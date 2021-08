Il Partito Repubblicano USA riferisce che il coronavirus è trapelato da un laboratorio cinese; gli scienziati stanno ancora esplorando l’origine Reuters

Il rapporto cita quelle che definisce nuove informazioni sui protocolli di sicurezza di laboratorio e informazioni insufficientemente riportate, tra cui una richiesta di luglio 2019 per una revisione di 1,5 milioni di dollari USA del sistema di trattamento dei rifiuti pericolosi della struttura, che è stato utilizzato per meno di due anni.

Il rappresentante Mike McCaul, il massimo membro repubblicano della commissione per gli affari esteri della Camera, ha pubblicato il rapporto dello staff repubblicano del gruppo. Ha esortato entrambe le parti a indagare sull’origine della pandemia di coronavirus COVID-19, che ha ucciso 4,4 milioni di persone in tutto il mondo. (Caso globale e carta della morte) https://tmsnrt.rs/34pvUyi

Il rapporto cita anche “prove sufficienti” che gli scienziati del Wuhan Institute of Virology (WIV) – con l’aiuto di esperti americani e fondi del governo cinese e americano – stanno lavorando per trasformare il coronavirus per infettare gli esseri umani, e questa manipolazione potrebbe essere nascosta. .

Disclaimer:

Vorrei ricordarti che i dati contenuti in questo sito Web potrebbero non essere in tempo reale o accurati. Tutti i CFD (azioni, indici, futures) e i prezzi delle valute estere non sono forniti dalle borse, ma dai market maker, quindi i prezzi potrebbero essere imprecisi e potrebbero essere diversi dai prezzi di mercato effettivi, il che significa che i prezzi sono indicativi. Non per scopi di trading. Pertanto, Fusion Media non è responsabile per eventuali perdite di transazione che potresti subire a causa dell’utilizzo di questi dati.

Media convergenti Fusion Media o chiunque sia collegato a Fusion Media non sarà responsabile per eventuali perdite o danni causati dall’affidamento a dati, quotazioni, grafici e segnali di acquisto/vendita contenuti in questo sito web. Si prega di comprendere appieno i rischi ei costi associati alle transazioni sui mercati finanziari.Questa è una delle forme di investimento più rischiose.