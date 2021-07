Il nuovo progetto mira a portare i minatori di criptovalute globali in Russia

Associazione russa per criptoeconomia, intelligenza artificiale e blockchain, o RACIB, Annunciare Un piano per trasferire risorse informatiche globali per il mining di criptovalute nella Federazione Russa. Un portavoce del RACIB ha detto a Cointelegraph che ulteriori informazioni sul progetto dovrebbero essere rilasciate in seguito.

Un’importante associazione di criptovalute e blockchain in Russia sta lanciando un progetto per introdurre attività di mining di criptovalute globali nel paese nel contesto della repressione cinese sull’estrazione di criptovalute.

