Il Partito Repubblicano è diventato un partito nichilista

Finché Donald Trump respira, potrebbe candidarsi di nuovo alle elezioni nel 2024. Questo è diventato ovvio, non perché le sue ambizioni siano cambiate – Trump non si preoccupa più dei suoi affari, se non per impedirne il crollo – ma perché i repubblicani sono tutti incentrati sul cesarismo. L’intero partito ora ha una verità, ed è quello che ha detto Trump, anche se è diverso dopo colazione.

Questa settimana, all’udienza a Capitol Hill il 6 gennaio, la determinazione finale della proprietà di Trump è diventata chiara. Vale la pena sottolineare che da allora il partito si è sviluppato così rapidamente. Nel gennaio di quest’anno, i leader repubblicani hanno condannato la ribellione volta a impedire a Joe Biden di vincere e ferire i padroni di casa, incluso il vicepresidente Mike Pence. Il loro disgusto non sembra essere falso.

Nel giro di poche settimane, si sono rivolti a dire che gli Stati Uniti dovrebbero lasciare mentire i cani addormentati, soprattutto dopo che Trump ha cessato di essere presidente. Lascia che la legge si occupi dei peggiori criminali. Il loro successivo salto spirituale fu quello di incitare a teorie cospirative, secondo cui l’attacco era stato infiltrato da gruppi di sinistra, come Black Lives Matter, Con l’aiuto dell’FBI, Infangando il nome del Partito Repubblicano.

Infine, come abbiamo visto questa settimana, l’attenzione si è spostata sulla descrizione puramente trumpiana del 6 gennaio: L’udienza è stata una caccia partigiana; fatta eccezione per alcuni gangster che potrebbero essere impiantati, tutti i soggetti coinvolti erano un vero patriota. Molti di questi account coesistono. I difensori moderati di Trump affermano che metà dei paesi ha perso fiducia nell’integrità del sistema elettorale statunitense e che le loro voci devono essere ascoltate. Altri dicono che Biden è un traditore. Sono tutti sullo stesso treno proiettile per il Sea Lake Manor.

La cosa più difficile da ignorare sono quelli che sanno meglio.John Stuart Mill ha detto: “I cattivi non hanno bisogno di nulla, a patto che i buoni stiano a guardare e non facciano nulla.” I repubblicani possono contare su attori sempre più folli nelle loro fila, ad esempio, la divulgatrice di QAnon Marjorie Taylor Greene paragona indossare una maschera a Stelle gialle Hitler ha chiesto agli ebrei di indossarli; Paul Gosar ha detto che gli Stati Uniti sono in guerra civile, “Non abbiamo appena iniziato a girare“; e Matt Gates, che è sotto inchiesta Possibili transazioni sessuali con minorenni.

All’inizio dell’udienza di martedì, sei legislatori hanno protestato davanti al Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti per il rilascio di “prigionieri politici” arrestati dopo il 6 gennaio. Ma stanno eseguendo la digitazione. La familiarità con le loro storie indica la fusione postmoderna di cercatori di attenzione esperti di tecnologia e pregiudizi degli uomini delle caverne. Non dovrebbe essere diverso.

È il promotore che cambia la storia. Nel 1956, John F. Kennedy pubblicò il suo “Profiles in Courage”, un libro che celebrava le figure storiche americane che presero una posizione di principio che nuoceva alle loro carriere.Il candidato di oggi sarà Liz Cheney e Adam Kinsinger, Descritti questa settimana come “due conservatori irriducibili”[Nancy] “Pelosi Republican” è stato scritto da Kevin McCarthy. Il leader repubblicano Kevin McCarthy è passato dalla condanna del ruolo di Trump nella ribellione alla visita a Sealake Manor per scusarsi in due settimane. Cheney e Kingsinger hanno sacrificato la Repubblica Qualsiasi futuro del partito. Al contrario, McCarthy è probabilmente realizzerà la sua ambizione di sostituire Pelosi come presidente della Camera dei rappresentanti dopo le elezioni di medio termine del prossimo anno.

McCarthy era viziato. Pensa a Mike Pence: anche se i ribelli hanno cercato il suo sangue in Campidoglio, Trump si è rifiutato di rispondere alle sue chiamate sempre più frenetiche. Pence conosce il carattere di Trump. Tuttavia, l’ambizione lo ha costretto a mantenersi segreto.Pence non ha detto una parola ai suoi sostenitori Chiamalo traditore. O JD Vance, un conservatore dell’entroterra noto per il suo libro appassionato,”Elegia del Mandriano“Riguardo alla rottura della responsabilità morale nella sua comunità. Vance, che è in corsa per la nomina del Senato repubblicano dell’Ohio, una volta ha definito Trump “riprovevole”. Ora Vance vuole il sostegno di Trump ed è diventato il suo coro greco.

Martedì Cheney ha chiesto: “Saremo accecati dalla faziosità per abbandonare il miracolo degli Stati Uniti?” Questa è una domanda retorica a cui il suo partito ha già risposto. irresponsabile, Avvertimento Cheney, L’incidente mortale del 6 gennaio diventerà una questione di routine. Il suo collega sogghignò in risposta. Il Partito Repubblicano ha considerato il nichilismo come suo credo.

