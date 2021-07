Il Partito dei Verdi sostiene la riforma delle rigide regole fiscali della Germania

Angela Merkel una volta descrisse la tentazione del debito come “dolce veleno”. Per il partito dei Verdi all’opposizione, la situazione è esattamente l’opposto: è una potenziale cura per la malattia della Germania.

Nei tre mesi precedenti le elezioni federali, il tasso di affluenza del Partito dei Verdi era di circa il 20%, affermando che per modernizzare la Germania e raggiungere la neutralità carbonica entro 20 anni, gli investimenti pubblici devono aumentare di 500 all’anno nei prossimi dieci anni.

Per raggiungere questo obiettivo, vogliono riformare completamente “Freno al debito”Durante la crisi finanziaria del 2009, la Costituzione tedesca limiterà rigorosamente i nuovi prestiti.

“La pandemia ha effettivamente messo in luce tutti i nostri deficit in questo paese, specialmente in termini di digitalizzazione e gestione pubblica”, ha affermato Lisa Bowes, portavoce della politica finanziaria di Green. “Questo è il risultato del freno all’indebitamento. Ecco perché non possiamo tornare alle vecchie regole dopo Corona”.

Anche prima della pandemia, i tedeschi Preoccupato per la loro infrastrutturaLa Banca nazionale per lo sviluppo KfW stima che il divario di investimenti del paese sia di 149 miliardi di euro, il che significa che il comune ha urgente bisogno di fondi per riparare ponti, scuole e piscine fatiscenti.

Poi la crisi del coronavirus ha spinto le carenze della Germania a Sollievo più evidenteLe persone sono scioccate nello scoprire che il loro ufficio di sanità pubblica comunica ancora via fax. Sono arrabbiati per la lentezza della vaccinazione contro il Covid-19 e per la burocrazia coinvolta negli appuntamenti.

Il Partito dei Verdi ha quella che chiamano una soluzione semplice al divario di investimenti: vogliono limitare il freno all’indebitamento della Germania alla spesa dei consumatori, cioè quando il governo acquista beni e servizi attualmente usati, ma esclude la spesa per investimenti dalle regole. Qui, il partito ha affermato che dovrebbe consentire di utilizzare alcuni nuovi prestiti per creare nuovi beni pubblici.

L’idea è che anni di investimenti insufficienti abbiano portato a un altro tipo di debito, come dice il manifesto del Partito dei Verdi: “Questi debiti non sono nei libri contabili, ma metteranno in pericolo la nostra prosperità”. Hanno detto che in futuro, soprattutto in termini di clima, buttare via le lattine porterà solo a costi più elevati e più debiti in futuro.

Le persone in questo paese sono francamente imbarazzate da quanto la Germania sia indietro

I sondaggi di opinione mostrano che a un’ampia percentuale di elettori piace l’idea di aumentare gli investimenti nazionali. Ha anche il supporto di alcuni importanti economisti in Germania. Marcel Fratzscher, direttore dell’Istituto tedesco per la ricerca economica di Berlino, ha dichiarato: “Questa non è un’idea nuova che hanno avuto.” “La gente generalmente pensa che siano necessari driver di investimento come questo”.

Altri sono scettici. “Il piano del Partito dei Verdi si basa sull’idea che i tassi di interesse zero continueranno ad esistere”, ha affermato Andreas Meyer-Schwickerath, capo del think tank economico tedesco OMFIF. “Ma cosa succede se aumentano dell’1-2%? Finisci in una trappola del debito”.

Le regole che il Partito dei Verdi vuole riformare limitano il nuovo indebitamento allo 0,35% del Pil, che in realtà è fermo da diversi mesi. Dopo lo scoppio della nuova crisi del virus corona, il ministro delle finanze Olaf Scholz ha immediatamente sospeso il piano, che gli ha permesso di raccogliere la cifra record di 370 miliardi di euro di debiti legati alla pandemia dal 2020. Prendi in prestito altri 100 miliardi di euro Nel 2022.

Il candidato socialdemocratico di centrosinistra alla carica di primo ministro Scholz ora spera di ripristinare il freno all’indebitamento nel 2023 anziché nel 2022 originariamente previsto, ma ha già Chiamata rifiutata Abolirlo completamente.

In un’intervista al Financial Times del mese scorso, ha affermato che il Partito dei Verdi è ipocrita perché sa che non esiste una maggioranza parlamentare per emendare la costituzione.Il candidato primo ministro della CDU di centrodestra Armin Laschet (Armin Laschet) è Opponiti anche a qualsiasi modifica.

Lisa Paus, portavoce della politica finanziaria del Partito dei Verdi, ha affermato che è tempo di riscrivere il regolamento economico tedesco © imago images/photothek/Reuters

Paus, un economista esperto, ha riconosciuto che rimuovere il freno all’indebitamento dalla Costituzione sarebbe stata una sfida. “Se questo non funziona”, ha detto, “allora dobbiamo prendere in considerazione altre opzioni, forse attraverso l’investimento dell’organizzazione KfW [or] Creare un fondo di investimento federale, sostenerlo con capitale azionario e farlo prendere in prestito. “

Ma questo accadrà solo se l’UE allenta le regole fiscali. Anche questo è un obiettivo verde. “Se le regole sono troppo rigide e mancano di significato economico per impedirci di fare ciò che è politicamente necessario, allora dobbiamo cambiare”, ha scritto a gennaio il co-leader del Partito dei Verdi Robert Harbeck.

Durante la pandemia, le regole fiscali previste dal Patto di stabilità e crescita dell’UE sono state comunque allentate. Ma i conservatori nell’UE insistono sul fatto che il quadro di base del PSC limita il debito al 60% del PIL e il deficit di bilancio al 3%. Non può cambiare.

Paus ha affermato che quando il rapporto medio debito/PIL in Europa è del 90-100%, le riforme sono chiaramente necessarie. Ha detto: “Non c’è bisogno di dogmatizzare questo, basta attenersi al 3% e al 60%”.

L’entusiasmo per le riforme del Partito dei Verdi non si ferma qui. Hanno anche formulato un piano ambizioso per il Fondo per la ripresa del coronavirus da 750 miliardi di euro istituito l’anno scorso dall’Unione europea, che mira ad aiutare i paesi dell’UE ad affrontare le conseguenze economiche della pandemia.

Il fondo ha suscitato polemiche in Germania. Angela Merkel può solo rassicurare i suoi colleghi democristiani che si tratta di una tantum, vendendo loro l’idea dell’UE per aumentare un debito comune. Al contrario, il Partito dei Verdi spera di trasformare il fondo in uno “strumento permanente di investimento e stabilità” in grado di investire in “importanti settori economici orientati al futuro”.

Resta da risolvere se riusciranno a realizzare una qualsiasi delle loro idee. Se verrà eletta una coalizione democristiana-partito dei Verdi, come molti si aspettavano, la resistenza conservatrice al suo piano di riforma sarà feroce.

Ma Paus ha affermato che il pubblico votante è dalla loro parte e che il sostegno a investimenti più generosi sta crescendo. “La gente in questo paese vuole un paese funzionante”, ha detto. “Francamente, sono imbarazzati per quanto sia indietro la Germania”.