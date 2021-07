Il nuovo meme Twitter di DailyCoin è esploso

Jack Dorsey ha più volte dichiarato che la sua unica passione è per Bitcoin. In effetti, è un estremista di Bitcoin (BTC), finora si è ripetutamente rifiutato di acquistare ETH o qualsiasi altra altcoin. Ha anche ripetutamente confermato la sua convinzione che Bitcoin diventerà la valuta nativa di Internet.

Sebbene Dorsey stesse solo scherzando, o potesse effettivamente esprimere il suo sostegno all’Etiopia, il troll ha presto trovato un modo per ridere di questo tweet, trasformandolo in una spiegazione creativa dei sentimenti di Dorsey per Ethereum.

I tweet di Dorsey infatti non rappresentano Ethereum, ma l’Etiopia.Il nome dell’Etiopia è abbreviato in #eth, quindi è accompagnato dalla bandiera dei paesi africani.

Sebbene Jack Dorsey abbia finalmente twittato “eth”, ciò non significa che stia lavorando per.

Quale modo migliore per dare uno schiaffo in faccia a qualcuno che fornire un motivo per il ridicolo sotto forma di meme?

