Il pericolo di mettere il 401(k) sul pilota automatico

Pioniere 2021 Come risparmiano gli Stati Uniti Nel rapporto, ha rivelato alcuni risultati interessanti su come gli americani intendono andare in pensione.Una delle più grandi tendenze è quella di utilizzare Fondo con data obiettivo Aumentare la ricchezza della pensione. Secondo i rapporti, il 95% Piano di pagamento fisso Lo sponsor fornisce un fondo data target come opzione di investimento per i partecipanti al piano.

“Di solito i fondi con data di destinazione sono 401(k) piano Brett Tharp, un analista di pianificazione finanziaria senior presso eMoney Advisor, ha affermato che poiché questi titoli esonerano gli amministratori del piano dalla responsabilità di riallocare i portafogli.

Punti chiave Il potenziale di rendimenti più elevati e commissioni più basse rende i fondi target-date attraenti per gli investitori che desiderano un approccio non intrusivo ai propri portafogli pensionistici.

Sia la registrazione automatica che l’assegnazione alla strategia di investimento predefinita aiutano a spiegare perché i fondi con data obiettivo sono così popolari.

Mettere il tuo fondo pensione e il fondo per la data di destinazione nella guida autonoma ha due svantaggi: l’investimento potrebbe essere troppo conservativo o troppo rischioso per te e la guida autonoma potrebbe causare una disconnessione dal tuo portafoglio di investimenti e dai tuoi obiettivi.

secondo Rapporto dell’avanguardia, l’80% dei lavoratori che partecipano a 401(k) o piani a contribuzione fissa simili utilizza fondi con data obiettivo e due terzi dei partecipanti che utilizzano strategie di fondi con data obiettivo investono i loro interi conti in un unico fondo. Sebbene il fondo della data di destinazione possa semplificare il tuo Piano di pensionamento, Renderli il fulcro della tua strategia di investimento può essere controproducente.

“Concettualmente, i fondi con data obiettivo sono ottimi; automaticamente riequilibrare Con l’età e la pensione che si avvicinano”, ha affermato il CEO e fondatore Tony Drake Drake co. “A Waukesha, Wisconsin.” Tuttavia, investire il 100% delle tue azioni in un unico fondo potrebbe essere eccessivo.

Se il tuo piano pensionistico attualmente include fondi per la data di destinazione o li stai considerando, allora saldo I loro pro e contro.

Pesare i vantaggi del fondo data target

Rispetto ad altri fondi comuni o investimenti, i fondi target date presentano alcuni vantaggi, primo fra tutti il ​​loro potenziale di rendimento.Secondo una ricerca di Alight Solutions, che è coperta da Pension & Investments, il fondo alla data di destinazione è consegnato Rendimento medio annualizzato Per i partecipanti al piano di pagamento fisso che hanno utilizzato conti gestiti, il rapporto è del 3,66%. Al contrario, la media dei non utenti unanimi è del 3,39%.

In altre parole, i partecipanti ai piani a contribuzione fissa che partecipano regolarmente a fondi target-date ottengono rendimenti migliori rispetto ai partecipanti che occasionalmente o non investono affatto in questi fondi.

Più amichevole per gli investitori

Dal punto di vista dei costi, il fondo con data obiettivo può anche essere più favorevole agli investitori.Secondo i dati Morningstar riportati da Vanguard, l’asset medio ponderato Rapporto di spesa Il tasso di interesse del fondo alla data obiettivo sarà ridotto a 60 punti base nel 2019.

Allo stesso tempo, gli investitori sono alla ricerca di fondi con data obiettivo con rapporti di spesa molto più bassi. Nel 2008, l’expense ratio medio pagato dagli investitori è stato dello 0,67%. Entro il 2020, questo numero è sceso allo 0,37%.

Se si desidera aumentare il proprio patrimonio previdenziale, il potenziale di rendimenti più elevati e costi inferiori può sembrare allettante, soprattutto se si preferisce un metodo che non richieda scelte di investimento da soli. Drake ha dichiarato: “Per le persone che non vogliono investire o sono intimidite dal denaro, un fondo con data obiettivo è una soluzione semplice”.

I fondi con data obiettivo sono anche una scelta di investimento più completa, non solo una revisione della performance passata di fondi o azioni.

