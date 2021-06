Il nuovo inviato speciale Usa in Corea del Nord si aspetta una “risposta positiva” al dialogo Reuters

L’agenzia di stampa centrale coreana ha dichiarato venerdì che il leader nordcoreano Kim Jong Un, nel suo primo commento diretto sull’amministrazione Biden, entrata in carica a gennaio, ha sollecitato i preparativi per il dialogo e il confronto con gli Stati Uniti, in particolare questi ultimi.

Noh e Funakoshi hanno anche in programma di tenere incontri bilaterali per discutere della Corea del Nord.

Mentre i negoziati di denuclearizzazione con Pyongyang sono a un punto morto, Kim Sung, il rappresentante speciale degli Stati Uniti per la Corea del Nord, è in visita di cinque giorni in Corea del Sud. Non ci sono notizie di contatti pianificati con la Corea del Nord.

SEOUL (Reuters)-Secondo un rapporto dell’agenzia di stampa sudcoreana Yonhap, durante un incontro con le controparti sudcoreane a Seoul lunedì, il nuovo alto inviato degli Stati Uniti in Corea del Nord ha dichiarato di non vedere l’ora di una “risposta positiva” al Presto il dialogo nordcoreano. Corea del Sud e Giappone.

© Reuters. Immagine del file: Kim Sung, funzionario del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, si è fatto avanti dopo che il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha annunciato che Kim Jong-un servirà come inviato speciale in Corea del Nord in una conferenza stampa congiunta con il presidente sudcoreano Moon Jae-in.

Dichiarazione di non responsabilità:

Vorrei ricordarti che i dati contenuti in questo sito Web potrebbero non essere in tempo reale o accurati. Tutti i CFD (azioni, indici, futures) e i prezzi delle valute estere non sono forniti dalle borse, ma dai market maker, quindi i prezzi potrebbero essere imprecisi e potrebbero essere diversi dai prezzi di mercato effettivi, il che significa che i prezzi sono indicativi. Non per scopi di trading. Pertanto, Fusion Media non è responsabile per eventuali perdite di transazione che potresti subire a causa dell’utilizzo di questi dati.

Media convergenti Fusion Media o chiunque sia collegato a Fusion Media non sarà responsabile per eventuali perdite o danni causati dall’affidamento a dati, quotazioni, grafici e segnali di acquisto/vendita contenuti in questo sito web. Si prega di comprendere appieno i rischi ei costi associati alle transazioni sui mercati finanziari.Questa è una delle forme di investimento più rischiose.