestando attenzione.

Michael Schwartz, il principale stratega delle opzioni di Oppenheimer, ha dichiarato: “Indossa una maschera, indossa una maschera, indossa una maschera, sbarazzati del rischio”, di Barron.

Ad un estremo, New York blu scuro Sarà richiesta la prova della vaccinazione Chiunque voglia mangiare in un ristorante o allenarsi in palestra.All’estremo opposto, il governatore della Florida e il repubblicano Ron DeSantis hanno insistito Picco covid recente È un fenomeno temporaneo. Si è opposto al requisito che le persone indossino maschere protettive.

Ogni metodo ha i suoi vantaggi e svantaggi, quindi non c’è bisogno di entrare in una discussione. Concentriamoci invece sui temi di investimento. Se la variante Delta si rivela più dannosa – e i rapporti indicano che alcuni ospedali stanno lavorando duramente per curare i pazienti, come è successo l’anno scorso quando è scoppiata la pandemia – le persone potrebbero essere desiderose di acquistare qualsiasi cosa che le faccia sentire più sicure.

Gli investitori attivi sono alla ricerca di un modo ragionevole per monetizzare momenti morbosi che potrebbero vendere Put garantite in contanti Clorox, acquista azioni a un prezzo inferiore o aumenta la sua posizione. (Le opzioni put danno al detentore il diritto di vendere le attività a un prezzo e a un tempo specificati.)

Il prezzo di Clorox è di $ 165,61 e gli investitori possono vendere opzioni put da $ 160 per ottobre a un prezzo di circa $ 4.

Se il titolo scade al di sopra del prezzo di esercizio di $ 160, gli investitori possono mantenere il premio dell’opzione. Se il titolo è al di sotto del prezzo di esercizio, gli investitori possono acquistare il titolo a $ 160 o lanciare l’opzione put nel mercato delle opzioni per evitare di acquistare il titolo.

Nelle ultime 52 settimane, il prezzo delle azioni di Clorox è variato da $ 159,32 a $ 239,87. Il titolo è diminuito di circa il 18% quest’anno, mentre è aumentato del 18% nello stesso periodo dell’anno scorso.

Indice Standard & Poor’s 500.

Il prezzo di esercizio di $ 160 esprime l’idea che il titolo non entrerà in un intervallo di trading che scende bruscamente. Il calo post-reddito potrebbe cancellare tutti i giocatori deboli che hanno acquistato il titolo in risposta alla prima fase della pandemia di Covid. Il resto degli investitori potrebbe essere composto da persone più dure.

Il rischio di questa strategia è che succeda qualcosa che faccia precipitare il titolo ben al di sotto del prezzo di esercizio. Per evitare che ciò accada, gli investitori dovrebbero scegliere un prezzo nella loro mente, come uno stop loss psicologico di $ 155, e promettere di coprire le put corte o di portare le put a un altro prezzo di esercizio e data di scadenza.

La vendita di opzioni put garantite in contanti è un’operazione tattica legata all’aspettativa che la pandemia di Covid possa nuovamente scoppiare. La transazione è stata effettuata con una piena comprensione degli scarsi risultati e delle prospettive del quarto trimestre di Clorox la scorsa settimana. La società ha registrato un calo del 9% delle vendite e un calo del 68% dell’utile netto diluito per azione. Anche le prospettive per l’anno fiscale 2022 sono terribili. La società ha affermato che l’utile per azione rettificato è compreso tra 5,40 USD e 5,70 USD, rispetto alle previsioni degli analisti di 7,67 USD.

Il lato positivo è che le azioni Clorox pagano un buon dividendo. La resa è di circa il 2,8%, non facile da trovare. Se pensi che la società sia sostanzialmente stabile, nonostante il trimestre e le prospettive caotiche, potrebbe valere la pena scommettere.

Steven M. Sears è il presidente e direttore operativo di Options Solutions, una società di gestione patrimoniale professionale. Né lui né la società detengono posizioni nelle opzioni o nei titoli sottostanti menzionati in questa colonna.

