Il partito sciita afghano teme l’acquisizione dei talebani

Quattro mesi prima dell’occupazione di Kabul, i talebani hanno diffuso un video promozionale rivolto a un pubblico improbabile: la minoranza sciita del Paese, in particolare la sua comunità hazara, altamente perseguitata.

Secondo i funzionari, è opinione diffusa che gli Hazara siano discendenti del guerriero del XIII secolo Gengis Khan e del suo esercito mongolo, che costituiscono il 15% dei 38 milioni di abitanti dell’Afghanistan, anche se alcuni sciiti ritengono che questo numero sia ancora più alto. Prima che l’Afghanistan fosse governato dai talebani, dai pashtun e dai sunniti intransigenti, questo gruppo ha dovuto affrontare un’intensa persecuzione e non considerava gli sciiti veri musulmani.

Ma il video di sensibilizzazione pubblicato sull’agenzia di stampa talebana al-Emarah ad aprile non ha menzionato questa storia sanguinosa. Al contrario, il pastore sciita Mawlawi Mahdi Mujahid, un raro talebano hazara, ha esortato le sue comuni figure religiose a unirsi alla lotta contro gli “invasori guidati dagli USA”.

Questo appello fa parte di un’ampia campagna volta a pacificare gli sciiti sconvolti dell’Afghanistan e del vicino Iran, uno stato teocratico sciita.Non hanno motivo di preoccuparsi che i talebani tornino al potere perché l’organizzazione cerca di garantire la legittimità internazionale.

Tuttavia, con i talebani che ora formano un governo, la maggior parte degli sciiti è in ansia per le loro prospettive e sono preoccupati per i talebani. La promessa della tolleranza.

“I talebani vogliono ritrarre se stessi come il leader dell’intero Afghanistan, non solo sunniti, ma sciiti”, ha affermato Said Sabir Ibrahimi, ricercatore non residente presso il Center for International Cooperation della New York University.

Un ragazzo hazara fa volare un aquilone vicino all’enorme statua del Buddha a Bamyan © Wakil Kohsar/AFP via Getty Images

“Hanno detto al mondo: ‘Non siamo contro gli sciiti e diamo loro il benvenuto a vivere in Afghanistan. Sono nostri compatrioti'”, ha detto Ibrahimi. “La realtà è che gli sciiti hanno paura dei talebani e non possono fidarsi di loro. Se la tua teologia si oppone all’esistenza degli sciiti, quando sarai al potere, discriminerai sistematicamente gli sciiti”.

“I soldati sono stati portati via”

Un sacerdote sciita pakistano ha dichiarato al Financial Times che i talebani “hanno inviato tutte le informazioni corrette e hanno detto agli sciiti in Afghanistan che non ci hanno fatto del male. Il problema è che i loro [Taliban] I soldati sono stati portati via. “

L’ostilità tra la comunità pashtun dominante, che rappresenta circa il 40% della popolazione dell’Afghanistan, e gli hazara può essere fatta risalire al 19° secolo, quando un re pashtun ordinò l’uccisione e la riduzione in schiavitù degli hazara perché si erano ribellati contro di lui. .

Tra il 1996 e il 2001, durante l’ex regime talebano, le organizzazioni per i diritti umani hanno registrato tre uccisioni di massa di civili hazara, incluso l’incidente di Mazar-e-Sharif del 1998. Human Rights Watch ha affermato che lì c’erano dozzine di persone e persino centinaia di persone sono state sommariamente giustiziate .

Anche dopo che i talebani sono stati espulsi da Kabul, i violenti attacchi contro gli hazara sono continuati e i viaggiatori tra Bamyan e Kabul controllati dagli hazara sono stati spesso tirati giù dall’autobus e uccisi. Gli hazara sono anche diventati il ​​bersaglio di una serie di attentati, attribuiti alle forze islamiche radicali.

Teheran cerca rassicurazioni

Ma con l’avvicinarsi del ritiro degli Stati Uniti, i leader talebani hanno cercato di assicurare agli sciiti in patria e all’estero che questa organizzazione radicale era cambiata. A luglio, i leader talebani hanno visitato Teheran, analisti e funzionari regionali hanno affermato che il governo iraniano ha fornito promesse di sicurezza agli sciiti e all’etnia tagika.

“Se i talebani iniziano a uccidere gli sciiti, porterà alla guerra civile. L’Iran non ha altra scelta che farsi coinvolgere in un conflitto non necessario”, ha detto un professore di relazioni internazionali a Teheran.

Questa settimana i rifugiati afgani, principalmente membri della minoranza Hazara, hanno esposto dei manifesti durante una manifestazione davanti all’ufficio dell’UNHCR a Jakarta, in Indonesia © Tatan Syuflana/AP



La scorsa settimana gli sciiti hanno tenuto una cerimonia religiosa per Ashura – un giorno di lutto per commemorare la morte del nipote del profeta Maometto – la scorsa settimana senza ostacoli, alcuni combattenti talebani hanno persino visitato le moschee sciite, che sono state descritte come un gesto di unità.

Ma molti sciiti sono ancora preoccupati e hanno paura dei talebani Dichiarazione di tolleranza È una strategia tattica riconosciuta a livello internazionale: una volta consolidato il controllo sul Paese, svaniranno rapidamente.

“L’odio dei talebani per gli sciiti è profondamente radicato e non può scomparire dall’oggi al domani”, ha detto Javad, un giovane hazara sciita di Bamyan. “Sono stati educati nelle scuole pakistane e credevano che gli sciiti fossero infedeli che dovevano essere uccisi”.

Ha anche avvertito La guerra civile è scoppiata di nuovo Se la promessa di tolleranza dei talebani non sarà mantenuta, sarà inevitabile. “Gli sciiti non accetteranno il governo ingiusto e la prepotenza dei talebani”, ha detto.

Quando i talebani hanno lanciato un’offensiva quest’estate, comprese le segnalazioni di atrocità contro i civili hazara, l’ansia si è ulteriormente aggravata. Attacco a GhazniAmnesty International ha accusato i combattenti talebani di aver massacrato nove uomini hazara a luglio dopo aver combattuto per la città.

“Giorni duri per gli sciiti”

Un ingegnere edile sciita Hazara di 27 anni di Herat è fuggito in Iran poco prima che i talebani prendessero il potere, affermando che l’organizzazione islamica non aveva mantenuto molte delle sue promesse passate, incluso non perseguitare gli sciiti o uccidere altri. diplomatici a Mazari-Sharif nel 1998.

Ha aggiunto che a causa della mancanza di giornalisti per riferire sulla situazione locale, è difficile sapere come stanno gli sciiti nelle province remote.

Rispettata

“Non ci sono prove che i talebani possano mantenere le loro promesse”, ha detto. “I giorni molto difficili per gli sciiti devono ancora venire”.

Gli analisti hanno anche affermato che i leader talebani potrebbero avere difficoltà a garantire che le loro forze di terra rispettino le loro promesse e non perseguitino le religioni e le minoranze che sono state a lungo abusate dall’organizzazione.

Ibrahimi ha detto: “Anche se fornisci tutte queste garanzie, li tratterai con gentilezza e li tratterai allo stesso modo, ma è davvero difficile da raggiungere”. “Non è nemmeno una questione di fiducia. Non so se sono capaci di soddisfarle.” Queste promesse.”

Un funzionario pakistano ha acconsentito. “Non sono un esercito organizzato”, ha detto il funzionario. “Alcuni fanti rischiano di fare ciò che i loro leader hanno ordinato negli anni ’90 senza rendersi conto di ciò che pensano [Taliban] La dirigenza è cambiata. “