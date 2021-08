Il numero di richieste di sussidio di disoccupazione e dati commerciali iniziali prima del rilascio dei futures del mercato azionario statunitense è leggermente superiore

Share it

Il produttore di vaccini Covid-19 Moderna è una delle tante aziende che giovedì ha annunciato i guadagni. Munir Uzzaman/AFP via Getty Images

I futures del mercato azionario statunitense hanno aperto in rialzo giovedì per annunciare ulteriori dati economici come richieste di disoccupazione e bilancia commerciale, mentre sta arrivando un’ondata di guadagni aziendali.

futures

Dow Jones Industrial Average

È aumentato di 69 punti, o 0,2%.

Indice Standard & Poor’s 500

I futures sono aumentati dello 0,3%, mentre

Indice composito Nasdaq

I future sono aumentati dello 0,2%.

