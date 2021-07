Il Pentagono annulla il contratto cloud da 10 miliardi di dollari assegnato a Microsoft

Share it

Share it

Pin it

Pin it

Share on Google

Share on Google

Tweet it

Tweet it

Share on Facebook

Share on Facebook

Il Pentagono ha annullato un contratto di cloud computing Jedi altamente sensibile da 10 miliardi di dollari. Concedere Microsoft, traccia una linea nel controverso processo di offerta del governo che è stato compromesso dal presunto intervento di Donald Trump.

Il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti ha dichiarato martedì che cambierà la sua decisione di consegnare la maggior parte dei dati e delle comunicazioni a un’azienda e avvierà nuove procedure di approvvigionamento.

Questa decisione potrebbe porre fine alla controversia legale a lungo termine causata dalla decisione del 2019 di aggiudicare il cosiddetto contratto di infrastruttura di difesa congiunto d’impresa solo a Microsoft.

Amazon ha accusato l’allora presidente Trump di esercitare pressioni sul Pentagono affinché assegnasse contratti ai suoi concorrenti perché era ostile al fondatore Jeff Bezos.

John Sherman, chief information officer ad interim del Pentagono, ha dichiarato: “Il dipartimento ha stabilito che a causa delle mutevoli esigenze, delle maggiori capacità di cloud computing e dei progressi del settore, il contratto Jedi Cloud non soddisfa più le sue esigenze”.

Il dipartimento ha detto che avrebbe cercato nuove proposte cloud computing Ha firmato contratti con Microsoft e Amazon, ma ha affermato che continuerà a condurre ricerche di mercato per vedere se altre società possono soddisfare i suoi requisiti.

Toni Townes-Whitley, presidente dell’industria regolamentare statunitense di Microsoft, ha dichiarato in una dichiarazione Post sul blog: “Rispettiamo e accettiamo [the] Il Dipartimento della Difesa ha deciso di intraprendere una strada diversa per proteggere la tecnologia mission-critical. “

Un portavoce di Amazon Web Services ha dichiarato: “Comprendiamo e concordiamo con la decisione del Dipartimento della Difesa. Sfortunatamente, l’aggiudicazione del contratto non si basa sul merito della proposta, ma è il risultato di un’influenza esterna e non ha spazio negli appalti pubblici”.

Il contratto Jedi dovrebbe essere il fulcro della spinta dell’esercito americano a spostare la maggior parte della sua attività di elaborazione dai servizi fisici al cloud computing.

Ma questo processo è pieno di controversie e afflitto da ritardi. È stato archiviato nel 2019, quando uno degli offerenti originali, Oracle, ha presentato ricorso contro la decisione di includere solo Microsoft e Amazon nella rosa dei candidati.

Dopo che Trump si è lamentato delle “grandi aziende” che si oppongono a questo processo, l’ex segretario alla Difesa Mark Esper lo ha esaminato all’ultimo minuto.

Rispettati

Quando l’amministrazione Trump ha finalmente deciso di aggiudicare il contratto a Microsoft, Amazon ha immediatamente presentato ricorso legale e Amazon ha accusato il governo di eseguire una procedura faziosa.

Trump si è spesso scontrato con Bezos, accusando spesso il “Washington Post” di Bezos di averlo attaccato ingiustamente.

Amazon ha presentato ricorso nel 2019, ma martedì Microsoft ha dichiarato di aspettarsi che il processo legale venga ritardato di un altro anno.

Microsoft ha anche chiesto riforme al sistema che consente alle aziende di protestare contro le decisioni sugli appalti pubblici, accusando Amazon di “ritardo”[ing]Nel corso degli anni, abbiamo fornito aggiornamenti tecnologici chiave per coloro che difendono il nostro Paese. “