Il Pentagono è “profondamente preoccupato” per i recenti attacchi in Iraq e Siria. Reuters

Gli Stati Uniti hanno avviato colloqui indiretti con l’Iran, volti a far sì che i due paesi si conformino nuovamente all’accordo nucleare iraniano del 2015, abbandonato dall’allora presidente Donald Trump. La data per il prossimo round di colloqui non è stata ancora stabilita e sarà aggiornata al 20 giugno.

“Stanno usando armi letali. A parte questa è una seria minaccia, non so cos’altro si può dire”, ha detto ai giornalisti il ​​portavoce del Pentagono John Kirby (NYSE:).

Sebbene non vi sia stata alcuna rivendicazione immediata di responsabilità per gli attacchi – che facevano parte di un’ondata contro l’esercito americano o la sua presenza in Iraq e Siria – gli analisti ritengono che questi attacchi facciano parte delle operazioni delle milizie sostenute dall’Iran.

WASHINGTON (Reuters)-Il Pentagono ha dichiarato giovedì di essere profondamente preoccupato per la serie di attacchi contro il personale americano in Iraq e Siria negli ultimi giorni.

© Reuters. L’8 luglio 2021, i soldati dell’Iraqi Joint Operations Command hanno ispezionato i camion e il luogo in cui sono stati lanciati i razzi presso la base militare di Ain Al-Asad a Baghdad, nella provincia di Di’anbar, in Iraq.Comando delle operazioni congiunte Ufficio per i media/Dispensa tramite Reuters

