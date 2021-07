Il partito laburista ha vinto le elezioni suppletive di Bartley e Spoon con soli 323 voti, un benvenuto al travagliato leader britannico del principale partito di opposizione, Sir Kil Starmer.

Kim Leadbeater ha vinto 13.296 voti, battendo di poco il candidato del partito conservatore preferito dal bookmaker, Ryan Stephenson, che ha ottenuto 12.973 voti.

Il controverso ex deputato del partito laburista George Galloway, che era il candidato del British Workers Party, è arrivato terzo con 8.264 voti.

Vittoria nello Yorkshire occidentale Guadagnare tempo per Starmer, Ha detto che dopo che Leadbeater ha lanciato il “movimento della speranza attiva di fronte alla divisione”, è stato un “grande risultato” per lei.

La leadership del partito laburista ha Pronto per un nuovo round di lotte intestine Se perde – questo è il risultato atteso da molti esponenti anziani del partito – Primavera catastroficaIl partito laburista ha perso nelle elezioni suppletive di Hartlepool e ha licenziato più di 300 parlamentari nelle elezioni locali di maggio.Registra anche i peggiori risultati Chesham e Amersham elezioni suppletive Due settimane fa.

Poiché il partito laburista è molto indietro rispetto al partito conservatore nei sondaggi di opinione nazionali, alcuni legislatori di sinistra della linea dura nel partito prevedono che il fallimento di Bartley potrebbe mettere in discussione la leadership di Starmer. Diane Abbott, una stretta alleata dell’ex leader Jeremy Corbyn, ha predetto: “Se il partito laburista fallirà di nuovo, sarà sicuramente il sipario per lui”.

La squadra di Starmer è sempre stata nervosa per la potenziale sfida presentata dal vice leader Angela Rayner, che ha provato a sfidarlo ma non è riuscito. Downgrade Dopo il risultato di Hartlepool.

Leadbeater è la sorella dell’ex membro del collegio elettorale Joe Cox, assassinato dai suprematisti bianchi pochi giorni prima del referendum UE del 2016.

Sebbene il partito laburista abbia avuto seggi dal 1997, è stato nelle mani del partito conservatore per tutti gli anni ’80 e ’90.

Per tutta la campagna, il partito conservatore ha insistito sul fatto che la vittoria non era garantita. “Questa non è una vittoria per il Partito Laburista, ma una riserva del Partito Laburista”, ha detto un aiutante del Partito Conservatore.

Il tasso di affluenza è stato del 47,6% e sono stati espressi 37.786 voti su 79.373 votanti.

Le elezioni suppletive si sono svolte dopo che l’ex membro del Congresso Tracy Brabin si è dimesso per diventare il primo sindaco del West Yorkshire.

Gli attivisti si sono lamentati del fatto che le elezioni suppletive sono state danneggiate da accuse di abusi e trucchi sporchi.

Leadbitt ha detto dopo i sondaggi che ci sono stati alcuni “minimi inaccettabili”. Il videoclip della scorsa settimana ha mostrato che è stata molestata dai sostenitori di Galloway che hanno inviato un messaggio pro-palestinese alla comunità musulmana locale.

Rispettati

Leadbitt ha dichiarato: “L’intimidazione e la violenza per cui alcune persone sono venute qui solo allo scopo di diffondere divisioni sono profondamente inquietanti”.

“Indipendentemente dal risultato… il primo compito dei nuovi parlamentari deve essere quello di unire la nostra comunità e iniziare a lavorare per la gente del posto in tutte le parti della circoscrizione”.

Galloway ha detto che dopo aver creduto che gli avversari politici abbiano fatto false accuse, cercherà di contestare i risultati in tribunale.

Altri fattori che possono influenzare il voto includono lo scandalo Matt Hancock.Segretario alla salute dimissioni Lo scorso fine settimana, è stato trovato abbracciato a un’assistente donna in un ufficio privato, il che ha violato il lockdown da lui imposto.

Ayesha Hazarika, ex consigliere del Partito Laburista, ha detto di aver sentito la storia durante la sua campagna la scorsa settimana. “Questa non è solo la storia di Westminster Village”, ha detto. “Questo è qualcosa di cui tutti parlano, e sono molto arrabbiati per questo”.