Il Partito socialdemocratico tedesco sostiene la leadership dell’alleanza tripartita-sondaggio Insa Reuters

Insieme, le tre persone otterranno un tasso di approvazione del 48% e la maggior parte di loro supporterà l’alleanza “semaforo”, che prende il nome dai rispettivi colori, perché il tasso di approvazione totale per le altre parti è dell’8%. Un partito deve superare la soglia del 5% per conquistare un seggio in parlamento.

Il sondaggio di opinione dell’INSA su Bild am Sonntag ha mostrato che il tasso di sostegno al Partito socialdemocratico (SPD) è stato del 18%, che per la prima volta nella campagna elettorale di quest’anno ha indicato la maggioranza dei seggi in una coalizione tripartita guidata da un partito di sinistra .

© Reuters. Foto del file: Il ministro delle finanze tedesco Olaf Schultz (SPD) parla alla riunione settimanale del gabinetto tedesco tenutasi il 4 agosto 2021 presso la Cancelleria di Berlino, in Germania. Kay Nietfeld/Piscina via REUTERS

