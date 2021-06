Il pacchetto retributivo di 155 milioni di dollari del CEO di Activision Blizzard è stato approvato

Share it

Dopo il rinvio del voto, più della metà degli azionisti di Activision ha sostenuto il pacchetto di compensazione di 155 milioni di dollari del CEO Bobby Kotick, che secondo i critici doveva evitare una condanna imbarazzante.

Dopo la sua riunione annuale programmata il 14 giugno, la società di videogiochi ha Aggiorna Fino a lunedì, le informazioni “fuorvianti” sullo stipendio 2020 di Kotick sono state risolte. Il ritardo ha suscitato critiche da parte del comitato degli investitori istituzionali che rappresenta i grandi fondi pensione.

Il direttore esecutivo della ricerca sui compensi di CtW Investment Group, Michael Varner (Michael Varner), ha dichiarato: “Solo il 54% dei voti a favore, la proposta non è quasi riuscita a ottenere la maggioranza del sostegno: sembra che l’azione sia stata sufficiente per far passare la misura. .” .

Dopo che i servizi per gli azionisti dell’agenzia di consulenza proxy e Glass Lewis hanno suggerito agli investitori di votare contro, la società rischia di ottenere solo uno scarso sostegno.

“Il tempo aggiuntivo richiesto dagli azionisti consente loro di esaminare a fondo i fatti sulle rigorose pratiche di compensazione basate sulle prestazioni di Activision Blizzard”, ha affermato un portavoce della società in una nota.

La società ha modificato la retribuzione di Kotick in base al feedback degli azionisti: il suo piano di compensazione per il 2019 è stato supportato dal 58% degli azionisti. Activision ha tagliato lo stipendio di Kotick nel 2021 del 50% a $ 875.000 e ha controllato i bonus nel 2021 e 2022.

La maggior parte del pacchetto da 155 milioni di dollari di Kotick per il 2020 sono ricompense legate all’obiettivo dell’azienda di raddoppiare il valore di mercato dell’azienda nel 2016 e il prezzo delle sue azioni è aumentato vertiginosamente lo scorso anno a causa della pandemia di coronavirus. La forte performance delle azioni di solito fa sentire gli investitori a disagio per gli alti compensi dei dirigenti, ma gli enormi rendimenti di Kotick causano preoccupazione.

Activision era sotto pressione da parte di CtW e CtW ha invitato altri azionisti a rifiutare il compenso dirigenziale della società.

Glass Lewis ha dichiarato di non conoscere il precedente per il rinvio del voto sullo stipendio.

Gli investitori di solito valutano il voto di pagamento della società con un tasso di supporto di almeno il 90%. Secondo i dati della società di consulenza sui compensi Semler Brossy, quest’anno il tasso di supporto per i compensi dei dirigenti delle società S&P 500 ha raggiunto l’88,6%.