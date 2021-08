Il Partito Conservatore difende la raccolta fondi nella controversia sul club dei donatori segreti

Lunedì, il Partito conservatore britannico ha reagito accusandolo di fornire un accesso privilegiato ai ministri anziani in cambio di ingenti donazioni, sostenendo che il partito laburista ha i propri accordi per fornire visite speciali.

Questo Il Financial Times ha rivelato La scorsa settimana è stato istituito il “Comitato consultivo” del Partito conservatore, un club segreto di grandi donatori, che incontra regolarmente il primo ministro Boris Johnson e il cancelliere dello scacchiere Rich Sunak. Il gruppo non compare in nessun registro di partito o documento ufficiale.

Domenica, il Partito Laburista visitare Il Partito conservatore annuncia l’adesione al comitato consultivo e spiega il suo scopo e come interagisce con il governo. Il presidente del partito laburista Anneliese Dodds ha affermato che il governo Johnson ha “serie domande” a cui rispondere.

La co-presidente del partito conservatore Amanda Millin ha risposto che “tutti i partiti politici raccolgono fondi e accettano donazioni per pagare il loro personale e gli stipendi della campagna”. In una lettera a Dodds, non ha menzionato il comitato consultivo, la sua appartenenza o lo scopo, ma ha insistito sul fatto che i sostenitori finanziari del partito non avrebbero influenzato la politica.

“Le politiche del governo non saranno mai influenzate dalle donazioni ricevute dai partiti politici: sono completamente indipendenti. Qualsiasi donazione al Partito conservatore sarà annunciata alla Commissione elettorale e da loro annunciata in modo appropriato e trasparente”, ha affermato.

Rispettati

Milling ha anche affermato che i membri di un gruppo di donatori del partito laburista chiamato “Chair’s Circle” potrebbero pagare per contattare il leader Sir Kil Starmer e altri membri anziani del governo ombra del partito laburista.

Secondo i funzionari del partito laburista documento, i membri del Circolo del Presidente possono invitare esponenti di spicco del partito a partecipare a cene, brunch e ricevimenti, inclusa la vice leader Angela Rayner. Fornisce inoltre una “comunicazione regolare” con i team di raccolta fondi e strategici del partito.

Ma a differenza del comitato consultivo del Partito conservatore, che include membri che hanno donato £ 250.000, una donazione annuale di £ 5.000 può garantire che diventino membri del circolo del presidente. Non ci sono inoltre informazioni pubbliche su come ottenere l’adesione al comitato consultivo.

Nella sua lettera a Dodds, Milin ha anche difeso il principio delle donazioni private e ha sostenuto che i partiti finanziati con fondi pubblici porterebbero a una riduzione dei servizi pubblici.

“Se i partiti politici non hanno un sistema di raccolta fondi, saranno costretti a usare i soldi dei contribuenti. Ciò significa che i fondi per i servizi di prima linea come scuole, polizia e ospedali saranno ridotti. Credo che il Partito Laburista non sosterrà meno finanziamenti come spina dorsale del nostro Paese. Servizio pubblico”.