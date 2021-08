Il nuovo presidente iraniano ha mostrato un tono provocatorio di fronte a molteplici sfide

Dopo il suo insediamento, il presidente iraniano Ebrahim Raisi ha adottato un tono provocatorio mentre i problemi di sicurezza nella regione del Golfo si intensificavano e l’Iran cercava di ripristinare il suo accordo nucleare con le potenze mondiali.

Martedì, alla cerimonia di approvazione, Lai Xi ha affermato che adotterà misure per revocare le sanzioni “ingiuste” imposte dagli Stati Uniti, ma il suo primo compito è risolvere il problema economico che non vede l’ora di riavviare l’accordo nucleare con le potenze mondiali . “Non legheremo mai i mezzi di sussistenza e l’economia delle persone alle decisioni delle forze aliene”, ha detto Raisy quando ha menzionato solo l’accordo nucleare.

“Più danneggiato dei mezzi di sussistenza e del lavoro delle persone è la fiducia delle persone [in rulers]”, ha aggiunto che il suo predecessore, Hassan Rouhani, ha promesso di migliorare l’economia iraniana finalizzando l’accordo nucleare del 2015, che si è rotto dopo il ritiro degli Stati Uniti.

Dopo che Washington si è ritirata unilateralmente dall’accordo, quando le sanzioni globali imposte dall’allora presidente degli Stati Uniti Donald Trump nel 2018 hanno distrutto l’economia iraniana e aumentato la pressione sociale, Raisi ha preso il sopravvento.

Il paese sta anche combattendo il più alto tasso di mortalità per coronavirus in Medio Oriente, mentre i manifestanti anti-governativi sono insoddisfatti della carenza di acqua ed elettricità. La cerimonia ha segnato ufficialmente che Raisi è stato riconosciuto come presidente dal leader supremo dell’Iran, l’ayatollah Ali Khamenei. Raisi è considerato il candidato preferito dell’Ayatollah alle elezioni e martedì lo ha elogiato come un politico “implacabile” fedele allo spirito della rivoluzione del 1979.

Raisi si è rammaricato di non aver potuto baciare la mano del leader a causa della pandemia e ha affermato che le politiche del suo governo saranno pienamente conformi alle linee guida del leader supremo.

L’incidente ufficiale di Teheran si è verificato durante una disputa diplomatica con il Regno Unito, scoppiata dopo che Londra ha accusato Teheran di aver effettuato un attacco mortale di droni su una petroliera nel Golfo. La scorsa settimana, un britannico e un rumeno sono stati uccisi quando almeno un drone ha attaccato MV Mercer Street, gestita dalla Zodiac Maritime di proprietà israeliana, che all’epoca si trovava vicino alla costa dell’Oman.

Gli Stati Uniti e Israele hanno anche incolpato l’Iran per l’attacco, il che potrebbe complicare il processo per rimettere in carreggiata i già complicati negoziati sul nucleare. Teheran ha negato qualsiasi coinvolgimento.

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha promesso che se l’Iran rispetterà l’accordo, si unirà all’accordo nucleare e toglierà le sanzioni. Da quando Teheran ha avuto una serie di colloqui con i restanti firmatari dell’accordo, Gran Bretagna, Francia, Germania, Russia e Cina, il suo governo ha negoziato indirettamente con la repubblica per tornare all’accordo.

L’ambasciatore iraniano nel Regno Unito, Mohsen Baharvand, ha dichiarato al Financial Times che Londra ha deciso di incolpare l’Iran della Repubblica islamica. assalto C’è stata una “reazione molto immatura” su MV Mercer Street.

Poche ore dopo essere stato convocato lunedì alla Farnesina per l’incidente, ha aggiunto che la vertenza non deve danneggiare i rapporti tra i due Paesi, né minare i negoziati con la Gran Bretagna e altri Paesi volti a riprendere l’accordo nucleare.

“Comprendiamo che la morte di un cittadino britannico è deplorevole per tutti, ma ciò non significa che puoi incolpare immediatamente un paese. Devi indagare su questo caso, devi avere prove”, ha detto Bahavand. “Non siamo per l’aggiornamento, l’aggiornamento non aiuterà nessuno.”

Il segretario di Stato americano Anthony Brinken ha dichiarato che Washington “crede che l’Iran abbia lanciato l’attacco” e che gli Stati Uniti stiano coordinando una “risposta collettiva” con Gran Bretagna, Romania e Israele.

L’ex viceministro degli Esteri Baha Van der, responsabile degli affari internazionali e legali, ha affermato che l’accordo nucleare è un “caso molto speciale” con le sue procedure e che i negoziati sull’accordo “non dovrebbero essere in alcun modo influenzati”.

Bahavan der ha affermato che Israele, che si oppone fermamente all’accordo nucleare, sta esacerbando le tensioni nella regione. Iran e Israele sono coinvolti in una guerra ombra, ed entrambe le parti li accusano di lanciare attacchi alle navi mercantili e ad altri interessi.

Teheran ha accusato Israele di aver assassinato un importante scienziato nucleare e di aver attaccato la sua principale base di arricchimento dell’uranio presso la centrale atomica di Natanz.

Baharvand ha affermato che quest’anno Israele ha attaccato 11 navi mercantili iraniane. “Se sei preoccupato per il commercio [and] Spedizione, devi vedere cosa è successo lì”, ha detto. “Israele è nervoso per JCPOA [the nuclear deal]Sono nervosi per il potere dell’Iran. “

Segnalazione aggiuntiva di Katrina Manson