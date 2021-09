Il nuovo piano di borsa cinese intensifica i timori di guerre valutarie

Reuters

(Reuters)-Secondo due fonti, Amazon prevede di adottare un approccio più proattivo per determinare quali tipi di contenuti violano le sue politiche sui servizi cloud, come l’opposizione alle regole che promuovono la violenza e la costringono alla cancellazione. quanta potenza dovrebbero avere le aziende tecnologiche per limitare la libertà di parola. Una persona che ha familiarità con la questione ha affermato che nei prossimi mesi Amazon assumerà un piccolo gruppo di persone nella sua divisione Amazon Web Services (AWS) per sviluppare competenze e collaborare con ricercatori esterni per monitorare le minacce future. Gli esperti affermano che può trasformare Amazon, il principale fornitore di servizi cloud al mondo, in uno degli arbitri dei contenuti Internet più potenti al mondo con una quota di mercato del 40% secondo i dati della società di ricerca Gartner.

