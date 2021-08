Il nuovo corona virus mette a nudo le tendenze ingenue della democrazia occidentale

La cosa più vanagloriosa della democrazia è che la società può fare del suo meglio quando le persone sono responsabili della propria vita. Il Covid-19 ha testato questa teoria. Ogni pochi mesi, l’Occidente lancerà il noto champagne per celebrare la fine della pandemia. La prevedibilità dei postumi di una sbornia è peggiore. Il fatto che le democrazie occidentali raramente pensino in anticipo sui tempi è un brutto segno per la loro capacità di combattere il riscaldamento globale o di pianificare la prossima pandemia.

La gratificazione immediata è solitamente legata ai bambini. Negli anni ’60, uno studioso della Stanford University progettò il famoso Prova Marshmallow Questo premia i bambini piccoli che possono rifiutarsi di mangiare un marshmallow in pochi minuti e dargliene due. I bambini “fighi” che resistono alla tentazione fanno meglio nella vita di quelli con il pensiero “caldo” e non vedono l’ora.

Chiunque osservi l’approccio occidentale al coronavirus lo conoscerà. Statistiche e aneddoti mostrano chiaramente che, tra le altre società, i paesi democratici sono le società con il peggior governo al mondo. Un uomo forte non è una panacea. Poiché le democrazie hanno quella che gli accademici chiamano “legittimità istituzionale”, non devono soddisfare il pubblico rispetto ai paesi autocratici che si affidano alla “legittimità delle prestazioni” e all’intimidazione. In altre parole, i leader cinesi dovrebbero avere più paura delle persone arrabbiate rispetto agli Stati Uniti.

La democrazia è ancora l’opzione peggiore, il che non è confortante. Qualsiasi sistema alla fine affonderà o nuoterà attraverso due misure. Ha la capacità di proteggere i propri interessi? Imparerà dai suoi errori? La risposta occidentale al Covid ha dato risposte inquietanti ad entrambi. Nel corso degli anni, la vulnerabilità del mondo alle pandemie è aumentata. È stato ripetutamente raccomandato di adottare misure a basso costo, come sistemi di condivisione dei dati e stoccaggio di attrezzature di base. Il governo non ha fatto nulla.

Finora, il costo finanziario di questa pandemia è stato 10 tonnellate di debito pubblico, Che è 700 volte il costo di creare un moderato annuale Fondo globale Preparati a un simile disastro. Dicono che un grammo di prevenzione è meglio di un chilo di cura. In questo caso, raggiungerà 43,8 libbre. Le somiglianze con il cambiamento climatico non necessitano di essere elaborate.A questo non si è ancora aggiunta la tragedia umana di 4 milioni di persone uccise dal Covid-o circa 10 milioni in base alla morte in eccesso.

Il vero test della curva di apprendimento occidentale è se agisce sulla consapevolezza che questo virus non conosce confini. Non esiste una cosa come l’immunità di gregge in un paese. Tuttavia, le democrazie occidentali agiscono come se la vaccinazione domestica fosse il loro limite. Il resto del mondo è fondamentalmente considerato l’oggetto della filantropia occidentale. Questo è un grave malinteso.

Gli Stati Uniti hanno centinaia di milioni di pipeline di vaccini e i suoi circa 90 milioni di persone che esitano a vaccinarsi rifiutano di accettarlo. Piuttosto che invalidare i vaccini, il passo ovvio per gli Stati Uniti è spedirli a paesi che li mettono tra le braccia delle persone o richiedono che gli americani non vaccinati li prendano. È meglio avere entrambi. Sfortunatamente, il governo di Joe Biden non è stato in grado di prendere alcuna misura per paura di provocare reazioni emotive. L’applicazione aumenterà la lotta contro coloro che credono che vaccini e mascherine siano un attacco alla loro “libertà”. La spedizione di forniture all’estero scatenerà critiche e Biden si preoccupa più degli stranieri che degli americani.

La prossima tappa in Occidente sarà fornire colpi di richiamo per le persone che sono già state vaccinate.Come ha sottolineato questa settimana il capo dell’Organizzazione mondiale della sanità Tedros Adhanom Ghebreyesus, questo passo sarà Allarga il divario 100 iniezioni ogni 100 persone nei paesi ad alto reddito e 1,5 iniezioni ogni 100 persone nei paesi a basso reddito. L’immunità di quest’ultimo è importante per la salute dell’Occidente quanto lo è per la sua stessa salute.Gli epidemiologi avvertono che questo virus è Solo poche mutazioni Dalla sconfitta del vaccino. Quindi possiamo tornare al primo quadrato.

Il lato positivo dell’Occidente è la velocità con cui i suoi scienziati possono fornire vaccini efficaci. Le nostre democrazie possono esibire qualità ingenue, ma questi bambini sono dotati. Questo ha senso. Ma come ogni insegnante sa, è difficile per i bambini di talento cogliere i propri limiti. Se Biden prende sul serio la competizione tra democrazia e autocrazia, dovrebbe andare oltre i vuoti discorsi sui valori condivisi. La democrazia dovrebbe mostrare sempre meno chiacchiere. L’Occidente deve capire i vantaggi della condivisione dei marshmallow.