Il piangente Messi ha confermato nelle trattative con il Paris Saint-Germain che lascerà il Barcellona Reuters

2/2 © Reuters. Calcio-Lionel Messi tiene una conferenza stampa per l’Auditorium FC Barcelona-Camp Nou 1899, Barcellona, ​​​​Spagna-8 agosto 2021, Lionel Messi tiene REUTERS/Albert Gea durante la conferenza stampa



2/2

BARCELLONA (Reuters)-Domenica, Lionel Messi ha pianto salutando la sua infanzia FC Barcelona e ha confermato che stava negoziando un possibile trasferimento con il club francese Paris Saint-Germain.

L’emozionante conferenza stampa del 34enne argentino è arrivata dopo che il Barcellona ha annunciato la scorsa settimana che non sarebbe più stato in grado di permetterselo dopo 20 anni gloriosi.

Il quotidiano francese Le Team ha riferito domenica che domenica o lunedì si recherà a Parigi per una visita medica e finalizzare un accordo con un club di proprietà di Qatar Sports Investment.

Il quotidiano spagnolo Marca ha riferito che il Paris Saint-Germain ha ufficialmente rilasciato un’offerta a Messi domenica mattina, proprio mentre l’argentino teneva una conferenza stampa.

Sebbene Messi non abbia confermato che si unirà sicuramente alla squadra parigina, ha detto che il suo piano è di continuare la partita il più a lungo possibile, aggiungendo che ha ancora l’ambizione di vincere di nuovo la UEFA Champions League.

“Finché continuerò a rimanere competitivo, finché il mio corpo risponderà (continuerò a giocare)”, ha detto in una conferenza stampa.

“Fino a quando potrò, continuerò a gareggiare”.

Il Paris Saint-Germain ha rifiutato di commentare le notizie secondo cui Messi arriverà a Parigi più tardi domenica. “Non possiamo confermare nulla”, ha detto il portavoce del club.

Umiltà e rispetto

“Ho cercato di essere umile e rispettoso, e spero che questo sia ciò che mi sono lasciato alle spalle quando ho lasciato il club”, ha detto un emozionato Messi. Centinaia di fan si sono riuniti al Camp Nou di Barcellona indossando la sua maglia n. 10. L’offerta straniera ha salutato i giocatori che chiamano il Messia.

Messi si è schiantato https://www.reuters.com/lifestyle/sports/tears-standing-ovation-mark-messis-farewell-barcelona-2021-08-08 quando è salito sul palco prima della conferenza stampa ed è stato consegnato a sua moglie Antonella Roccuzzo con in mano un fazzoletto mentre tratteneva le lacrime.

“Questo è il momento più duro della mia carriera. Quando il club me l’ha detto, mi sono bloccato. È come un secchio di acqua fredda che mi si riversa addosso e lo stiamo ancora accettando”, ha singhiozzato.

“Quando tornerò a casa, credo che sarà peggio. Ma sarò circondato dalle persone che amo e continuerò a giocare a calcio. Quando lo farò, credo che sarà un po’ più facile”.

problema finanziario

I media locali hanno ampiamente riferito che Messi rimarrà al Nou Camp e il giocatore ha ammesso di aver accettato un contratto quinquennale che include un taglio dello stipendio del 50%.

Il debito totale del Barcellona supera 1 miliardo di euro (1,18 miliardi di dollari) e non può essere negoziato nel quadro delle regole del fair play finanziario della Liga, che lo ha spinto ad annunciare inaspettatamente un’inversione a U lo scorso giovedì.

“Ad essere onesti, quando si sono svolte le elezioni (marzo), ho parlato con (il presidente del Barça Joan) Laporta, abbiamo cenato e dopo ero sicuro che sarei rimasto”, ha detto Messi.

“Il mio contratto non è mai stato un problema… So di aver fatto tutto il possibile. Il club ha detto che non poteva succedere a causa della Liga. Posso assicurarti che ho fatto del mio meglio per restare. Non volevo parlare con me l’anno scorso, ma quest’anno è diverso”.

La Liga ha annunciato mercoledì scorso che https://www.reuters.com/lifestyle/sports/spains-la-liga-agrees-sell-10-stake-cvc-nyt-2021-08-04 ha ricevuto un’iniezione di private equity da CVC società 2,7 miliardi di euro, questi fondi saranno condivisi tra i club in cambio del 10% delle entrate della lega.

Si è sempre pensato che questo avrebbe permesso al Barcellona di ottenere un accordo con Messi, ma dopo che il Real Madrid ha rifiutato l’offerta https://www.reuters.com/lifestyle/sports/spains-la-liga-agrees-sell-10-stock -cvc-nyt-2021-08-04 e ha detto che sarà intrapresa un’azione legale contro La Liga, anche il Barcellona è uscito per opporsi.

Laporta ha detto in una conferenza stampa venerdì https://www.reuters.com/article/soccer-spain-fcb-finances/barca-pres-laporta-says-clubs-finances-in-worse-shape -than-thought- idUKE8N2N8002 Dopo l’audit, la situazione finanziaria del Barcellona è peggiore di quanto pensasse.

Ha aggiunto che la lega gli ha detto che accettare questa iniezione di capitale era l’unico modo per approvare un nuovo contratto con Messi, ma ha rifiutato, dicendo che deve mettere gli interessi a lungo termine del club al di sopra di qualsiasi giocatore.

Supera il record

Messi è il miglior marcatore della storia del Barcellona in 21 anni, con 682 gol, è scoppiato in lacrime prima di pronunciare un discorso ed è stato accolto da una standing ovation da parte dei media, dei compagni di squadra attuali ed ex e degli allenatori presenti.

Vale la pena notare che non è stato accompagnato da Laporta o da altri registi del Barcellona durante lo spettacolo.

Tutti i 35 trofei vinti durante la sua permanenza al club sono stati organizzati per la foto privata scattata dopo la conferenza stampa descritta dal club.

Camicia iconica

Domenica il Barcellona affronterà la Juventus in un’amichevole precampionato: nessuno ha vinto la maglia numero 10 di Messi.

Il club non ha confermato se intendono lasciarlo andare o assegnarlo ai membri della squadra la prossima stagione.

Le regole della Liga consentono solo 25 giocatori senior di essere registrati nella squadra, quindi se il Barcellona decide di ritirare questo numero a suo nome, ridurrà le dimensioni della squadra.

(1 USD = 0,8503 Euro)