Un altro vantaggio è che i fondi della data di destinazione adeguano la loro Allocazione delle risorse Nel tempo, in base alla data di pensionamento prevista, ti solleverà automaticamente dall’onere e dall’onere di scegliere un investimento personale che soddisfi i tuoi obiettivi. Tolleranza al rischio.

“Molti investitori non si rendono conto o semplicemente dimenticano di cambiare la loro configurazione”, ha detto Sapp. “I fondi con data obiettivo possono aiutare a mitigare e ridurre questo rischio”.

Principali obiettivi degli investitori in pensione

Ci sono alcune buone ragioni per investire in fondi a scadenza, ma il rapporto di Vanguard chiarisce perché ora rappresentano una quota così ampia del portafoglio di investimenti dei partecipanti al piano a contribuzione definita. La risposta è semplice: automazione.

Registrazione automatica

Secondo Vanguard, usando Registrazione automatica È triplicato dalla fine del 2007. Entro il 2020, più della metà dei programmi Pioneer ha adottato la registrazione automatica e il 74% dei nuovi partecipanti al programma (almeno 1.000 partecipanti) si è registrato automaticamente. Ancora più importante, il 99% dei piani di registrazione automatica assegna automaticamente strategie di investimento predefinite ai partecipanti al piano e il 98% dei piani sceglie i fondi con data target come strategia di investimento predefinita.

Tuttavia, mentre l’adesione automatica al fondo della data di destinazione sembra interessante se si desidera mantenere semplice il piano pensionistico, ci sono alcuni potenziali inconvenienti.

Secondo il rapporto Vanguard, due terzi dei piani pensionistici registrati automaticamente hanno automaticamente aumentato il tasso di rinvio del partecipante ogni anno.

Problema con l’inserimento di 401(k) sul pilota automatico

Il problema più grande con i fondi con data obiettivo è che si concentrano solo su una variabile: l’età pensionabile.Keith Clark, socio amministratore DWC-401 (k) esperto, Ha detto che i partecipanti a un piano a contribuzione fissa dovrebbero prestare attenzione ad almeno tre variabili: il loro tasso di contribuzione, azienda Contributo partita O la partecipazione agli utili e quanti progressi hanno fatto finora nel raggiungimento dei loro obiettivi di pensionamento.

“I partecipanti controllano due variabili, il loro contributo e le loro scelte di investimento”, ha affermato Clark.

Troppo conservatore?

Ma il problema con l’utilizzo di fondi con data obiettivo per impostazione predefinita è che il tuo portafoglio potrebbe risultare troppo prudente per generare il tipo di rendimento che stai cercando o esporti a troppi rischi.

Quando si tratta di ciò che sta accadendo nel tuo portafoglio, l’adesione automatica al fondo della data target può anche causare una disconnessione.

“Non prestare attenzione al proprio piano pensionistico è sempre uno svantaggio”, ha aggiunto Clark. “Almeno, dovresti controllare il tuo conto pensione trimestralmente per garantire l’accuratezza di tutte le transazioni e almeno una volta all’anno per determinare La tua posizione sugli obiettivi di pensionamento.”

Ciò include il controllo delle commissioni pagate per il fondo della data di destinazione o per altri investimenti. Maggiore è il costo, minore sarà la ricompensa che otterrai.

Linea di fondo

Secondo Sapp, determinare se un fondo con data target è appropriato dipende in gran parte dal sapere che tipo di investitore sei.

“I fondi con data obiettivo possono essere vantaggiosi per gli investitori che non intervengono e non vogliono preoccuparsi della gestione dei propri portafogli”, ha affermato Sapp. Tuttavia, “gli investitori che seguono da vicino il mercato e amano costruire e ridistribuire portafogli potrebbero voler prendere in considerazione altre opzioni”.

Se prevedi di utilizzare i fondi della data di destinazione nel tuo piano pensionistico, ricorda che non sono tutti creati allo stesso modo. “Il fondo della data di destinazione per ogni fornitore sembra diverso”, ha detto Drake. “Sono costituiti da diverse proporzioni di azioni, alcune sono Gestione attiva Mentre gli altri sono completamente Fondo indicizzato.”

I fondi con data obiettivo possono fornire semplicità, ma alla fine devi ancora fare i compiti Assicurati di girare sulla strada giusta Piano pensionistico con il tuo datore di lavoro.